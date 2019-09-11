Доктор Хаос

№31 (568) от 11 сентября 2019 г.

Итальянская забастовка медиков в Орле перешла на новый виток. Мы подробно писали о причинах и начале этого процесса в материале «Орловская «скорая» поработает по-итальянски?» в №22 (559) от 26 июня 2019 г. Как стало известно буквально на днях, трудовая инспекция все же выявила нарушения законодательства в оплате труда фельдшеров областного центра. Но руководство станции скорой помощи решило оспорить итоги этой проверки в суде. Когда этот номер уже будет в типографии, фельдшеры «скорой» получат на руки расчетники с реальными цифрами, из которых станет ясно, сколько же они заработали чисто на одну ставку. Тогда станет понятно, и насколько реальное положение дел в этой сфере соответствует майским указам президента. Кроме того, после выборов наконец-то завершатся многочисленные проверки надзорных ведомств, которые и должны будут расставить все точки над «i». На прошлой неделе в Орле побывал директор Института актуальной экономики Никита Исаев, который встретился с руководителем орловской станции скорой помощи и представителями профсоюза «Действие». Как выглядит ситуация с итальянской забастовкой в Орле на сегодняшний день мы и расскажем читателям.

Версия главврача

Встреча с главврачом орловской станции скорой помощи Вадимом Костюковым не была заранее согласована, поэтому на ряд вопросов ответы получить не удалось (необходимых для этого документов не было под рукой). Однако свою точку зрения главврач изложил достаточно подробно, и в целом беседа прошла в довольно мирной обстановке. И тон, и риторика сильно отличались от того, что происходило еще в апреле, отметили участники встречи.

Что касается присоединения Орловского района к областному центру и обслуживания такого конгломерата единой станцией скорой, то, по словам Костюкова, это далеко не пилотный проект. Подобные реформы идут во многих областях – такова стратегия Минздрава. При этом, как считает главврач орловской станции, зарплата у сотрудников, которые раньше работали в районе, не уменьшилась. «Как и планировалось, с 1 сентября будет перерасчет заработной платы. 10 числа люди получат конкретные цифры. Должно быть повышение. Моя задача как главврача – создавать для людей условия. Здания ремонтируются. Новые автомобили мы получаем» — отметил Костюков.

Руководитель профсоюза «Действие» Дмитрий Серёгин попытался уточнить, за счет каких средств произойдут выплаты — ведь бюджет утверждается на год, а поправок и перераспределений по строке «здравоохранение» на сессии областного совета не было. Вадим Костюков заявил, что это увеличение было запланировано еще в прошлом году – речь идет о пересмотре окладов. Конкретные детали в связи с внезапностью визита Исаева и отсутствием согласований с областным департаментом здравоохранения руководитель станции «скорой помощи» называть не стал. Но повторил, что зарплата увеличится — фельдшерам собираются добавить 20% за работу в неукомплектованных бригадах. При этом господин Костюков напомнил, что параллельно ведется работа по укомплектованию службы необходимыми кадрами. Сейчас бригады укомплектованы на 85-90%. При этом ведется работа и по дополнительному приему сотрудников. Нагрузка на бригады уменьшается. В качестве примера Костюков привел следующие данные: в момент назначения его на этот пост нагрузка была по 17-18 вызовов на бригаду, а сейчас сократилась до 12-13. Увеличилась за тот же период и укомплектованность бригад – с 60% до 90%.

Интересная дискуссия возникла по поводу нагрузки. Дмитрий Серегин попытался выяснить: несет ли сотрудник «скорой» (если едет на вызов один) двойную нагрузку и ответственность, и как это будет учитываться при оплате? Руководитель станции скорой помощи отметил, что бюджет утвержден. Доплата будет только в размере 20%. При этом в должностных обязанностях ничего меняться не будет. Хотя, конечно, в сложных ситуациях необходимо соблюдать закон и выезжать на вызовы в полной бригаде. Учреждение может лишь стремиться закрыть вакансии и увеличить укомплектованность. При этом, как уточнил Костюков, доплата коснется в первую очередь фельдшеров, так как в неукомплектованных бригадах как раз и оказываются в подавляющем большинстве они, а не врачи, которые обычно на вызов отправляются с медсестрами. Оклад фельдшера разнится с окладом медсестры всего на 500 рублей — поэтому и решили доплачивать этой категории.

Что касается механизма наставничества (когда молодых и неопытных еще фельдшеров направляют на вызовы только в полностью укомплектованной бригаде), то, по мнению главврача, все диспетчеры предупреждены и никто в одиночку на сложные вызовы вчерашних студентов не отправит. Только самые способные (и то по решению комиссии) отправляются в одиночное плавание «чтобы совершенствоваться в профессии».

Прояснил главврач станции «скорой помощи» и ситуацию с обращением организации в суд по поводу решения трудовой инспекции, которая выявила нарушения законодательства. «Мы не против закона, мы должны его выполнять. Но надо решить, как этот закон выполнить. Что нам — или начислять все сверхурочные, или стаж, или квалификацию. Да, решение трудовой инспекции есть — но как это сделать? Трудовая инспекция написала одно. А завтра придет КСП и скажет, что мы не правы. Поэтому мы и обратились в суд — прояснить, как выполнить решение инспекции», — объяснил Вадим Костюков.

Версия профсоюза

Ситуацию с продолжающейся «итальянской забастовкой» уже после встречи прокомментировал для нашего издания Дмитрий Серегин. Он напомнил, что прокуратура попросила не действовать в полную силу, пока идут проверки надзорных ведомств. Результаты должны быть известны со дня на день, и уже от этого будет зависеть дальнейший ход событий. Не будем бежать впереди паровоза. Что касается голой ставки, на которую эти четыре участника забастовки проработали весь прошлый месяц, — это столько, сколько должен работать фельдшер, чтобы зарабатывать среднюю зарплату по майским указам. Пока, напомним, чтобы заработать более-менее достойную зарплату медики вынуждены работать на 1,5-2 ставки.

«Такие условия созданы искусственно. Ценность часа нашего труда оказалась ниже, чем работника «МакДональдса». Я был там и видел плакат на окне — приходи, стабильная работа, 120 рублей в час. Я взял зарплату своего коллеги, члена нашего профсоюза, молодого фельдшера. Я посчитал количество его часов, сколько он работает и сколько зарабатывает. И получилось, что у него около 100 рублей в час. То есть человек спасает жизни – и человек жарит бургеры. Ничего не хочу сказать — везде свои сложности, тоже они всю смену на ногах. Но это разные «весовые категории». Нельзя людей как минимум даже приравнивать к такой работе, где не требуется высшее образование, специальные навыки. И в «МакДональдсе» все равно платят больше. Это со стороны государства неправильно! Я считаю, в этом корень проблемы, что ценность труда низкая. Надо ценность труда повышать. Оплату труда в час. Не премии кидать или надбавки. Это ведь все очень субъективно. Сегодня есть надбавка. Завтра ее нет. Сегодня дадут премию, завтра скажут: «извините, денег не заработали!» Нужно поднимать ценность труда врачей и медработников. Прочему по фельдшерам такая проблема? Мы фактически выезжаем на все врачебные вызовы. То есть работаем как врачи, а платят нам как медсестрам. Вот этот дисбаланс. Плюс идут нападения пациентов — мне девушек жалко, которые могут в одиночку приехать в какой-то притон. Может быть, фильтрация вызовов и существует, о чем сейчас главврач рассказывал. Но что делать — вот недавно я столкнулся с ситуацией, что фельдшер, которая только-только пришла на работу, в третью свою смену уже работала одна! Ей поставили медсестру — езжай! И дали кардиологический вызов, который не каждый врач нормально обслужить сможет. Там больной был после шунтирования, после Москвы с очень нехорошими симптомами. Она приехала белая. Ей страшно до жути — ведь она могла растеряться и упустить человека. Опыт и уверенность на вызове — это должно нарабатываться со временем. Я считаю, что этих «зеленых» ребят нельзя кидать сразу в бой. Почему я затронул тему про наставничество? Я, когда пришел на станцию в 2012 году, прежде чем начал работать один, три месяца работал с опытным фельдшером и потом еще полтора года по спецбригаде. И только потом я стал один работать! А сейчас на третью смену, грубо говоря через неделю, ставят на одиночное дежурство! Сегодня, если учесть официальные цифры, каждая пятая бригада выезжает по одному. По моей подстанции даже больше процент неукомплектованности. Я за минувший месяц только два раза выезжал с кем-то еще. У меня было восемь дежурных суток, и шесть, получается, я отработал один. Послезавтра опять смена и, скорее всего, я снова будут работать один. У нас есть девушка, которая участвует в «итальянской забастовке», и есть молодой человек, который одновременно с ней работает. Могут дать пару ему, а она отправится на выезд одна. По поводу только что услышанного — мы же не виним главврача. Он не корень проблемы. Проблема системная. Но в нашей ситуации к системной проблеме приплюсовывается еще и немотивированное отношение со стороны департамента. Чтобы вы понимали про те 20%, которые прибавят сейчас фельдшерам. 20% к окладам — это чуть больше 2000 рублей. Мы же просили в требованиях наших накануне забастовки (кстати, до сих пор ни одно из них не удовлетворено) начать хотя бы с малого. Мы просили доплачивать тем, кто работает по одному. Чтобы человек либо на выезд с кем-то отправлялся (укомплектованная бригада), либо, если он работает один и несет повышенную нагрузку (с чем и трудовая инспекция согласилась), то тогда ему должны доплачивать согласно Трудовому кодексу», — пояснил Дмитрий Серегин.

Не совсем понятна ситуация и с обещанной доплатой. Как уже говорилось, бюджет формируется заранее. И если эта доплата была заложена, то что мешало ее выплатить еще в начале года, сразу после слияния с районной станцией и до начала забастовки? Либо, если этих средств не было, то откуда теперь взяли дополнительное финансирование? Медики опасаются повторения уже хорошо знакомой истории 2016 года, когда в два раза повысили оклад, но при этом же в два раза срезали надбавки. Ждать продолжения истории осталось сосем немного. Вот только до хэппи-энда в этом сериале про хаос в орловской медицине еще ох как далеко!

Сергей Миляхин