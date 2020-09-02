Доброе имя само за себя говорит

№32 (611) от 2 сентября 2020 г

Игорь Коновалов является депутатом Орловского городского Совета народных депутатов по одномандатному округу №23. Избирателям известна его принципиальная позиция в горсовете, активная работа на округе. Игорь Коновалов входит в команду Рыбакова. Он снова идёт на выборы, и конкуренты понимают, что жители округа обязательно за него проголосуют. Должно быть, поэтому у него появился «двойник». Однако у двух кандидатов совпадает фамилия, а имена – разные. Поэтому сторонникам действующего депутата важно знать и помнить его имя, чтобы не ошибиться

Многие самовыдвиженцы на этих выборах получили отказ в регистрации. На самом деле, собрать подписи в поддержку кандидата очень непросто. Требования к оформлению подписных листов очень высокие. Но у территориальной избирательной комиссии Советского района г. Орла вопросов к мало кому известному Коновалову К. В. не возникло, и он был зарегистрирован.

Информация обо всех кандидатах в Орловский городской Совет народных депутатов имеется в свободном доступе на официальном сайте муниципальной избирательной комиссии города Орла. В этом году однофамильцев много, как никогда. Город Орёл оказался просто необыкновенно тесен. И разве может быть совпадением, что кандидаты-«двойники» баллотируются исключительно на тех округах, где много лет работают популярные действующие депутаты. Въехать в орган власти на чужих заслугах и на чужом имени – заманчивая перспектива для мало кому известного человека. Особенно, если сильные мира сего настойчиво попросят.

Удивительно, но, если верить избирательным комиссиям, некоторые «двойники» ухитрились собрать качественные подписи в свою поддержку, даже не появляясь на округе! Избиратели говорят, что их не встречали. Да и зачем, если на них работает чужое доброе имя?

В суде Советского района г. Орла три избирателя, якобы поддержавшие Коновалова К. В., дали показания, что их подписи подделаны. Они подчеркивали, что подписи даже внешне не похожи на настоящие. Такое впечатление, что «художники» не имели под рукой образцов и рисовали наугад. Все паспортные данные, тем не менее, совпадают. Других трех свидетелей, которые пришли в суд, судья заслушивать отказался. Тем не менее, в деле есть письменные заявления ещё двух граждан, которые утверждают, что подписей в поддержку К.В. Коновалова они не ставили. Все эти обстоятельства отражены в решении Советского районного суда г. Орла от 17.08.2020.

Упомянем ещё один любопытный момент. Среди «подписантов» за К.В. Коновалова ‒ или председатель одного из районных судов Орловской области, или его полный тёзка. Совпадают фамилия (довольно редкая), имя и отчество. К сожалению, судья не вызвал своего коллегу дать показания в суде.

В судебном заседании настоящий депутат Игорь Коновалов обращал внимание суда на тот факт, что подделка подписных листов недопустима. Он настаивал на отмене решения избиркома о регистрации в качестве кандидата Коновалова К. В. и на проведении почерковедческой экспертизы. Однако эти логичные и законные требования были проигнорированы. Орловский областной суд оставил решение без изменения. Представители И.В. Коновалова обратились в Первый кассационный суд общей юрисдикции. А также, разумеется, в Следственный комитет, ведь подделка подписей избирателей ‒ уголовно наказуемое деяние.

В одном из своих последних выступлений прокурор Орловской области государственный советник юстиции 3 класса Малкин В. А. заверил жителей Орловской области в том, что все выявленные нарушения избирательного законодательства будут жёстко пресекаться надзорным ведомством. Хочется верить, что и этот случай не останется не замеченным новым прокурором, который уже успел за короткое время показать неформальный и ответственный подход к делам.

Игорь Коновалов:

— В связи с наличием «двойников» избиратели фактически введены в заблуждение. Многие на личных встречах говорят мне, что не верят в законность предстоящих выборов в Орловский городской совет народных депутатов и не хотят принимать в них участие. Они уверены, что «партия власти» готова включить любые грязные технологии с целью недопущения в городской совет неугодных им самостоятельных людей, которые будут поддерживать интересы своих избирателей. Я прошу своих сторонников не падать духом и обязательно прийти на выборы 13 сентября. Мы много общались, и все жители округа знают меня по имени. Давайте докажем манипуляторам, что их схема не работает!

В связи с поданной кассационной жалобой и заявлением в Следственный комитет РФ есть надежда на то, что решение Советского районного суда г. Орла будет отменено вышестоящим судом как незаконное. Тогда жителям округа №23 не будет угрожать перспектива сделать ошибку в бюллетене. Они будут уверены, что проголосовали именно за того кандидата, которому они доверяют. За ИГОРЯ Коновалова.

Оплата публикации произведена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 23 Коновалова Игоря Викторовича.