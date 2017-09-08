Должников станет проще отключить от электроэнергии

Неприятные нововведения ждут должников уже в конце сентября — в стране меняется порядок ограничения электроснабжения. Самое важное — сокращаются сроки и этапы процедуры ограничения электроснабжения потребителя. При наличии оснований процедура сводится к одному этапу – введению полного ограничения потребления электроэнергии. Для этого сетевой организации достаточно предварительно однократно уведомить потребителя. Уведомление должно содержать установленную законом информацию о предстоящем ограничении. Частичное ограничение останется только для потребителей, отключение которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям и имеющих акт согласования технологической и (или) аварийной брони.

Также теперь станет возможным отключение от электроснабжения абсолютно всех типов потребителей. В том числе ограничение которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям. Такие потребители отключаются от электроснабжения после проведения ими мероприятий, обеспечивающих их готовность к введению ограничения.

Меняется процедура контроля самоограничения потребителем. В случае отсутствия технической возможности ввести ограничение электроснабжения со стороны сетевой организации (в том числе по причине наличия присоединённых к сетям потребителя добросовестных субабонентов) потребитель, получивший соответствующее уведомление, должен ограничить своё потребление самостоятельно в срок, указанный в уведомлении. Для контроля самоограничения потребитель обязан допустить представителей сетевой организации на свои объекты. Контроль самоограничения потребителя производится не позднее 10 дней с даты его введения и далее не реже чем один раз в 30 дней.

Также расширен перечень способов уведомления о предстоящем ограничении. Уведомление можно будет отправить с помощью смс-сообщений, электронной почты, а также путём включения соответствующего уведомления в счёт на оплату услуг, публикаций на сайте, в СМИ и рядом иных способов, — пояснили в пресс-службе «Орловского энергосбыта».