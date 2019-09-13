Дом на улице Тургенева с апреля стоит без кровли. Завтра начнутся дожди

Капремонт дома №47 по улице Тургенева в Орле застопорился. Жители рискуют войти в зиму под рваным полиэтиленом вместо надежного шифера. Неоднократно на самых разных совещаниях звучало требование — не разбирать кровлю, пока не будут привезены в необходимом количестве все материалы для ремонта. Но совещания никак не влияют на стиль работы областного фонда капремонта. Так, с апреля, квартиры на верхних этажах дома №47 неоднократно заливала дождевая вода.

«Ремонт дома начали еще в 2018 г. Но тогда из всех перечисленных в смете работ только заменили окна в подъезде. В этом году капитальный ремонт дома возобновили, но за летний период так его и не завершили», – рассказал член ОНФ Юрий Власов.

В апреле работы начали с того, что сняли старую кровлю, а крышу временно накрыли водонепроницаемой пленкой. За пять месяцев от ветра и солнца она на отдельных участках пришла в негодность. Во время дождя вода начала попадать в квартиры. На верхних этажах стала портиться мебель, отслаиваться шпатлевка и штукатурка, от стен отходят обои. Опасность для жителей активисты ОНФ видят и в том, что вода может попасть на электрощиты в подъезде и вызвать короткое замыкание. Кроме того, при демонтаже кровли повредили трубу с горячей водой, и она залила несколько квартир. В результате жильцам пришлось сделать ремонт за свой счет.

Обитатели дома рассказали активистам ОНФ и о некачественной замене систем электрики и сантехники. В частности, после того как здесь установили новую электропроводку, при включении стиральных машин стали срабатывать предохранители.

«Мы настаиваем на том, чтобы кровельные работы оперативно завершили. Строители уже сделали стропильную систему. Дело осталось только за тем, чтобы закрепить металлопрофиль. Откладывать эти работы нельзя – через две недели начнутся осенние дожди. Поэтому мы просим органы власти и Фонд капитального ремонта принять все нужные меры», – рассказал сопредседатель штаба ОНФ Игорь Дробязгин.