Дольщиков АИЖК терзают нехорошие мысли

№9 (457) от 22 марта 2017 г.

В течение нескольких лет в «Орловскую среду» приходят письма, которые начинаются примерно одинаково: «Уважаемая редакция газеты «Орловская среда», обращаемся к вам вот с такой проблемой…» На прошлой неделе именно такое письмо мы получили от инициативной группы дольщиков, которые решили приобрести квартиры у АИЖК Орловской области и остались ни с чем. Как стало известно после встречи губернатора Потомского с доверенными лицами, в ближайшем будущем квартир дольщики не получат. Доведенные до отчаяния люди уже не скрывают: их обманули.

Ниже мы публикуем текст письма с небольшими сокращениями.

«В 2014 году в России начала действовать программа «Жилье для российской семьи», реализуемая в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»…

В рамках данной программы должны были строить дома, стоимость квадратного метра в которых не должна была превышать 80% от средней рыночной цены на аналогичное жилье на территории реализации проекта и при этом быть не выше 35 тысяч рублей за квадратный метр. Для реализации данного проекта в каждом регионе должны были быть отобраны отобраны определенные участки для застройки, все квартиры должны были быть с полной отделкой, как говорится, под ключ.

Программа должна была быть реализована в течение 2014-2017 годов. Реализовывать данную программу должны были органы местного самоуправления региона и какая-либо строительная организация. Идея в общем вроде бы хорошая, но в частностях…

В нашей области программу должны были реализовывать правительство Орловской области и АО «АИЖК Орловской области».

Для этих целей были выделены участки в границах улиц Раздольной, Блынского, Космонавтов и Михалицына — так называемый микрорайон №13. там должны были построить микрорайон «Малый Петербург», который должен был включать в себя несколько десятков домов, несколько школ, детских садов, магазины, стоянки и пр. Был разработан прекрасный проект данного микрорайона, участки, выделенные под него, огородили, поставили строительные вагончики, по всему городу развесили красивые рекламные плакаты…

Для приобретения квартиры в рамках этой программы гражданину нужно было обратиться в жилищный отдел местной администрации, написать заявление, собрать определенные документы, и, если заявитель входил в перечень лиц, которые могут купить квартиру в рамках этой программы, то ему из жилотдела приходило письмо, присваивался номер участника программы — и оставалось только ждать, когда начнут строить дома и стартует продажа квартир. После получения письма из администрации нужно было обратиться в АИЖК и подтвердить свое участие в программе. В АИЖК говорили, что как только начнется строительство, они тут же со всеми свяжутся и пригласят к себе в офис для выбора квартир. Ну, вот на этом этапе вся реализация данной программы благополучно закончилась.

Еще в 2015 году мы обратились в жилищный отдел администрации с заявлением о желании стать участниками программы. Нас в программу включили, а в АО «АИЖК» сказали, что идет оформление и согласование всех документов, и как только все будут утверждено, с нами свяжутся. На протяжении всего 2015 года мы примерно раз в месяц обращались в АИЖК с вопросом, когда же начнется строительство, и все время получали один и тот же ответ: еще идет согласование.

Весной 2016 года участники программы получили письма из АИЖК, в которых говорилось, что реализация проекта «Жилье для молодой семьи» временно приостанавливается, а нам предложили на тех же условиях купить квартиры в домах из имеющегося у них жилого фонда на ул. Панчука, 83-а. Летом 2016 года они уже позвонили и очень вежливо, но настойчиво рекомендовали прийти к ним в офис для выбора квартиры на ул. Панчука. На тот момент уже было ясно, что никакого «Малого Петербурга» не будет, приобрести квартиру в другом доме на других условиях у нас возможности нет, жилищная проблема существует. Дом 83-а по ул. Панчука расположен в хорошем месте, готов на 80% — и мы согласились приобрести в нем квартиру. Заняли денег на первый взнос, взяли ипотеку, заключили договор долевого участия. И хотя на тот момент мы знали обо всех проблемах АИЖК, о долгах, о Кочергине (бывший директор АИЖК, взятый под стражу по подозрению в совершении уголовного преступления. — прим. ред.), о проблемах с кинотеатром «Родина», мы решили, что поскольку АИЖК почти государственная организация (почти 97% акций принадлежат Орловской области), то несмотря ни на что, проблем с этим домом быть не должно. Да, кстати, надо заметить, что в начале сентября все участники программы получили письмо из администрации области, в котором говорилось, что дома №№ 83 и 83-а по ул. Панчука по данной программе не проходят, и поэтому ответственности за них администрация не несет.

По ДДУ и, как нас заверили в АИЖК, дом будет сдан в первом квартале 2017 года, и до 31 марта мы получим ключи и ордера и вселимся в свои квартиры. Хотя первоначально этот дом должен был быть сдан в декабре 2015 г., потом сдачу перенесли на первый квартал 2016 г., потом на второй квартал, потом на третий, теперь вот на первый квартал 2017-го. Но сейчас, по словам сотрудников АИЖК, проблема с этим домом разрешается, подрядчик найден, откладывать снова сдачу дома совершенно не в интересах самого АИЖК, и поэтому в марте месяце дом будет точно сдан.

В течение трех месяцев (ноябрь, декабрь, январь) мы раз в неделю заезжали на тройку этого дома — посмотреть, как продвигается работа. Действительно, в доме работали строители, делали отопление, лифты, проводку, канализацию, завозились стройматериалы и т. д. Но к началу февраля энтузиазм строителей значительно угас, а к середине месяца работа совсем остановилась. Оба подъезда дома 83-а оказались опечатаны. Примерно в то же время все дольщики данного дома (в том числе и те, которые покупали там жилье без всяких программ по 40-42 тысячи за квадратный метр) получили очередные письма от АИЖК, в которых говорилось, что, к сожалению, сроки сдачи дома переносятся на второй квартал 2017 года. Поскольку последний хваленый подрядчик — ООО «Стройбюро» во главе с И.Дисманом (который так «замечательно» поработал на строительстве нового корпуса больницы МОПРА, так называемого «Титаника») не справился со своими обязательствами и сейчас с ним расторгают договор и ищут нового подрядчика, который достроил бы этот дом. Причем в АИЖК не скрывают, что денег на достройку дома нет, и они ищут подрядчика, который согласился бы в счет оплаты взять свободные квартиры в данном доме. И среди таких подрядчиков не исключен все тот же И. Дисман со своим «Стройбюро», который уже не справился с поставленной задачей, но с ним опять, возможно, заключат договор, как сказала на встрече с дольщиками директор АО «АИЖК» М.Ю. Карпачева. Хотя непонятно, зачем заключать договор с организацией, которая не выполнила свои обязательства.

На приеме в администрации области дольщиков заверили, что во втором квартале дом будет точно сдан, и в августе-сентябре все получат ключи. Это тоже непонятно: если дом будет сдан во втором квартале, то почему ключи выдадут в третьем? При этом в АИЖК заверили, что и ключи выдадут во втором квартале — просто администрация области не в курсе дела.

То есть получается, что правительство нашей области и программу «Жилье для российской семьи» провалило, и деятельность АИЖК сводит на нет. Мы как дольщики не видим, чтобы хоть кто-нибудь что-то делал, чтобы достроить эти злополучные дома, — ни АИЖК, ни правительство Орловской области. Сколько писем, жалоб, заявлений написано многострадальным дольщиками, куда они только ни обращались — и по одному, и коллективно. В ответ — только пустые отписки. А на деле ничего не меняется и ничего не делается, создается только видимость какой-то работы.

От всего этого в голову приходит нехорошая мысль: жителей Орловской области, как бы помягче сказать, обманывает правительство Орловской области. И от этой мысли становится очень грустно».

Инициативная группа дольщиков

(Персональные данные авторов письма имеются в распоряжении редакции)

От редакции:

Признаемся, нехорошие мысли в связи с этой историей посетили не только дольщиков АИЖК, но и журналистов «Орловской среды». Как следует из текста письма, в ходе строительства домов на улице Панчука происходят некие процессы, весьма смахивающие на аферу. Так, например, для нас стал откровением тот факт, что АИЖК расторгло договор с подрядчиком — ООО «Стройбюро» — по причине неисполнения последним своих обязательств и при этом тут же готово заключить новый договор — с ним же! На наш взгляд, как и на взгляд дольщиков, никакой логикой объяснить данное намерение нельзя. Понятно, что «Стройбюро» — подрядчик не простой и не просто так появившийся: как известно, учредитель данного ООО Илья Дисман время от времени любит продемонстрировать знакомым удостоверение советника губернатора Орловской области. Не знаем, что там Дисман советует Потомскому, но то, что он имеет привилегии, которые другим и не снились, уже ни для кого не секрет. Так, именно господин Дисман руководил ООО «АСК инжиниринг», которое до недавнего времени выполняло работы на строительстве орловского «Титаника» и рабочим которого не выплатили около пяти миллионов рублей зарплаты и даже не оформили трудовые книжки после увольнения. Кстати, в этом же ООО была трудоустроена гражданка Илона Вадимовна Потомская, как на грех, полная тезка дочери орловского губернатора Вадима Потомского. Говорят, изредка она даже появлялась на месте работы — в здании того самого «Титаника»… После разразившегося скандала господин Дисман покинул несчастливое «АСК инжиниринг», но не «Титаник»: его новая фирма ООО «Стройбюро» получила подряд на достройку многострадального здания, а вместе с ним и десятки миллионов бюджетных рублей. Теперь такая же история повторяется с домами на Панчука.

Что же касается заявления областных чиновников о том, что они не несут никакой ответственности за сдачу домов, то оно нас нисколько не удивляет. Так, руководитель департамента госимущества господин Синягов, возглавляющий совет директоров АИЖК, не понес никакой ответственности за двойную продажу памятника культуры кинотеатра «Родина». Отвечать за обман дольщиков, которые поверили государственной организации и вложили свои деньги в покупку квартир у АИЖК, он, по всей видимости, тоже не хочет. Хотя, думаем, прокуратуре здесь есть чем заинтересоваться — и в первую очередь непонятными схемами выбора подрядчика и участием в этих схемах руководства АИЖК и должностных лиц из правительства Орловской области. В связи с этим просим считать данную публикацию официальным обращением в прокуратуру Орловской области и провести проверку по фактам, изложенным в обращении дольщиков.

В тему:

Не на Майорке, не на Ибице живете

И про Мавроди не слыхали никогда.

Ведь вас, обманутых, всего-то пара сотен,

А для Орловщины две сотни — не беда.

Вопрос решается, но миллионов нету,

И виноватых в серодомье не найти…

Вот догадайтесь, с вами собранной монетой

Сколь человечков вознамерилось кутить?

АИЖК на девяносто семь процентов

По всем бумажкам — областное «МММ».

Хоть у кого спросите, круче нету бренда,

Но с прибылей дано гулять не всем.

А чуть чего — банкротства вольная стихия!

Вы проплатили уже чью-то фуаг-ру!

Не вы одни, ведь на Руси мы все такие,

Все шулерам даем на грязную игру.

Пример доступного жилья — ваще потрясный,

Ловили громко, прямо скажем — на живца:

Деньжата щас, а утром стулья — теперь ясно:

Двенадцать стульев вы прочли не до конца.

Кто виноват — мы разобрались. Что же делать?

А в управдомы наниматься… Тяги нет?

Тогда ищите справедливость в свете белом,

Авось, расслышит вас какой-нибудь полпред.

Клава Шифер