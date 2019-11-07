7 ноября 2019



Дома многодетных семей оснащают пожарными извещателями

В Глазуновском районе места проживания граждан, находящихся в «группе риска», продолжают оснащать пожарными извещателями. В первую очередь это касается многодетных семей.
Устанавливается извещатель в самом пожароопасном месте домовладения. Как правило, это кухня или общая комната, где чаще всего находятся люди и включены электроприборы. Всего одного извещателя в доме достаточно, чтобы разбудить даже крепко спящего человека.
Извещатель реагирует на дым ещё на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

 

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Опубликовано 07 Ноя 2019 в 15:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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