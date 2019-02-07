7 февраля 2019



Дом-музей им. Русанова в Орле вновь открыт

Как сообщают сотрудники музея, после длительного перерыва в работе, музей вновь представляет экспозицию, посвященную жизни и экспедициям выдающегося научного и общественного деятеля, полярного исследователя Владимира Александровича Русанова (1875 – 1913) (0+).

Экспозиция представлена на первом этаже мемориального Дома-музея В.А. Русанова.

В этом доме В.А. Русанов провел свое детство и юность, обучаясь в орловской гимназии, а затем в семинарии. Сюда он приезжал из своих зарубежных поездок, а также северных путешествий. Значительная часть экспозиции посвящена изучению обстоятельств и поиску следов последней экспедиции В.А. Русанова по изучению Северного морского пути.

На первом этаже размещены три зала, где представлены экспозиции на темы: «Орловский период в жизни В.А. Русанова», «Русанов и Франция», «Исследование Арктики».

 

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Опубликовано 07 Фев 2019 в 12:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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