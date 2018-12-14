Добровольцы приглашают всех желающих поучиться поиску пропавших людей (16+)

15 декабря с 9:00 до 15:00 в Орле пройдут учебно-тренировочные сборы для всех, кто хочет освоить азы поиска пропавших людей. Акция пройдет на базе Орловского технологического техникума (ул. Раздольная, 100). В программе теоретические и практические занятия:

— основы личной безопасности при поиске в природной среде;

— основы личной безопасности при поиске в городской среде;

— алгоритм организации работы оперативного штаба в ходе проведения поисковых мероприятий;

— алгоритм проведения поисковых работ в природной среде;

— использование туристического оборудования.

Приглашение поступило от поискового отряда «Лиза Алерт».