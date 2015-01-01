Долги по зарплате в Орловской области достигли 68, 4 млн рублей

На 1 декабря орловские предприятия и организации задолжали своим работникам по зарплате 68,4 миллиона рублей, сообщают «Орловские новости» со ссылкой на «Орелстат».

На 1 октября долги по зарплате составляли 64,7 млн рублей, к 1 ноября — 67,4 млн рублей.

Не получили вовремя заработную плату 513 человек. В среднем каждому из них предприятия и организации должны по 133,4 тыс. рублей.

 

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Опубликовано 26 Дек 2016 в 13:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 34

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