27 февраля 2019



До 15 апреля в городе пройдет первый этап очистки ливневой канализации

В рамках подготовки города к весеннему периоду ведется очистка ливневых колодцев. Так, сейчас работы в рамках контракта на 3,8 млн рублей выполняет ООО «Гидродинамика». В настоящий момент на улице Автовокзальной (400 м) работает одна промывочная машина. В целом работы по городу планируется завершить до 15 апреля, после чего будет заключен следующий контракт. Глава администрации города отметил, что на некоторых улицах из-за наледи образовываются искусственные водоемы. В частности, речь идет об улице Степана Разина и переулке Воскресенском. Поэтому было дано поручение расчистить тротуары и пешеходные переходы. По традиции, весной город превращается в Венецию. Проблемы и у пешеходов, которые рискуют провалиться в скрытую водой яму, и у автовладельцев. Не говоря о том, что постоянные перепады температуры приводят к тому, что вода то замерзает, то оттаивает, что превращает асфальт в крошку.

 

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Опубликовано 27 Фев 2019 в 17:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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