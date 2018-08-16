16 августа 2018



Должнику не удалось скрыть имущество от принудительной реализации

В Заводском РОСП г. Орла на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с должника задолженности в размере более 400 000 руб. в пользу юридического лица.

Летом 2017 года судебные приставы произвели арест легкового автомобиля ВАЗ 21053, принадлежащего должнику и определили место его хранения в п. Знаменка Орловского района.

Однако по данному адресу машину обнаружить не удалось. Жители поселка сообщили приставам, что  после проведения описи и ареста имущества должник спрятал арестованный автомобиль.

Автомобиль объявили в розыск, в ходе которого  установили лиц, обладающих информацией о местонахождении имущества.

Автомобиль был найден, реализован, вырученные денежные средства перечислены в счет погашения задолженности.

 

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Опубликовано 16 Авг 2018 в 14:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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