ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПАРАХИНЫ

«Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»: совместный проект Агентства федеральных расследований FLB.RU и газеты «Орловская среда»

№13 (592) от 15 апреля 2020 г.

В прошлом выпуске совместного проекта Агентства федеральных расследований FLB.RU и газеты «Орловская среда» «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» мы рассказывали о замечательной асфальтированной дороге, которая ведет к одному-единственному дому – особняку, который арендует глава Орловского района Юрий Парахин. Как мы и обещали, рассказываем о самом доме, о тех, кто оплачивал его строительство и подключение к коммуникациям, а также о том, как с грубейшими нарушениями закона в Орловском районе пытались «легализовать» участки, предназначенные исключительно для использования в сельскохозяйственных целях…

Парахина и Леонида Музалевского объединяет не только членство в региональном политсовете «Единой России». К ним есть вопросы и по недвижимости…

«Дом Парахина» построен на участке земли, который принадлежит госпоже Стасенко Татьяне Леонидовне. Мы писали о нем два месяца назад. http://orelsreda.ru/kto-zastolbil-dorogu-v-raj/

Сегодня у нас появилась возможность опубликовать уточненные и дополненные сведения об участке, на котором стоит «дом Парахина», о том, как заинтересованные лица рассказывали, кто что платил и каким образом самого главу Орловского района неуклюже пытаются «прикрыть» родственники и деловые партнеры…

СНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

Юрий Парахин, член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия», секретарь Орловского местного отделения «Единой России» – честный человек. Во всяком случае, в той части, когда он, хотя и под давлением изобличающих его доказательств, как говорят следователи, признался, что проживает в большом и красивом доме в д. Кондырева по ул. Никольской, 1, той самой улице, о которой мы рассказывали в прошлом номере «Орловской среды».

Проверки, которые проводились прокуратурой Орловской области, полицией, и расследование, проведенное нами, журналистами, принесли некоторые интересные результаты. Нам представляется, что сейчас все, кто каким-то боком был причастен к строительству «дома Парахина», пытаются вывести главу Орловского района из сферы внимания правоохранительных органов. Впрочем, судите сами…

Итак, дом, который в октябре 2018 г. стараниями главы Неполодского сельского поселения Орловского района Орловской области Ю.Ю. Андреева получил адрес «ул. Никольская, д.1», был построен на участке площадью чуть более чем в полгектара (о нем речь впереди) в 2016 году. Купив участок у Светланы Литвак, Татьяна Леонидовна Стасенко, теща Юрия Николаевича Парахина, начала строить дом. Но, будучи собственницей участка и дома, она пояснила полицейским, что за участок и дом ни копейки не платила. По ее словам (они зафиксированы в материалах полицейской проверки, имеющихся в распоряжении FLB.RU), «приобретение участка и строительство дома по адресу: Орловская область, Орловский район, Неполодское с/п, д. Кондырева, ул. Никольская, д. 1, было осуществлено за счет средств Николая Васильевича и Тамары Васильевны Парахиных, которые приходились свекром и свекровью ее дочери». Отметим, что поскольку тяжело болевший почти весь 2015 год Николай Васильевич Парахин умер 6 апреля 2016 года, финансирование строительства дома, если верить объяснениям Стасенко, фактически легло на плечи его супруги.

В результате, пенсионерка Тамара Васильевна Парахина, опять же, если верить Стасенко, без какой-то помощи своего сына, бывшего заместителя губернатора и нынешнего главы Орловского района, сумела за год построить дом, который, судя по его площади и внешнему виду, стоит не один десяток миллионов рублей! Думается, что читателей, равно как и нас, да и сотрудников силовых ведомств терзают смутные сомнения относительно реальности данного факта.

Кстати, родители Юрия Парахина, как утверждал покойный орловский журналист Георгий Саркисян, за несколько лет до строительства на Никольской уже построили себе дом в деревне Екатериновка на Цветочной улице, фото которого он выкладывал. Этот факт, насколько нам известно, до сих пор никто не оспаривал. https://g-sarkisyan.livejournal.com/477876.html

По мнению Георгия Саркисяна, этот дом также построили родители Юрия Парахина (публикация 2012 г.)

Мы не склонны считать чужие деньги, но, говоря о многих миллионах, которые были вложены в строительство «дома Парахина» в 2015-2017 годах, не можем не привести некоторые любопытные данные. Все познается в сравнении. Нам удалось выяснить, что до недавнего времени мать Юрия Николаевича Парахина владела собственным микропредприятием (оно было ликвидировано в мае 2019 г.). https://synapsenet.ru/searchorganization/organization/309575329200012-parahina-tamara-vasilevna Вместе со Светланой Александровной Литвак (о ней наши читатели уже знают) Тамара Васильевна владела, а может быть, и владеет, нежилым помещением по адресу Комсомольская ул., 270, площадью в 311 кв. метров (в доме есть несколько магазинов). Так вот, в 2018-2019 годах две упомянутых дамы насмерть бились с управляющей компанией за то, чтобы не платить ООО «ЖЭУ 10» 35 153 рубля за коммунальные услуги, но вчистую проиграли. http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/9f9f7e1b-ff36-425c-b228-af065ef4d236/28a2157a-42fd-4d73-b279-8ce201702ccb/A48-7644-2018_20181225_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True Дошли даже до Верховного суда. Им отказали и там. http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/9f9f7e1b-ff36-425c-b228-af065ef4d236/88a2bcf2-c241-42f5-8af1-477d9ba0af2c/A48-7644-2018_20191223_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True

Но, по версии тёщи Юрия Парахина, дом на Никольской, 1 строился за счет средств матери Юрия Николаевича, а участок приобретался за счет средств его родителей, кстати, у коллеги по бизнесу — Светланы Александровны Литвак!

Крайне любопытно было бы узнать, для чего, потратив миллионы рублей на дом и сотни тысяч на участок, Парахины сделали весь объект собственностью Татьяны Леонидовны Стасенко? Не для того ли, чтобы она через три года по договору от 14 января 2019 года сдала участок в полгектара в бессрочную аренду Юрию Николаевичу Парахину за 10 тысяч рублей в месяц?

Если полиция не проверяла реальность того, кто и сколько в действительности платил за участок и дом, поверив на слово госпоже Стасенко, то оплату подключения коммуникаций ей проверить удалось. «Касаемо коммуникаций, то их обустройство происходило согласно документации за счет Стасенко Т.Л.»,- говорится в полицейском постановлении. Это соответствует и материалам прокурорской проверки. К 2016 г. дом был полностью подключен ко всем коммуникациям, кроме канализации (для этой цели на объекте устроена выгребная яма).

Полицейские опросили Юрия Парахина, и он подтвердил версию родственников: «Со слов опрашиваемого Парахина Юрия Николаевича, он проживает в доме своей бывшей тёщи Стасенко Т.Л., по адресу: Орловская область, Орловский район, Неполодское с/п, д. Кондырева, ул. Никольская, д. 1 по договору аренды с 2019 года. Благоустройством дома, коммуникаций и прилегающей территории занималась Стасенко Т.Л. из своих собственных средств». О том, что участок был куплен на деньги его родителей, а дом построен на деньги матери, Юрий Николаевич скромно умолчал…

И еще одна любопытная вещь. Дом был построен в 2016 году, и в 2017-2018 годах был уже полностью готов для проживания. А не жил ли там, по чистой случайности, глава Орловского района? А если он там проживал, даже без договора аренды, то должен был внести его в справку о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера как объект недвижимости, находящийся в пользовании. Ответ Парахина на этот вопрос мы не можем процитировать дословно, но его смысл, насколько нам известно, сводился к тому, что во всяком случае в 2018 году дом на Никольской, 1 арендовала у его бывшей тещи его же бывшая жена! А он опять как бы и ни при чём…

Подытоживая все сказанное, отметим, что дом по Никольской, 1 – это реально объект семейной недвижимости Парахиных. В строительстве и эксплуатации дома поучаствовали многие бывшие и нынешние члены семьи Юрия Парахина, его родители, жена и теща. Его же участие опять же формальное, заключается лишь в том, что он платит своей тёще по 10 000 рублей в месяц арендной платы и за эти скромные деньги живет в прекрасном уединенном особняке с собственной, ведущей только к нему дорогой и всеми удобствами, за исключением центральной канализации…

Конечно, и нам, и правоохранительным органам было бы интересно узнать, кто реально оплачивал строительство дома и покупку участка. А пока полицейские поверили Парахину и его бывшим родственникам на слово. Но это еще не все. По большому счету, дом, который арендует глава Орловского района подлежит сносу, как построенный на земельном участке, незаконно включенном в состав земель сельского поселения и на самом деле относящимся к категории «земли сельскохозяйственного назначения». Об этом – в следующем разделе нашего расследования…

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСКАЛА ОБЛАДМИНИСТРАЦИЯ, ИСКАЛ И ПАРАХИН…

История с незаконно переведенными в категорию «земли населенных пунктов» участками земли близ д. Кондырева уходит своими корнями в 2011 год, когда Юрий Парахин был заместителем председателя правительства Орловской области и курировал в правительстве Орловской области блок финансово-экономического развития. 1 апреля 2011 года, в соответствии с постановлением администрации Орловского района от 23 марта 2011 г. №560, был заключен договор купли-продажи, по которому ЗАО «Березки» получило в собственность ряд участков сельхозназначения.

Через восемь месяцев, 10 января 2012 года, ЗАО «Березки» вошло своим капиталом в состав участников хорошо знакомого нам ООО «Регион Агро Трейд». Вклад в уставной капитал составил 2 957 800 руб. (стоимость участков). Назначение участков (сельскохозяйственное) не менялось.

Но еще через полгода, 10 июня 2012 года, произошло знаковое событие. ООО «Регион Агро Трейд» принимает решение не заниматься возделыванием сельхозкультур на упомянутых участках, а использовать их для индивидуального жилищного строительства, что в перспективе смотрелось гораздо более выгодно. С этой целью директор ООО «Регион Агро Трейд» А.В. Беляков обратился к господину Щукину А.И., в то время главе Неполодского сельского поселения, с просьбой включить данные участки в генеральный план сельского поселения для последующей застройки.

Видимо, аргументация ООО была настолько весомой, что глава поселения вместе с депутатами пошел на грубейшее нарушение закона. В результате решением Неполодского сельского Совета народных депутатов от 21 сентября 2012 года № 14/53-СС был утвержден генеральный план Неполодского сельского поселения, согласно которому земельные участки с кадастровыми номерами №№ 57:10:100010201:1436, 1437, 1438 и 1568 были включены в состав д. Кондырева с одновременным изменением их категории на «земли населенных пунктов».

Сделано это было, как считает орловская прокуратура, абсолютно незаконно. Был не только нарушен установленный Минрегионом порядок согласования проектов документов (пп. «б» п 2.1 Приказа Минрегиона России от 27.02.2012 № 69), но и п.2 ч.2 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ.

Затем ЗАО «Березки» быстро продало свою долю ООО «Регион Агро Трейд» за без малого три миллиона рублей и, получив решение администрации Неполодского сельского поселения от 16 июня 2013 года № 164, которое меняло вид разрешенного использования земель с «для сельскохозяйственного использования» на «для индивидуального жилищного строительства», раздробило участки на более мелкие, а затем продало физическим лицам для дальнейшей реализации или под застройку.

Отметим еще раз, что сделано все это было с грубым нарушением действующего законодательства. Вот что пишет по этому поводу заместитель прокурора Орловской области В.Г. Сергиенко: «Кроме того, установлены нарушения в действиях должностных лиц администрации Неполодского сельского поселения Орловского района при включении в 2012 году в границы д. Кондырева земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих на праве собственности ООО «Регион Агро Трейд». Так, в нарушение требований ст. 25 Градостроительного кодекса не был согласован проект генерального плана Неполодского сельского поселения Орловского района с Правительством Орловской области».

А ст. 25 Градостроительного кодекса РФ утверждает, что проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находится поселение или городской округ, в случае, если предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, городского округа, земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/f93a3f1431caac9ec65cfdbebf0e0f8295be7ea3/

«Физическое лицо» Литвак Светлана Александровна приобрела шесть участков, среди которых и был участок с кадастровым номером 57:10:0010201:2258. Тут начинаются разночтения. Гражданка Стасенко Татьяна Леонидовна сообщила опрашивавшим ее полицейским, что приобретение земли оплачивали родители ее зятя – Юрия Парахина. Прокуратура же Орловской области выяснила, что 16 июня 2015 года между Литвак С.А. и Стасенко Т.Л. (а не Парахиными) был заключен договор купли-продажи данного участка за 205 000 рублей.

Но в любом случае на проданном госпоже Стасенко участке можно было запросто и совершенно законно выращивать картошку, а строить имение – нельзя! Мы не особенно любим оперировать предположениями разного рода, но нам представляется, что, когда в 2011-2013 годах шла эта эпопея со спешным переводом будущего семейного участка Парахиных – Стасенко из земель сельхозназначения в земли населенных пунктов (ИЖС), никто не задумывался ни о каких согласованиях с областным правительством, ведь Юрий Парахин был заместителем председателя этого самого правительства!

В 2020 году, когда встал вопрос о статусе земель ООО «Регион Агро Трейд», часть которых уже продана гражданам для будущего строительства, в областной администрации стали лихорадочно искать постановление о согласовании генплана и переводе земель в другую категорию. Не нашли.

Ответ Юрия Парахина о том, что у него отсутствуют какие-либо документы, «легализующие» участок, на котором построен арендуемый им дом

Юрий Парахин тоже не нашел никаких документов на этот счет и сообщил, что администрация Орловского района не располагает ни нормативным актом Правительства Орловской области о переводе участка, на котором стоит арендуемый им дом из земель сельхозназначения в земли населенных пунктов, ни сопутствующими ему документами, ни информацией о том, что такой перевод был осуществлен в отношении массива земель, в которые данный участок входил ранее.

Многочисленные нарушения закона – налицо. Отсюда у нас возникают новые вопросы к надзорным и следственным органам.

Будут ли возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ – совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства – в отношении должностных лиц Неполодского сельского поселения и администрации Орловского района, в 2012 г. незаконно придавших статус земель населенных пунктов землям сельхозназначения?

Будет ли осуществлено уголовное преследование главы Орловского района Парахина Ю.Н. и бывшего начальника управления строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Селютина В.А. по ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 1 ст. 285.1 УК РФ — «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства» — за нецелевое использование 14 081 741, 72 руб. бюджетных средств для ремонта дороги, идущей в направлении дома, арендуемого главой Орловского района Парахиным Ю.Н.? (об этом мы рассказывали в нашем прошлом выпуске).

Проживал ли фактически Ю.Н. Парахин в доме по адресу Орловский район, Неполодское сельское поселение, д. Кондырева, ул. Никольская, д. 1 в 2017 – 2018 гг., и если факт проживания подтвердится, то почему использование недвижимого имущества не было отражено в представленных им справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах финансового характера за эти годы?

Кто из должностных лиц администрации Орловского района выдал 25.09.2015 г. гражданке Стасенко Т.Л. разрешение на строительство на участке, незаконно переведенном из земель сельхозназначения в земли населенных пунктов, предназначенные для ИЖС?

Кто реально (по документам), а не со слов заинтересованных граждан, оплачивал приобретение участка с кадастровым номером 57:10:0010201:2258 и строительство дома по ул. Никольская, д. 1 в д. Кондырева, кто осуществлял строительные работы?

В одном из следующих выпусков совместного проекта Агентства федеральных расследований FLB.RU и газеты «Орловская среда» «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» мы расскажем о том, что нового нам удалось выяснить о «доме Парахина», о новом придуманном поводе для строительства дороги к нему и подведении электросетей к этой замечательной транспортной артерии.

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

— Если судить по полученным материалам, на основе которых написана эта статья, и все это происходило в действительности, то возникает закономерный и справедливый вопрос: почему чиновник Юрий Николаевич Парахин, член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» до сих пор при должности? Куда смотрит секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Орловской области Леонид Музалевский? Доведена ли эта информация до руководителя Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александра Борисова? Знают ли вообще в Москве об этих членах президиума, о том, что они творят на своих должностях? По моему мнению, подобными действиями такие партийные деятели позорят уважаемую партию.

Недавно в СМИ широко освещался инцидент, произошедший в аэропорту Ижевска, когда замминистра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников позволил себе сказать несколько грубых слов сотрудникам полиции. Вслед за этим последовало немедленное решение секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака об исключении высокопоставленного чиновника из рядов партийных рядов по причине столь неподобающего поведения. Более того, Генсовет партии предложил уволить Овсянникова с должности замминистра.

А что происходит у нас? Читаешь – и диву даёшься: видный региональный единоросс арендует у тёщи элитное жилье… за десять тысяч рублей в месяц! И никого это не смущает. Кто построил дом, непонятно. Если строили одни люди, то почему оформили на тещу Парахина? Не для того ли, чтобы скрыть незаконно полученные доходы?

Кто и для каких целей прокладывал к дому, где, как оказалось, живет глава района Парахин, отдельную высококачественную дорогу, непонятно. А если учесть, что километр дороги некая группа доброхотов построила почти в десять раз дешевле, чем это стоит на самом деле, то не идет ли в данном случае речь о скрытой форме взятки?

Подобных вопросов возникает очень много, так что, полагаю, у уважаемых журналистов из FLB и «Орловской среды» при расследовании деятельности этого видного деятеля районного масштаба и члена президиума РПС будет непаханое поле работы – чем дальше в лес, тем больше дров. Я, со своей стороны, как депутат буду держать данную тему на своем депутатском контроле. По моему мнению, подобным персонам не должно быть места ни во власти, ни в рядах уважаемой партии. Это как минимум. А что касается максимума, то надеюсь, что соответствующую реакцию правоохранительных органов на установленные факты нарушений мы увидим в ближайшей перспективе.