Должник погасил долг по алиментам, лишившись водительских прав

Судебный пристав-исполнитель Ливенского районного отделения судебных

приставов УФССП России по Орловской области взыскал с гражданина задолженность по алиментам после того, как лишил должника права на управление автотранспортным средством.

Как сообщает УФССП по Орловской области, должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, но продолжал уклоняться от исполнения решения суда. Пристав вынес постановление об ограничении специального права должника в части управления автотранспортным средством.

Сразу после этого гражданин оплатил задолженность.