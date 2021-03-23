До «Станции Лужки» ввели дополнительные вечерние рейсы

После многочисленных жалоб граждан на нехватку автобусов, следующих до «Станции Лужки», от остановки «ул. 1-я Посадская» в сторону Лужков введены дополнительные рейсы: в 20:30, 20:50 и 21:15.

Далее, после прибытия на конечную остановку «Станция Лужки», автобусы продолжают движение по маршрутам №1, №22 и №59.

Администрация города Орла просит жителей Лужков выступить общественными контролёрами.

Если перечисленные рейсы не выполняются, просьба писать на страницы администрации Орла в социальных сетях «Фейсбук», «Вконтакте» и «Инстаграм», а также звонить в отдел организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла по телефону (4862) 43-36-02.