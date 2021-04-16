Дополнительные пригородные поезда между Орлом и Мценском начнут курсировать с 24 апреля

С 24 апреля на период дачного сезона Московская железная дорога и АО «Центральная ППК» назначают два дополнительных пригородных поезда, которые будут курсировать ежедневно между Орлом и Мценском.

Электропоезд №6324 Орел – Мценск будет отправляться из Орла в 13:32, а в Мценск прибывать в 14:35.

В обратном направлении электропоезд №6323 будет отправляться из Мценска в 15:24, а прибывать в Орел – в 16:28.

Ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru), на вокзалах и остановочных пунктах Орловско-Курского региона МЖД.