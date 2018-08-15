Дом, в котором мы живем

№27 (520) от 15 августа 2018 г.

10 августа 2018 года жители дома № 22 по улице 60- летия Октября отметили 50-летний юбилей дома праздничным концертом.

Участниками и гостями праздничного мероприятия стали жители дома-юбиляра, ветераны дома, жители соседних домов, председатели домовых комитетов, депутат Орловского облсовета Игорь Рыбаков, депутат городского совета Игорь Коновалов, руководитель управляющей организации ООО «Наш дом» Л. Лагутченкова и, конечно же, дети. Председатель совета собственников жилых помещений Ольга Николаевна Ионина подготовила несколько тематических стенгазет, благодаря которым участники праздника смогли перенестись на полвека назад, в 1968-й год. В этом году в Мехико прошли XIX Олимпийские игры, на которых советские спортсмены получили 91 медаль, совершил свой первый полет сверхзвуковой пассажирский самолет ТУ-144, погиб первый космонавт Юрий Гагарин, на телеэкраны вышла программа «Время», а на киноэкраны – комедия «Бриллиантовая рука». А в Орле в 1968 году отметили новоселье жильцы дома №22 на улице 60-летия Октября.

Песнями и танцами той эпохи участников праздника порадовали артисты детского дворового творческого коллектива «Улица». От депутата Рыбакова юные певцы и танцоры получили подарки, а зрители – мороженое.

Участников концерта жители поблагодарили бурными аплодисментами, а депутату Игорю Рыбакову председатели домкомов вручили благодарственные письма.