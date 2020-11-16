16 ноября 2020



До конца года ещё девять семей получат ключи от муниципальных квартир

Как сообщает администрация города Орла, в настоящее время проводятся конкурсные процедуры по закупке восьми муниципальных жилых помещений для девяти семей.

Срок проведения последнего электронного аукциона — 26 ноября 2020 года.

Квартиры получат семьи, которые сейчас проживают в аварийном фонде.

Напомним, работа по переселению граждан из аварийного жилого фонда проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Ранее администрация Орла информировала, что до конца 2020 года ключи от квартир получат 53 семьи. С учётом нынешних конкурсных процедур количество семей-новосёлов увеличится до 62-х.

 

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Опубликовано 16 Ноя 2020 в 15:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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