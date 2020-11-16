До конца года ещё девять семей получат ключи от муниципальных квартир

Как сообщает администрация города Орла, в настоящее время проводятся конкурсные процедуры по закупке восьми муниципальных жилых помещений для девяти семей.

Срок проведения последнего электронного аукциона — 26 ноября 2020 года.

Квартиры получат семьи, которые сейчас проживают в аварийном фонде.

Напомним, работа по переселению граждан из аварийного жилого фонда проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Ранее администрация Орла информировала, что до конца 2020 года ключи от квартир получат 53 семьи. С учётом нынешних конкурсных процедур количество семей-новосёлов увеличится до 62-х.