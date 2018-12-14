14 декабря 2018



Добровольцы приглашают всех желающих поучиться поиску пропавших людей (16+)

15 декабря с 9:00 до 15:00 в Орле пройдут учебно-тренировочные сборы для всех, кто хочет освоить азы поиска пропавших людей. Акция пройдет на базе Орловского технологического техникума (ул. Раздольная, 100). В программе теоретические и практические занятия:

— основы личной безопасности при поиске в природной среде;
— основы личной безопасности при поиске в городской среде;
— алгоритм организации работы оперативного штаба в ходе проведения поисковых мероприятий;
— алгоритм проведения поисковых работ в природной среде;
— использование туристического оборудования.

Приглашение поступило от поискового отряда «Лиза Алерт».

 

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Опубликовано 14 Дек 2018 в 17:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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