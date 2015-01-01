Дольщики АИЖК: «Почему здесь нет Потомского?»

№12 (460) от 12 апреля 2017 г.

На прошлой неделе дольщики АИЖК, которые второй год не могут дождаться своих квартир в домах на улице Панчука, встретились с представителями застройщика. Встреча прошла на стройплощадке, у недостроенных высоток. Финал ее оказался для граждан неутешительным – им в очередной раз заявили: нет денег.

Молодая семья Новиковых вложила в однокомнатную квартиру в доме 83-а на ул. Панчука более полутора миллионов рублей. Миллион молодым дал дедушка-ветеран – собирал на квартиру для внуков полжизни. Недостающую сумму взяли в ипотеку (теперь ежемесячно выплачивают по восемь тысяч рублей), из-за чего пришлось уйти со съемной квартиры и переселиться к родственникам. Договор с АИЖК Новиковы заключили в ноябре 2015 года, и в новую квартиру должны были вселиться не позднее июня 2016-го. Однако, когда подошел срок сдачи жилья, их уведомили, что он переносится на третий квартал 2016-го, потом – на первый квартал 2017-го (не позднее 31 марта), а теперь, в очередном уведомлении, Новиковым сообщили, что надо подождать до конца июня.

В такой же ситуации оказались и другие дольщики, которые собрались в минувший четверг у недостроенных домов. На встречу горожане пригласили как представителей АИЖК, так и подрядчика – ООО «Стройбюро», однако ни директор фирмы небезызвестный господин Дисман, ни кто-либо из его подчиненных (если таковые в «Стройбюро» имеются) на разговор с дольщиками не явились. Да и что, собственно, они могли сказать людям?

«Стройбюро» сменило на объекте опять же небезызвестную фирму «АСК Инжиниринг», которая «отличилась» на строительстве орловского «Титаника» и которой руководил тот же господин Дисман – особа, приближенная к орловскому губернатору Потомскому.

Примечательно, что подрядчиком на данном объекте «Стройбюро» становится уже второй раз. В феврале 2017 года договор с этой фирмой был расторгнут, поскольку она не справилась со взятыми на себя обязательствами: найти средства и достроить дом. При этом «Стройбюро» должно было выполнить работы на сумму около 68 миллионов, по факту же сделали на 6-7 миллионов. Тем не менее в марте АИЖК заключило со «Стройбюро» новый договор – и снова под те же обещания. Соответственно – с тем же результатом.

В настоящий момент работы на объекте практически не ведутся. А между тем до конца июня подрядчик должен запустить котельную, отделать пять этажей второй секции, оштукатурить, сделать стяжки и т.д., заменить разбитые и поврежденные двери и окна, провести работы по благоустройству. По информации заместителя директора АИЖК по строительству Юрия Леонова, на все это требуется порядка 62-63 миллионов, и этих денег у «Стройбюро» нет.

При этом не секрет, что заключить второй контракт именно с этим подрядчиком АИЖК настойчиво рекомендовали в областной администрации. Это, кстати, не удивительно, если вспомнить о весьма тесных взаимоотношениях между учредителем фирмы Ильей Дисманом и губернатором Орловской области Вадимом Потомским, который в свое время даже сделал Дисмана своим советником.

Вполне резонно, что у дольщиков возникли вопросы к Потомскому.

– Люди вложили такие деньги, что хочется зайти в свою квартиру и никуда уже отсюда не выходить, – возмущался на встрече дольщик Игорь Васильченко. – В сентябре я пришел в АИЖК поинтересоваться, что с моей квартирой. До Карпачевой там был другой руководитель. Они озвучили, что им не хватает 62-75 миллионов. Я спросил: когда будет исправлена ситуация? Они говорят: Вадим Потомский знает об этом, все будет исправлено. Попросил обозначить сроки, они сказали – декабрь 2016 года точно. В марте была встреча с Карпачевой. Но что Карпачева может сделать, если Сбербанк ей не даст деньги? Это надо решать по-другому. Вот привели сюда «Стройбюро», пусть «Стройбюро» и доделывает. И почему здесь нет Потомского? Пусть он решает этот вопрос. Он говорил (на встрече с доверенными лицами), что договорился с Грефом насчет этих 62 миллионов и что дома сдадут через три месяца. Так я тоже могу сказать, пусть он принесет бумагу с печатью, что деньги выделены. Он Кочергина сюда привел. Кочергин сидит, миллионы потрачены, а мы без крыши над головой. К Потомскому не попасть. К нему нельзя записаться на прием, потому что он, видите ли, занят. Он должен нами заниматься, нами! Он что, не может сюда прийти? Это афера, самая настоящая афера.

Действительно, Потомскому заниматься дольщиками некогда – у него, как мы понимаем, есть дела поважнее – например, строить прожекты о нереальных инвестициях из-за границы в сотни миллионов евро и рассказывать о них в интервью Первому областному. Или отправлять делегации на Балканы. Или заседать в парламентской ассамблее, хотя губернатор ни разу не парламентарий.

Это президент России Владимир Путин находит время и возможности держать на личном контроле ситуацию с дольщиками из 14 регионов РФ, которых обманула печально известная организация «СУ-155», и давать поручения о внесении изменений в законодательство, обеспечивающих гарантии для граждан, для вкладчиков. Это Путин лично отслеживает ситуацию – в каких субъектах обманутые дольщики уже получили жилье, в каких – дома достраиваются, в каких – нет, и подробно рассказывает об этом региональным журналистам, как это было на медиафоруме Общероссийского народного фронта, прошедшем в Петербурге в начале апреля. Потомский же не только с журналистами – с дольщиками не считает нужным встречаться и сообщать, что правительство области делает для решения их проблемы. Это вполне объяснимо: потому что, как и застройщик, как и подрядчик, Потомский может сказать людям только одно: нет денег. Но это дольщики понимают и без него. И готовятся к худшему: граждане опасаются, что АИЖК могут объявить банкротом, и тогда они рискуют не увидеть ни своих квартир, ни своих денег. Впрочем, ни того, ни другого у них нет и сейчас, хотя надежда получить долгожданное жилье еще остается. Правда, с каждым днем ее все меньше…

Татьяна Филева