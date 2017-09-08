До свидания, мальчики!

№36 (484) от 25 октября 2017 г.

В понедельник на заседании областного правительства врио губернатора Андрей Клычков объявил об оставке двух чиновников из команды Потомского – зампреда областного правительства по по строительству, ТЭК, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству Александра Ремиги и руководителя областного департамента госимущества и земельных отношений (ДИЗО) Андрея Синягова.

Оба чиновника в бытность губернатором Потомского были фигурами более чем заметными. И более чем непопулярными.

Так, именно Александр Ремига курировал такие направления, как капремонт, благоустройство городской среды, ремонт и содержание дорог – словом все то, что на сегодняшний день в Орловской области вызывает справедливое возмущение граждан. Подробнее о результатах деятельности Ремиги и подведомственных ему служб мы подробно расскажем в одном из ближайших номеров газеты.

Что же касается второго отставника – Андрея Синягова, то за время пребывания в должности начальника ДИЗО он стал известен многими «славными» делами. О самых заметных из них рассказал депутат Орловского областного совета Виталий Рыбаков в письме на имя временно исполняющего обязанности губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Письму предшествовала некрасивая история, произошедшая на заседании комитета по экономической политике Орловского облсовета, где депутаты рассматривали критическую финансовую ситуацию в ГУП «Дорожная служба».

О том, что происходит в ГУП, «Орловская среда» писала неоднократно, именно наше издание в свое время опубликовало открытое письмо работников «Дорожной службы» к президенту Владимиру Путину, в котором те открыто заявили, что за время губернаторства Потомского «Дорожная служба» превратилась в машину по воровству и отмыву денежных средств. Теперь плачевным положением предприятия заинтересовались и депутаты, пригласившие на заседание профильного комитета директора ГУПа Александра Студенникова. Студенников рассказал о многомиллионных долгах «Дорожной службы» и о том, почему они образовались. В частности, руководитель предприятия посетовал на то, что ГУПу был передан ряд непрофильных активов – недвижимое имущество, содержание которого обходится очень дорого. Так, например, порядка 15 миллионов рублей в год уходит на содержание недостроенного корпуса и котельной в санатории «Дубрава». Теперь к этому «балласту» добавился подвал на ул. Садово-Пушкарной, находящийся в аварийном состоянии и переданный на баланс предприятия приказом Потомского, подписанным им в последний день работы в должности губернатора.

Рассказ Студенникова о непрофильных активах не понравился руководителю департамента госимущества Синягову и тот без обиняков заявил, что приказы руководства надо выполнять, а не обращаться к общественности. Общественностью Синягов в данном случае назвал представителей законодательной власти региона. Такая беспардонность, в свою очередь, возмутила депутатов – и Синягова попросили пояснить, что он имел в виду. Впрочем пояснений, насколько нам известно, не последовало.

Этот случай описал депутат Виталий Рыбаков в своем письме к врио губернатора, которое мы публикуем полностью.

ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

(созыв 2016 — 2021 гг.)

19.10.2017

Временно исполняющему

обязанности Губернатора Орловской области

А.Е. Клычкову

Уважаемый Андрей Евгеньевич!

18 октября 2017 года на заседании Комитета по экономической политике Орловского областного Совета народных депутатов присутствовал руководитель Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области (далее — Департамент) А. А. Синягов. После доклада и.о. директора ГУП 00 «Дорожная служба» А. Н. Студенникова у депутатов возникли вопросы по работе предприятия, а именно по сделкам с имуществом и передаче на баланс предприятия непрофильного государственного имущества. При обсуждении данной темы А. А. Синягов вел себя вызывающе грубо и некорректно, показывая неуважение к депутатскому корпусу и нарушая регламент работы комитета.

Такое поведение данного чиновника команды В. Потомского в законодательном органе власти субъекта уже не ново.

Кроме того, на всем протяжении работы А. Синягова руководителем Департамента его деятельность вызывала много вопросов по коррупционной и этической составляющей. Вот только несколько примеров:

продажа АО «АИЖК Орловской области» здания кинотеатра Родина с земельным участком. Если бы этот вопрос не был поднят на заседаниях Орловского областного Совета народных депутатов, то кинотеатра (являющегося памятником) уже не было бы в собственности АО «АИЖК Орловской области» — 96% акций которого в областной собственности, а А. Синягов входит в совет директоров и не мог не знать об этой сделке. Причем бывший директор АИЖК Кочергин в суде уже заявил, что исполнял поручения В. Потомского и А. Синягова;

в результате бездействия А. Синягова и его подчиненных бюджет вовремя не получил з млн рублей за аренду земельных участков тем же АО «АИЖК Орловской области» под строительство микрорайона «Малый Петербург» (в суд подали только спустя долгое время);

при попустительстве А. Синягова в состав учредителей ООО «АСК Инжиниринг», которой вменяют хищение 136 млн рублей при строительстве медцентра на Бульваре Победы в г. Орле (в народе Титаник), в 2016 году вошло государственное АО «АИЖК Орловской области». Теперь государственное общество может понести субсидиарную ответственность за украденные средства;

А. Синягов сдал в аренду имущество казны области — кафе на озере Центральное в «Орловском Полесье» фирме, зарегистрированной незадолго до конкурса, учредителем которой являлся один из учредителей печально известного ООО «МосОблСтрой», провалившего реконструкцию стадиона им. Ленина к юбилею (сейчас расследуется уголовное дело). Причем договором аренды было предусмотрено условие продажи, если бы не огласка в СМИ и депутатские запросы — это имущество тоже бы уже ушло из казны «нужным» людям;

А. Синягов активно продавливал передачу полномочий от муниципалитетов по размещению рекламных конструкций. В итоге многие аукционы провалены — бизнес сообщество не стало подавать заявки на участие в торгах по условиям Департамента, а последний аукцион на размещение рекламы на 213 конструкциях в г. Орле и вовсе был отменен по приказу УФАС из-за нарушений;

провалена программа приватизации государственного имущества, а бюджет не дополучил десятки миллионов рублей;

про вопиющий случай применения А. Синяговым физической силы в отношении своей подчиненной писали даже федеральные СМИ, так же и о последующем её преследовании. В настоящее время материалы по данному делу рассматриваются в правоохранительных органах.

Это лишь часть фактов, свидетельствующих о провальной работе А. Синягова в должности руководителя Департамента его некомпетентности в сфере управления государственной собственностью. Все это озвучивалось и в СМИ (копии публикаций прилагаются). Также мной по данным фактам направлялись запросы в правоохранительные органы (прилагаются).

Учитывая вышеизложенное, прошу Вас, в соответствии с нормами законодательства о коррупции назначить проведение проверки в отношении А. Синягова, а также в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе провести внеплановую аттестацию на соответствие замещаемой должности и по результатам данных мероприятий принять объективное решение.

Приложение: на 30 л.

Повлияло ли данное обращение на принятое Клычковым решение, мы не знаем, н фоакт остается фактом: 23 октября Синягову было объявлено об отставке. При этом, прощаясь с одиозным чиновником, врио губернатора заявил, что если тому нужны дополнительные разъяснения, то он готов их дать. Полагаем, в качестве дополнительных разъяснений очень бы подошло приведенное выше письмо. Впрочем, куда уместнее было бы потребовать разъяснений у самого Синягова — думаем, ему есть о чем рассказать. В том числе и правоохранительным органам, куда в ближайшее время будут направлены депутатские запросы, касающиеся как деятельности Андрея Синягова, так и Александра Ремиги.

Вениамин Всеволожский