Долги по зарплате на Орловщине превысили 4,6 миллиона рублей

В Орловской области (по данным, полученным Орелстатом от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства) суммарный долг по выплате заработной платы на 1 июля 2021 года составил 4 миллиона 618 тысяч рублей, в том числе в строительстве – 2 949 тыс. рублей (63,9%), в обрабатывающих производствах – 1669 тыс. рублей (36,1%).

На 1 июля 2021 года ни одно из подлежащих обследованию предприятий области сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней не представило.