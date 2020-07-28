Долги по зарплате «Экологистик» погасила лишь после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Северного района Орла провела проверку. Поводом стала информация в СМИ и обращение самих работников предприятия о нарушении трудовых прав ООО «Экологистик» на своевременную оплату труда. Было установлено, что 30 работникам ООО «Экологистик» своевременно не была выплачена заработная плата за июнь 2020 года, в результате образовалась задолженность по заработной плате в общей сумме более 715 тысяч рублей.

По фактам нарушений трудовых прав граждан директору организации прокурором внесено представление. В результате прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате перед работниками ООО «Экологистик» погашена в полном объеме.