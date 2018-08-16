Должнику не удалось скрыть имущество от принудительной реализации

В Заводском РОСП г. Орла на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с должника задолженности в размере более 400 000 руб. в пользу юридического лица.

Летом 2017 года судебные приставы произвели арест легкового автомобиля ВАЗ 21053, принадлежащего должнику и определили место его хранения в п. Знаменка Орловского района.

Однако по данному адресу машину обнаружить не удалось. Жители поселка сообщили приставам, что после проведения описи и ареста имущества должник спрятал арестованный автомобиль.

Автомобиль объявили в розыск, в ходе которого установили лиц, обладающих информацией о местонахождении имущества.

Автомобиль был найден, реализован, вырученные денежные средства перечислены в счет погашения задолженности.