Дом-музей Русанова снова открыт для гостей

25 декабря отмечается день рождения дома-музея В.А. Русанова. Кстати, в этом году отмечается знаковая дата — 145-летний юбилей самого полярного исследователя, — рассказали в пресс-службе облсовета. Накануне депутаты облсовета познакомились с экспозицией, а также с обновлённым интерьером музея, что стало возможным благодаря реализации программы наказов избирателей. Результат ремонтных работ депутаты оценили на «отлично», а заодно поинтересовались, какие ещё задачи требуют решения в данном учреждении. Заведующая домом-музеем Ирина Лазоренко отметила, что ещё необходим отремонтировать часть экспозиции, привести в порядок территорию и фундамент.

Музей посвящён жизни и деятельности выдающегося научного и общественного деятеля, полярного исследователя Владимира Александровича Русанова (1875 — 1913гг). Он был открыт 25 декабря 1982 года в деревянном одноэтажном доме с мезонином — объекте культурного наследия второй половины XIX века, расположенном в старом купеческом квартале Орла.

В этом доме В.А. Русанов провёл своё детство и юность, обучаясь в орловской гимназии, а затем — в семинарии. Сюда он приезжал из своих зарубежных поездок, а также северных путешествий.

В музее много внимания уделено полярным экспедициям В.А. Русанова, их научной и практической ценности. Пять экспедиций на Новую Землю (1907-1911) позволили составить точные и подробные карты этого северного архипелага и способствовали его вхождению в состав России. В своей экспедиции на Шпицберген в 1912 году В.А. Русанов занимался поиском рудных месторождений и установил 28 заявочных столбов на каменный уголь.

Значительная часть экспозиции посвящена изучению обстоятельств и поиску следов последней экспедиции В.А. Русанова по изучению Северного морского пути. Среди экспонатов — материалы Высокоширотной полярной экспедиции газеты «Комсомольская правда», экспедиции клуба путешественников «Приключение» и др.

В музее можно познакомиться с разделом, посвящённым жизни народов Севера, а также мемориальной частью, дающей представление о городском быте конца XIX — начала ХХ века. На протяжении многих лет музей является членом Русского географического общества и поддерживает тесные контакты с путешественниками и исследователями Арктики и Антарктики.