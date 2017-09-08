Долг ООО «Агрострой» по зарплате составил миллион рублей

Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Агрострой».

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По данным следствия, руководство ООО «Агрострой» с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года не производило в полном объеме оплату труда 10 работникам предприятия. Общая сумма задолженности составила боле 1 миллиона рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК по Орловской области.