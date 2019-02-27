До 15 апреля в городе пройдет первый этап очистки ливневой канализации

В рамках подготовки города к весеннему периоду ведется очистка ливневых колодцев. Так, сейчас работы в рамках контракта на 3,8 млн рублей выполняет ООО «Гидродинамика». В настоящий момент на улице Автовокзальной (400 м) работает одна промывочная машина. В целом работы по городу планируется завершить до 15 апреля, после чего будет заключен следующий контракт. Глава администрации города отметил, что на некоторых улицах из-за наледи образовываются искусственные водоемы. В частности, речь идет об улице Степана Разина и переулке Воскресенском. Поэтому было дано поручение расчистить тротуары и пешеходные переходы. По традиции, весной город превращается в Венецию. Проблемы и у пешеходов, которые рискуют провалиться в скрытую водой яму, и у автовладельцев. Не говоря о том, что постоянные перепады температуры приводят к тому, что вода то замерзает, то оттаивает, что превращает асфальт в крошку.