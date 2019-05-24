24 мая 2019



До Орла все-таки доехал кран для демонтажа моста «Дружбы Народов»

Специальный консольно-шлюзовый кран для ремонта моста «Дружбы Народов» прибыл в Орел. Он будет смонтирован к 1 июня. Подрядчик ООО «Региональные газораспределительные сети» уже освоил более 80 млн рублей, из них выполнил работ на 27,7 млн. Остальное ушло на закупку материалов. Ремонт идет с перебоями и сильным отставанием от графика. Подрядчик предлагает полностью перекрыть мост, чтобы ускорить работы — рассказала пресс-служба горадминистрации. Напомним, ранее с аналогичной инициативой выступила Госавтоинспекция — частично разобранный мост опасен как для автомобилей, так и для пешеходов.

Депутат Евгений Косогов и активисты общественной организации «Дороги 450» представили депутатам новое обследование моста, которое сделала другая организация. Новое обследование показало, что замены требуют лишь несколько балок моста.

«Обе организации имеют все необходимые документы для проведения обследования. Этот вопрос требует детального исследования. Он будет внесен в основную повестку дня заседания Совета в мае», — сказал председатель профильного комитета горсовета Владимир Строев.

 

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Опубликовано 24 мая 2019 в 15:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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