Должники могут подавать заявления о банкротстве в МФЦ

С 1 сентября 2020 года вступили в силу поправки в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Теперь орловцы смогут подавать заявление о банкротстве в МФЦ. Таким образом, должник может объявить себя банкротом без участия суда и финансового управляющего.

— Воспользоваться внесудебным банкротством смогут орловцы с непогашенными обязательствами от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, при отсутствии возбужденных исполнительных производств. Для обращения в МФЦ необходим минимальный пакет документов: паспорт, СНИЛС, заполненное заявление, список известных кредиторов, — пояснила начальник отдела контроля и надзора в сфере СРО Анна Суровнева.

Сама же процедура банкротства теперь выглядит так: гражданин подает заявление по установленной форме в МФЦ. В течение одного рабочего дня МФЦ проведет проверку заявителя на предмет соответствия обязательным критериям, после чего МФЦ в течение 3-х рабочих дней вносит информацию о возбуждении упрощенной процедуры банкротства в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

С этого момента прекращается начисление неустоек, штрафов, пеней, процентов по всем обязательствам должника. Это правило не распространяется на долги, которые заявитель не указал в своем заявлении, долги по алиментам, возмещению морального вреда, по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью и т.д.

На время процедуры должнику запрещается брать новые займы, кредиты, выступать поручителем. В случае получения в это время в собственность имущества «или иного существенного изменения» имущественного положения, он обязан в течение пяти рабочих дней уведомить МФЦ.

Повторное признание банкротства во внесудебном порядке возможно не ранее чем по истечении десятилетнего срока после дня прекращения процедуры внесудебного банкротства.

С начала 2020 года уже 482 орловца признали себя банкротами. В сравнении с таким же периодом прошлого года количество орловцев-банкротов увеличилось на 63% (по состоянию на 1 октября 2019 года банкротами было признано 295 орловцев).

По информации пресс-службы Управления Росреестра по Орловской области