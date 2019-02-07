Дом-музей им. Русанова в Орле вновь открыт

Как сообщают сотрудники музея, после длительного перерыва в работе, музей вновь представляет экспозицию, посвященную жизни и экспедициям выдающегося научного и общественного деятеля, полярного исследователя Владимира Александровича Русанова (1875 – 1913) (0+).

Экспозиция представлена на первом этаже мемориального Дома-музея В.А. Русанова.

В этом доме В.А. Русанов провел свое детство и юность, обучаясь в орловской гимназии, а затем в семинарии. Сюда он приезжал из своих зарубежных поездок, а также северных путешествий. Значительная часть экспозиции посвящена изучению обстоятельств и поиску следов последней экспедиции В.А. Русанова по изучению Северного морского пути.

На первом этаже размещены три зала, где представлены экспозиции на темы: «Орловский период в жизни В.А. Русанова», «Русанов и Франция», «Исследование Арктики».