Добровольцы решили почистить дно городского пляжа

Орловский дайвинг клуб подводного плавания ДИВО уж несколько лет помогает перед началом купального сезона очищать дно пляжей. Ежегодно добровольцы с аквалангами помогали наводить порядок на озере Светлая жизнь. В этом году решили провести уборку на пляже городского парка. В первое воскресенье лета, 3 июня, всех дайверов, подводных охотников и просто желающих помочь приглашают на Международный день очистки водоёмов.

Напомним, с 2005 года из-под воды и с прилегающих территорий была собрана не одна тонна мусора. В этом году активисты предлагают заняться уборкой не только под водой, но и на пляже городского парка. Дайвинг клуб ДИВО и администрация Орла обеспечат добровольцев всем необходимым: баллонами с воздухом, снаряжением, мусорными мешками и другим необходимым инвентарём, — говорится в сообщении группы «Загадочные и таинственные места Орла и области».