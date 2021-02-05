Дом-музей Русанова присоединился к проекту «Музейные субботы» (12+)

Дом-музей В.А. Русанова после реставрации открыл свои двери. Теперь орловцы и гости нашего города могут посетить увлекательную экскурсию по мемориальному дому и познакомиться с удивительным и загадочным миром русского Севера.

Кстати, каждую субботу Орловский краеведческий музей и его филиалы ждут у себя в гостях детей и родителей провести семейный выходной с пользой! Семейные субботы – это отличная возможность познакомиться с историей своего родного края, а так же буквально прикоснуться к истории и под руководством мастеров и сотрудников музея создать своими руками народную игрушку Орловского края, без ниток и иголок смастерить куклу или сплести поделку из рогоза.

Дополнительная информация и предварительное бронирование осуществляется на сайте музея.