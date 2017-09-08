Доля наша тяжкая…

№40 (488) от 22 ноября 2017 г.

В минувшую субботу врио губернатора Адрей Клычков встретился с обманутыми дольщиками. Таковых в нашей области насчитывается более полутысячи. Встреча получилась масштабной и представительной. В заполненном до отказа круглом зале «серого дома» собрались не только граждане, вложившие свои деньги в долевое строительство и оставшиеся без жилья, но и многочисленная рать чиновников областного и муниципального уровня, депутаты, представители застройщиков, контролирующих органов и кредитных организаций.

В самом начале встречи врио губернатора Андрей Клычков заявил, что формально, в соответствии с областным законодательством и критериями Минстроя, в Орловской области имеется лишь один проблемный объект долевого строительства, по факту же таких объектов пять: четыре недостроенных дома в Орле и один – в Ливнах.

– Мы с вами собрались не для того, чтобы применять формальный подход, –предупредил Клычков. – По каждому объекту ситуация складывается по-разному, но проблема у всех одна: люди не могут вселиться в уже оплаченные квартиры, платят ипотеку, снимают жилье… Это абсурдная ситуация, когда власти не в полной мере обеспечивают контроль по реализации прав людей, которые уже купили квартиры. Мы понимаем, что застройщики создали эту ситуацию не только по мошенническим, но и зачастую по объективным экономическим обстоятельствам, но это абсолютно не означает, что ситуацию надо снимать с контроля и не заниматься ей.

Подробнее о проблемных домах рассказал первый зампред областного правительства Анатолий Мишанов.

Итак, по его информации, на сегодняшний день на территории Орловской области расположены пять многоквартирных жилых домов, по которым многократно переносились сроки сдачи в эксплуатацию. В них 914 квартир. 535 человек заключили договоры долевого участия в строительстве. Общая сумма договоров – 946 миллионов рублей.

Перечень недостроенных домов выглядит следующим образом.

Двухподъездный жилой дом по ул. Раздольной, 11 в Орле. Это единственный дом, участники долевого строительства которого внесены в реестр пострадавших граждан (таких всего двое).

Застройщик – «Модульинвестстрой» – в декабре 2016 г. признан банкротом. Строительство дома приостановлено. Из 138 расположенных в доме квартир на 51 заключены договоры долевого участия. Сумма обязательств перед участниками долевого строительства – 74 миллиона рублей. Кроме того, у застройщика имеются финансовые обязательства перед Сбербанком России. В настоящее время Сбербанк как кредитор проводит оценку стоимости объекта, чтобы в последующем объявить конкурс по достройке дома. Одновременно ведется работа по поиску потенциального инвестора.

Многоквартирный дом №159 по ул. Дружбы народов в Ливнах должны были сдать к декабрю нынешнего года. Однако у застройщика – ООО «Стройпроектсервис» – возникли финансовые сложности. При этом в выдаче кредита застройщику было отказано. В доме 104 квартиры, заключено 97 договоров долевого строительства. Сумма обязательств перед дольщиками – 160 миллионов рублей. Путь решения проблемы тот же – поиск сторонних застройщиков, с которыми планируют рассчитаться свободными помещениями.

Жилой дом на ул. Бурова, 46 в Орле тоже должны были сдать в декабре 2017-го. В настоящее время дом находится в высокой степени готовности, однако и в данном случае застройщику – ООО «Промжилстрой» – не хватило денег, хотя в доме проданы все квартиры числом 131. Сумма обязательств перед дольщиками – 177 миллионов. На достройку необходимо еще порядка 10 млн.

Наконец, самые известные в областном центре проблемные дома – №83 и №83-а по ул. Панчука, где застройщиком является АО «АИЖК Орловской области».

Впрочем, последний в скором времени может быть исключен из этого перечня. По словам Мишанова, 192-квартирная высотка на Панчука, 83-а практически готова к сдаче. Работы в доме завершены. В первой декаде декабря его должны поставить на кадастровый учет. Гендиректор АИЖК Мария Карпачева пообещала сделать все возможное, чтобы к Новому году дольщики получили ключи от квартир.

Ситуация с соседним домом – №83 – куда печальнее. Здесь 349 квартир, при этом заключено лишь 92 договора долевого участия. Сумма обязательств перед участниками долевого строительства – 174 миллиона рублей. С сентября строительно-монтажные работы в доме прекращены. Договор с подрядчиком расторгнут. Как и в остальных случаях, ищут инвестора. Уверенности в том, что найдут, пока нет.

На недострое по улице Панчука следует остановиться особо. Во-первых, потому, что до последнего времени людей, оплативших квартиры в этих домах, областные чиновники официально обманутыми дольщиками не признавали. Как уже писала «Орловская среда», совсем недавно первый вице-губернатор Бударин в официальном ответе на запрос депутата Рыбакова сообщал, что, например, дом №83 не является проблемным объектом: просто срок его сдачи в очередной раз перенесен. Думаем, эту линию Бударин продолжил бы «гнуть» и дальше, если бы врио губернатора Клычков не заявил о неформальном подходе к проблеме обманутых дольщиков.

Во-вторых, теперь, когда многострадальный дом №83 на Панчука, пусть и неофициально, но признан проблемным, а люди, купившие в нем квартиры так же неофициально признаны обманутыми дольщиками, чиновникам придется признать, что произошло это как минимум при их попустительстве, а как максимум – с их подачи. И дело здесь не только в том, что застройщик – АО «АИЖК Орловской области», 96% акций которого этой самой области и принадлежат, оставило граждан, понадеявшихся на государственную организацию, без квартир и без денег. Дело еще и в том, что многие из этих граждан, возможно, и не заключили бы договоры с АИЖК, если бы их не ввели в заблуждение чиновники.

Напомним, в 2014 году в Орловской области должна была начать действовать государственная программа «Жилье для российской семьи». В рамках этой программы АИЖК намеревалось построить несколько домов в микрорайоне Малый Петербург. Как хорошо всем известно, планы так и остались планами. Однако именно участием в этой, так и не реализованной в Орле, программе АИЖК удалось привлечь дольщиков. Как сообщили Андрею Клычкову на встрече в обладминистрации участник долевого строительства, в свое время они получили письма из городской администрации, в которых им предлагали стать участниками госпрограммы и приобрести жилье на льготных условиях. Люди поверили, стали участниками программы, а в 2016-м им сообщили, что ее реализация временно приостановлена, и настойчиво предложили стать дольщиками АИЖК. Люди опять поверили – и стали не просто дольщиками, а обманутыми дольщиками.

– Надо сказать, что когда участники долевого строительства рассказали врио губернатора о пресловутых письмах и госпрограмме, то сначала даже не понял о чем речь, а когда понял – не сразу поверил. Примечательно, что первый вице-губернатор Бударин, который не мог не знать об этой операции, на голубом глазу объяснял, что, да, мол, такая программа была, но в ее рамках строятся всего два дома – в районах области, но не в Орле. А после того как дольщики передали Андрею Клычкову копию письма с предложением поучаствовать в программе «Жилье для российской семьи», с задумчивым видом принялся документ изучать.

Не менее примечательно и то, что тот же самый вице-губернатор Бударин, как и первый зампред правительства области Анатолий Мишанов продолжат заниматься проблемами обманутых дольщиков. Последний по поручению врио губернатора Клычкова даже возглавил соответствующую рабочую группу и уже провел несколько ее заседаний.

О том, как Бударин и Мишанов «работали» с обманутыми дольщиками при их прежнем патроне Потомском, рассказал участник долевого строительства, приехавший на встречу с Клычковым из Ливен. С собой он привез целую пачку документов, которые назвал банальными отписками в ответ на многочисленные обращения дольщиков к чиновникам. На этих отписках стоит и подпись вице-губернатора Бударина. По словам жителя Ливен, тот же Бударин на различных совещаниях и заседаниях неоднократно обещал ливенским дольщикам, что их вопрос будет решен. Решается он до сих пор.

– На всех заседаниях присутствовал Мишанов, который тоже был в курсе проблем. Потом я много раз пытался и не мог дозвониться ни до Бударина, ни до Мишанова. Я очень удивлен таким отношением к людям нашей областной администрации. Для чиновников это закрытая тема.

Теперь, по распоряжению врио губурнатора Клычкова тему вроде как открыли, вот только чиновники, отвечающие за эту тему, остались те же. Может быть, поэтому после окончания встречи особого энтузиазма дольщики так и не выразили. Хотя надежда, конечно, осталась.

Татьяна Филева