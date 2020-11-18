18 ноября 2020



Добринский психоневрологический интернат ждет реконструкция

Из областного бюджета выделят 2,1 млн рублей на разработку в 2021 году проектно-сметной документации на реконструкцию незавершенного строительства хозяйственного блока «Добринского психоневрологического интерната» под жилой корпус квартирного типа. Интернат расположен в п. Добрый Орловского района. Учреждение рассчитано на проживание граждан пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет общей численностью 335 человек.

В настоящее время Добринский психоневрологический интернат» имеет объект незавершенного строительства (хозяйственный блок), который строился с привлечением средств областного и федерального бюджетов с 2005 года. Объект находится на балансе КУ ОО «Орёлгосзаказчик» и числится как незавершённое строительство, — отметили в пресс-службе облправительства.

Планируется включить в федеральную адресную инвестиционную программу на 2022 – 2023 годы мероприятия по реконструкции здания под отделение сопровождаемого проживания Добринского психоневрологического интерната с объемом финансирования из федерального бюджета в сумме 28,9 млн рублей.

Ввод в эксплуатацию здания жилого корпуса на 20 мест позволит инвалидам самостоятельно адаптироваться и проживать в условиях, приближенных к домашним (то есть в квартирах).

 

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Опубликовано 18 Ноя 2020 в 20:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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