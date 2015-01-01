Добровольцы решили почистить дно городского пляжа

Орловский дайвинг клуб подводного плавания ДИВО уж несколько лет помогает перед началом купального сезона очищать дно пляжей. Ежегодно добровольцы с аквалангами помогали наводить порядок на озере Светлая жизнь. В этом году решили провести уборку на пляже городского парка. В первое воскресенье лета, 3 июня, всех дайверов, подводных охотников и просто желающих помочь приглашают на Международный день очистки водоёмов.

Напомним, с 2005 года из-под воды и с прилегающих территорий была собрана не одна тонна мусора. В этом году активисты предлагают заняться уборкой не только под водой, но и на пляже городского парка. Дайвинг клуб ДИВО и администрация Орла обеспечат добровольцев всем необходимым: баллонами с воздухом, снаряжением, мусорными мешками и другим необходимым инвентарём, — говорится в сообщении группы «Загадочные и таинственные места Орла и области».

 

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Опубликовано 08 мая 2018 в 11:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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