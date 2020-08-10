10 августа 2020



Должник погасил долг по алиментам, лишившись водительских прав

Судебный пристав-исполнитель Ливенского районного отделения судебных
приставов УФССП России по Орловской области взыскал с гражданина задолженность по алиментам после того, как лишил должника права на управление автотранспортным средством.

Как сообщает УФССП по Орловской области, должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, но продолжал уклоняться от исполнения решения суда. Пристав вынес постановление об ограничении специального права должника в части управления автотранспортным средством.

Сразу после этого гражданин оплатил задолженность.

 

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Опубликовано 10 Авг 2020 в 12:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 43

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