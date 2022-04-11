Должники могут сохранить свой прожиточный минимум

УФССП России по Орловской области напоминает: с 1 февраля 2022 года вступил в силу закон, в соответствии с которым реализовано право граждан

на ежемесячное сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума при взыскании долгов.

Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо:

— обратиться лично с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство;

— предоставить документы, подтверждающие наличие у него ежемесячного дохода, сведения об источниках такого дохода.

В заявлении должник должен указать свои данные: фамилию, имя, отчество (при его наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного производства, социальную категорию, к которой он относится.

Кроме того, в заявлении гражданину необходимо указать реквизиты одного банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства

в размере прожиточного минимума, наименование и адрес банка, реквизиты которого указаны в заявлении. Сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете в одном банке.

Если на содержании у должника имеются родственник-инвалид или иные лица, находящиеся у него на иждивении, гражданин вправе обратиться в суд

с заявлением о сохранении ему денежных средств, превышающих установленный по закону прожиточный минимум.

Право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств

в размере прожиточного минимума не применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, а также о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

С момента вступления в силу данного закона должностными лицами Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области в полном объеме были рассмотрены свыше 2500 заявлений о сохранении прожиточного минимума от граждан-должников и приняты решения об их удовлетворении, сообщает пресс-служба ведомства.