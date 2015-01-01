Доктора мобильной поликлиники рассказали о проблемах современных орловских детей

Мобильная поликлиника подвела итог промежуточной работы за пять месяцев этого года. За это время её врачи обследовали более трёх с половиной тысяч детей и провели более 23 тысяч осмотров, — рассказали в пресс-службе НКМЦ. Самая распространенная патология у современного ребенка — снижение зрения и миопия. Постоянное зависание у экрана телефона или планшета привело к тому, что дети разучились фокусировать взгляд на предметах вдали.

— Сомневаетесь в зрении своего своего ребенка, а визит к врачу все откладываете на потом? Попросите его прочитать несколько вывесок или номеров машин, что находятся от вас на противоположной стороне улицы. Результат вас может ошеломить, и вы уже не будете откладывать поход к офтальмологу, — делятся в интернете родители.

Снижение зрения — проблема каждого третьего ребенка. Итоги осмотров детей первых пяти месяцев этого года зафиксировали рост патологии на 30% по сравнению с прошлым периодом. При этом снижение зрения все чаще обнаруживают у совсем маленьких пациентов, которые и читать ещё не научились. Самая главная рекомендация врачей родителям — убрать детей от экранов телефонов и планшетов. Хорошей профилактикой станет гимнастика для глаз, а также долгие прогулки на свежем воздухе — там дети будут фокусировать взгляд на более отдаленных предметах, чем экран телефона.

— Вторая по встречаемости проблема — это нарушение осанки и плоскостопие. Третья — ожирение. Статистика первых месяцев гласит, что по сравнению с прошлым годом детей с лишим весом в Орловской области стало больше ещё на 20 процентов. Среди причин — неправильное и излишнее питание, а также недостаток физической активности, — рассказывает заведующий мобильным консультативно-диагностическим центром Роман Жиронкин.

Ещё одна проблема, резкий рост которой заметили в этом году специалисты, — нарушение речи у детей. Причиной врачи называют снова развитие современных технологий. Виртуальное общение у детей часто заменяет реальное, которое тренирует речевой аппарат. А дефицит тренировок сказывается на произношении.

Среди менее распространенных патологий у детей по оториноларингологическому профилю выявляют гипертрофию небных миндалин, аденоиды, искривление носовой перегородки; по хиругическому — грыжу передней брюшной стенки, по неврологическому — головные боли и вегето-сосудистую дистонию, а стоматологии по-прежнему самой частой проблемой является кариес.

Позитивными тенденциями в противовес всем этим детским патологиям стали раннее выявление патологий, а также увеличение числа детей, который прибывают на лечение и второй этап осмотров. Врачи мобильного комплекса работают в тесной связи с отделением реабилитации нашей клиники и направляют туда пациентов из районов, в случае, когда реабилитация им необходима.

Именно поэтому в графике выездов мобильной поликлиники редко можно увидеть пустующие даты. Её доктора работают по всем районам области — там, где иногда нет не только узких специалистов, но и самого главного детского врача — педиатра.