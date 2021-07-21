21 июля 2021



Долги по зарплате на Орловщине превысили 4,6 миллиона рублей

В Орловской области (по данным, полученным Орелстатом от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства) суммарный долг по выплате заработной платы на 1 июля 2021 года составил 4 миллиона 618 тысяч рублей, в том числе в строительстве – 2 949 тыс. рублей (63,9%), в обрабатывающих производствах – 1669 тыс. рублей (36,1%).

На 1 июля 2021 года ни одно из подлежащих обследованию предприятий области сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней не представило.

 

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Опубликовано 21 Июл 2021 в 17:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 63

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