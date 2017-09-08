«До каких пор будет продолжаться капитальный футбол?»

№44 (492) от 20 декабря 2017 г.

«Орловская среда» неоднократно писала о вопиющей ситуации с капремонтом, сложившейся в областном центре. Не так давно в редакцию обратились жители одного из домов, которым не посчастливилось войти в злосчастную программу. Как и тысячи других орловчан¸ за свои деньги они получили не улучшение условий проживания, а лишние проблемы и головную боль.

«Футбольной командой из регионального фонда по капремонту, сокращенно НО «РФ КР», занялись следственные органы. «Бурную» деятельность бывших руководителей сейчас тщательно изучают специалисты ФСБ и прокуратуры.

Найдены большие нарушения. Опять наша многострадальная Орловская область прославилась на всю страну.

В СМИ появилась информация о хищении народных денег из НО «РФ КР» в Орловской области путем приписок, откатов и распилов наших с вами, уважаемые жители г. Орла, денежных средств на десятки миллионов рублей.

Давайте вспомним эти фамилии: Масленников, Давыдов, Луканин, а позднее и Ремига с Касьяновым. А сколько кураторов прошло через наши дома?!

Как они, наделенные властью, и при чьей поддержке смогли совершать свои неправомерные действия?

Ведь они очень умело «футболили» представителей советов домов и жилищных комитетов, ссылаясь порой на несуществующие или уже не действующие правовые акты, постановления и решения, вводя нас в заблуждение.

Примеров много по разным домам, вошедшим в программу капитального ремонта.

В том числе:

1) в соответствии с методическими рекомендациями по формированию состава работ по капитальному ремонту собственники дома №9 по пер. Воскресенскому приняли решение о проведении работ по замене печного отопления на центральное, т.к. дымоходы в квартирах имеют трещины и в помещения поступает угарный газ.

Региональный фонд в лице неоспоримого «капитана команды» Давыдова С.А. и его подчиненных, не считаясь с мнением и желанием собственников помещений дома и игнорируя их решение, навязывал им свои виды работ по капитальному ремонту и отказал в замене печного отопления на центральное;

постоянно затягивал и продолжает затягивать решение вопросов по капремонту. В итоге запланированный капремонт на 2016 г. сорван, и, когда он начнется, жители в неведении;

2) жителям д. 41 по ул. Максима Горького было отказано в установке навесного вентилируемого фасада (НВФ) с утеплением, хотя в других регионах такие дома делают.

Когда мы, совет дома, узнали о том, что наш дом по улице Горького, 41, включили в программу проведения капремонта, то тщательно изучили методические пособия по видам работ, которые включаются в капитальный ремонт.

Мы обсудили много важных моментов, обратились к коллегам из других домов, где уже прошел капремонт, чтобы узнать о многих деталях и ошибках в проведении ремонта.

Изучив техническое задание, разработанное региональным фондом (сделанное как под копирку для разных домов) и подписанное Масленниковым В.В., мы включили в него дополнительные работы, необходимые для нашего дома.

В виду того, что в многоквартирном доме №41 по ул. Горького образовались сквозные вертикальные трещины несущих стен (дом лопнул) и обычной мокрой штукатуркой этого дефекта не исправить, собственники в марте 2016 г. приняли решение об установке НВФ с утеплением.

Эти дополнения утвердили общим собранием собственников дома и закрепили протоколом общего собрания от 28.03.2016 г.

Эти протоколы передали в региональный фонд капремонта, Жилищную инспекцию, администрацию г. Орла и во все заинтересованные организации.

Всю весну и лето 2016 г. члены совета дома вместе с проектировщиками лазали по чердакам и подвалам нашего большого дома, проводя обследование крыши, коммуникаций и планируя те или иные виды работ, радуясь: вот как нам повезло.

Наступила осень, и совет дома захотел наконец увидеть проектно-сметную документацию (ПСД), разработанную московской фирмой ООО «Москомреставрация», но представители регионального фонда в лице того же Давыдова С.А. отказывали нам, ссылаясь:

1) на то, что она еще не готова,

2) на то, что мы «в ней все равно ничего не поймем»,

3) на то, что она нужна только генеральному подрядчику, и региональный фонд не обязан никому ее представлять.

А после того как мы осмелились официально затребовать всю проектно-сметную документацию (ПСД) и дефектную ведомость, Давыдов с Луканиным стали нам «выкручивать руки» и угрожать переносом сроков проведения капитального ремонта и снижением стоимости этих работ с 27 млн до 17 млн рублей.

На очередном собрании совета дома стало очевидно, что нас могут спасти только СМИ, генеральная прокуратура и конвой – только в их присутствии мы сможем добиться объяснений в региональном фонде. Но к этому времени в региональном фонде появился «новый барин» Касьянов С.В., который пригласил Совет дома на совещание и пообещал урегулировать спорные и очень важные вопросы, организовать встречу с представителями ООО «Москомреставрация», которые готовили ПСД, и генеральным подрядчиком по проведению работ «АльфаСтрой».

Наобещал сделать из нашего дома «пилотный проект», так как наш дом находится в историческом центре города Орла. Все это очень напоминало знаменитый проект «Нью-Васюки».

И, разумеется, уже на следующем заседании в ноябре 2016 г. совет дома заинтересовало:

1) почему региональный фонд игнорирует дополнения к техзаданию и препятствует выполнению воли народа, а именно жителей дома по адресу: г. Орел, ул. Максима Горького, 41?

2) почему в смете отсутствуют виды работ, утвержденные и закрепленные протоколом общего собрания от 28 марта 2016 г?

3) почему разработчики ПСД из ООО «Москомреставрация» до сих пор не представили нам ПСД и дефектную ведомость в полном объеме?

4) куда потрачены наши деньги за проект в размере 480 тыс. рублей?

5) и до каких пор будет продолжаться весь этот футбол?

Видимо, для Касьянова С.В. это прозвучало как гром среди ясного неба, и он в очередной раз обещал во всем разобраться и наказать виновных!

Он даже погрозил пальчиком директору ООО «Москомреставрация» Роману Александровичу Елину, а нам дали копию письма, направленного региональным фондом, в котором фонд требует внести изменения в ПСД в срок до 25.12.2016 г.

Но уже в марте 2017 г. и тон, и смысл резко поменялся: нам вдруг объявили «последнее китайское предупреждение» о том, что навесного вентилируемого фасада не будет, смету переделывать не будут, т.к. она прошла достоверность и деньги уплачены в полном объеме, а то, что она «сырая», никого не волнует: «а если будете кочевряжиться, вообще исключим ваш дом из программы капремонта».

Вот так мы и оказались в «Нью-Васюках», а сэкономленные средства с нашего дома вернутся, по всей видимости, в региональный фонд для покрытия очередных афер.

Подводим итог:

Генеральный подрядчик ООО «АльфаСтрой» вынужден работать фактически без проекта, разрабатывая и утверждая свой рабочий проект.

Сроки выполнения работ подрядчику, как обещал Касьянов С.В., не продлили, обещали не выставлять пени, но и тут, похоже, обманули.

Ряд работ и использование спецматериалов при производстве работ вообще не были учтены в смете, например молниезащита, восстановление приямков, технология по заделке вертикальных сквозных трещин несущих стен дома и т.д.

А самое главное то, что по вине бывших руководителей регионального фонда были сорваны сроки выполнения работ, отсутствует ПСД в полном объеме, а за списание денежных средств за ее подготовку в размере 480 тысяч рублей некому отвечать.

Но вера умирает последней, и еще есть надежда в то, что сотрудники ФСБ найдут этих горе-руководителей на просторах нашей страны и привлекут их к ответственности. Ведь, по сути, такие руководители и являются той самой пятой колонной, они подрывают доверие людей к государственным проектам.

За окнами идет снег, а ремонт дома продолжается в рабочем порядке…»

Гришин В.В., член совета дома

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

– О ситуации в фонде капитального ремонта я знаю не понаслышке. Во-первых, ко мне часто обращаются с жалобами жители Орла, мои избиратели, а во-вторых, я вхожу в попечительский совет фонда. Когда фонд только был создан, на одном из собраний «гений ЖКХ» господин Бударин как-то обмолвился, что в нем будут концентрироваться колоссальные средства. И этими колоссальными средствами, без всякого контроля со стороны областного правительства, распоряжались приехавшие в Орловскую область люди, сменявшие один другого в руководстве фонда и творившие «беспредел». На какие-либо замечания, касающиеся их работы, они просто не реагировали: если депутаты, и я в том числе, поднимали вопрос о деятельности фонда на совещаниях, их просто никто не слышал.

И только после того, как президент отправил в досрочную отставку Вадима Потомского, картина происходящего в фонде капремонта развернулась полностью.

Как я уже сообщал на последней сессии облсовета, ситуацию в сфере капитального ремонта в Орле сегодня можно назвать вопиющей. Я уже приводил примеры того, как в сметах прописывают, что толщина заливки бетона в подвале многоквартирного дома, например, составляет 12 сантиметров, тогда как толщина плит на взлетно-посадочной полосе аэродрома – 16 сантиметров. Но ведь никто же не проверяет, какая она на самом деле. По моей информации, только по этой строке – бетонирование полов в подвале – смета по капремонту конкретного дома была завышена. Порядка девяти миллионов закладывалось только на проведение работ в подвале, тогда как для граждан было бы полезнее, скажем, утеплить фасад или облагородить балконы, которые у нас, как на ул. Ленина, обшивают ДСП. До каких пор это будет продолжаться?

Еще пример: в актах выполненных работ указывается, что из подвала пятиэтажки вынесли 500 тонн мусора. Железнодорожный вагон при этом вмещает 65 тонн. Это сколько вагонов вынесли из подвала? Кто в это поверит? Тем не менее такие документы подписывают – как говорится, бумага все стерпит.

Как мы уже знаем из материалов проверок контрольно-надзорных и правоохранительных органов, в результате капремонта пяти домов в Орле было украдено порядка 15 миллионов рублей. О какой сумме тогда можно говорить в масштабах города?

В настоящее время я направил депутатский запрос в адрес исполняющей обязанности директора фонда капремонта Ольги Павловой и прошу ее предоставить документы, касающиеся определения сметной стоимости работ по трем домам на ул. Комсомольской, поскольку, на мой взгляд, эта стоимость значительно завышена. Более того, по одному из этих домов по завышенной стоимости оплачены невыполненные работы – и это, по моей информации, уже установленный факт! Поэтому в данном вопросе должны разбираться компетентные органы.

Я думаю, что в связи со сменой руководства региона, чиновники, которые «эффективно» работали три с половиной года при Потомском и курировали столь же «эффективную» работу фонда капремонта, скоро прекратят свою деятельность. Лед тронулся, к делу подключились правоохранительные органы, о чем мы все хорошо знаем. Надо раз и навсегда прекратить практику отношения к людям, о которой рассказано в письме в вашу газету: когда жители просили сделать утепленный фасад или заменить печное отопление на централизованное, а их пожелания игнорировали многочисленные «варяги» из ФКР, распоряжавшиеся их же деньгами. Такими действиями все эти касьяновы, масленниковы, давыдовы нагнетали социальное напряжение и дискредитировали исполнительную власть в глазах граждан. А курирующие их члены областного правительства – тот же первый заместитель губернатора Бударин, первый зампред областного правительства Мишанов, отвечающий за сферу ЖКХ, руководитель профильного департамента Блохин вели и продолжают вести себя так, как будто они ни при чем. Но если учредителем фонда является правительство Орловской области, то оно и должно отвечать за его работу. И если Бударин и Мишанов в течение трех с половиной лет закрывали глаза на то, что творилось в фонде, в том числе и на масштабные хищения средств граждан, то зачем нам нужны такие чиновники?

К сожалению, на данный момент ситуация мало изменилась. Поэтому я как депутат буду обращаться к временно исполняющему обязанности губернатора с предложением сделать оргвыводы и принять кадровые решения.