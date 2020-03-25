ДОРОФЕЕВ, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ КАТАТЬСЯ. ПОВЕЗЕТ ЛИ ОН САНОЧКИ? ЧАСТЬ 2

«Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»

Совместный проект с Агентством федеральных расследований FLB.ru

№11 (590) от 25 марта 2020 г.

В первой части нашего расследования, опубликованной в выпуске совместного проекта Агентства федеральных расследований FLB.RU «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» 18 марта, мы рассказывали о том, кто такой Владимир Дорофеев, которому на сегодня вменяется хищение 4 565 000 рублей, совершенное путем мошенничества. Десять с лишним лет назад его жизненный путь пересекся с экс-губернатором Орловской области Вадимом Потомским. Сегодня он привел к тому, что Дорофееву светит не только скамья подсудимых, но и лишение свободы на срок до 10 лет. И это только по одному из расследовавшихся уголовных дел, возбужденных в его отношении…

Вадим Потомский, который лично привел своего друга и делового партнера в Орел

Мы уже рассказали о том, как Дорофеев, будучи генеральным директором государственного АО «Орелгортеплоэнерго», устроил себе комфортное пребывание на рабочем месте (не более 3-4 дней в неделю), а все остальное время проводил в Санкт-Петербурге, причем ему оплачивались и командировочные, и двойная зарплата «за работу в выходные дни», и транспортные расходы (в том числе и командировки водителя). Более того, проживая по месту регистрации в г. Пушкин Пушкинского района г. Санкт-Петербурга, он оформлял фальшивые счета за проживание в гостиницах. Следствие доказало не менее 67 таких «командировок» за двадцать месяцев работы.

А сегодня – о том, как шло следствие, как Дорофеева ловили на откровенной лжи, и что говорили о нем обвиняемый в уголовном преступлении Денис Блохин, а также бывшие заместители Потомского Александр Ремига и Анатолий Мишанов. И, конечно же, мы не забудем познакомить вас, уважаемые читатели, с другими делами, в которых фигурирует фамилия Дорофеева, человека, напрямую контактировавшего с Вадимом Потомским и членами его большой и дружной семьи…

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ АМНЕЗИЯ: ЗДЕСЬ – ПОМНЮ, ЗДЕСЬ — НЕ ПОМНЮ

Если внимательно изучать весьма объемное (579 страниц) обвинительное заключение, подписанное следователем по особо важным делам СУ СК России по Орловской области Кристиной Бардышевой, то можно только удивляться гигантскому объему работы, который проделали оперативники, следователи, аудиторы и прокуроры для того, чтобы показать реальную картину преступления, которое вменяется в вину гражданину Дорофееву. И не менее удивительно то, как опытный, можно даже сказать, матерый финансист загонял себя в угол ложными показаниями, попытками привлечь к «доказыванию» своей «невиновности» родственников, друзей, деловых партнеров и просто знакомых, причем, отдавая себе отчет в том, что втягивает и их в орбиту возможного уголовного преследования.

Следователь Кристина Бардышева, подписавшая обвинительное заключение по «делу Дорофеева»

А еще Дорофеев почему-то сильно недооценивал технические возможности орловских силовиков и возможность привлечения к изучению представленных им «документов» высококвалифицированных профессиональных экспертов.

По ходу следствия Дорофеев менял свои показания, придумывал новые оправдания, представлял ранее не существовавшие договоры. Он, например, утверждал, что, уезжая каждые выходные в Санкт-Петербург, останавливался не по месту регистрации в г. Пушкине, а в гостинице, якобы из-за натянутых отношений с женой. Но при этом выяснилось, что он (это похвально) каждый день разговаривал с женой по телефону. Кстати, телефон его сильно подвел. Вот цитата из документа следствия: «Согласно представленным командировочным удостоверениям и соответствующим им согласно детализации Вашего абонентского номера с указанием базовых станций периодам времени, Вы практически постоянно находились в г. Пушкине г. Санкт-Петербурга, кроме того, согласно детализации Вы не пребывали в указанных в командировочных удостоверениях организациях и уж тем более гостиницах, как Вы можете это объяснить?», обвиняемый Дорофеев В.А. пояснил, что в настоящее время он затрудняется ответить на данный вопрос». Понятное дело, придумать сходу причину, по которой его телефон все время находился по месту его регистрации, было трудно. Правда, потом он обмолвился, что приезжал в Санкт-Петербург и якобы оставлял телефон у сына. Оперативники и следователи ему не поверили. Поверит ли суд?

Понимая, что встречными проверками следователи выяснят, что он не проживал в гостиницах, из которых предоставлял документы (в деле описаны десятки таких случаев), Дорофеев, выйдя из-под ареста, неожиданно «вспомнил», что, оказывается, он проживал в Питере у своего знакомого по «лихим девяностым» Максима Карпенко. И представил договор найма жилого помещения, датированный 2016 годом, акты приема-передачи и копии паспортов. Аргументировал он свое «проживание» тем, что это было дешевле, чем в гостинице, а предоставление счетов из гостиниц тем, что бухгалтерия его «договор» с Карпенко не приняла бы. Во время очередного допроса следователь наивно спросил Дорофеева, как он нашел тех, кто сдавал ему жилье. Ответ был таким: «Каким образом им были найдены данные наймодатели, он не помнит, вероятнее всего, по объявлению». А затем его ознакомили с информацией о том, что он прекрасно знает Максима Карпенко, на что Дорофеев ответил, что «знаком с Карпенко М.П. около 20 лет, поддерживал с ним деловые отношения. В ранее данных показаниях он не пояснил о его знакомстве с Карпенко М.П., так как прямой вопрос об этом ему не задавался, а он не посчитал нужным это пояснить. Он обратился к Карпенко М.П. в связи со сложившимися обстоятельствами».

А потом следователь задал еще один наивный вопрос: «Каким образом выглядит квартира Карпенко М.П.? Сколько в ней комнат, этаж, имеется ли лифт в доме? Поясните о расположении мебели в комнате, в которой Вы проживали?»

И еще один момент. В «деле Дорофеева» есть любопытный документ — заключение эксперта №1194/2-1 от 22.01.2019, согласно выводам которого время выполнения подписей Дорофеева В.А. и Карпенко М.П. в договорах найма жилого помещения от 01.03.2016 и от 01.01.2017 с актом передачи имущества и 3 актами сдачи-приемки оказанных услуг, указанным в них датам не соответствуют. Подписи в них от имени Карпенко М.П. и Дорофеева В.А. выполнены не в 2016-2017 годах, а не ранее апреля 2018 года!

Дом по адресу Московский проспект, 205. Бывая там каждую неделю, Дорофеев не запомнил, сколько в нем этажей и есть ли лифт

«Дорофеев В.А. ответил, что он может точно утверждать, что в этом доме находится Московский универмаг. Всего остального он не помнит, так как не придавал этому значения». Интересно, якобы еженедельно бывая в квартире Максима Карпенко, гражданин Дорофеев не запомнил, что в доме есть лифт (это в девятиэтажном-то доме!), а сама квартира расположена на третьем этаже. Суд поверит, что он жил там в течение полутора лет?

У второго «наймодателя, найденного по объявлению», Дорофеев якобы снимал дом в Подмосковье. Правда, следователи довольно быстро выяснили, что подписавший с Дорофеевым договор господин Андрей Хохлов – родной брат жены Дорофеева. Вот что тот сказал, когда ему сообщили о том, что выяснили этот факт: «Он знаком с Хохловым А.М. около 30 лет. Хохлов А.М. является родственником его супруги. Никаких отношений они с Хохловым А.М. не поддерживали. Он просто спросил у Хохлова А.М., может ли последний сдать ему жилье в наем. В ранее данных показаниях он не пояснил о его знакомстве с Хохловым А.М., так как прямой вопрос об этом ему не задавался, а он не посчитал нужным это пояснить.

На вопрос следователя: «Каким образом выглядит дом Хохлова А.М.? Сколько в нем комнат, этажей?» Дорофеев В.А. пояснил, что это обычный садовый дом для проживания. Сколько в нем комнат, он не помнит. Имеется кухня, комната, более точно описать затрудняется, он не обращал внимания на детали». Вы верите Дорофееву, уважаемые читатели? И опять вопрос: поверит ли ему суд?

РЕМИГА СДАЛ ДОРОФЕЕВА ПО ПОЛНОЙ, А МИШАНОВ И БЛОХИН – НЕТ!

Одним из самых интересных сюжетов, которые будут рассматриваться в суде, будет обсуждение того, как характеризовали Дорофеева члены Совета директоров АО «Орелоблэнерго». Хотя по букве закона они вроде бы и не несут ответственности за деятельность генерального директора (зачем вообще они тогда нужны?), но к следственным мероприятиям их все-таки привлекли. А в показаниях этих граждан есть много интересного и поучительного.

Вот краткое изложение показаний Александра Ремиги, заместителя Вадима Потомского и председателя Совета директоров АО «Орелгортеплоэнерго» с ноября 2015 по ноябрь 2016 гг.

Дорофеева В.А. на должность генерального директора АО «Орелгортеплоэнерго» порекомендовал бывший губернатор Орловской области Потомский В.В., который охарактеризовал его как первоклассного специалиста в области энергетики.

Несмотря на то, что Дорофеев В.А. фактически им посредством помощника приглашался в администрацию области для обсуждения текущих вопросов отрасли примерно два-три раза в месяц, Дорофеев В.А. практически все время игнорировал данные приглашения, ссылаясь то на занятость, то на нахождение в командировке. Систематическое отсутствие Дорофеева В.А. на рабочем месте и на совещаниях в администрации области, негативные отзывы арендаторов имущества АО «Орелгортеплоэнерго» о состоянии имущества и мерах, принимаемых Дорофеевым В.А. по модернизации данного имущества позволили ему как председателю Совета директоров примерно летом 2016 года сделать вывод о том, что Дорофеев В.А. не справляется со своими обязанностями в должности генерального директора.

Он довел информацию, полученную от Дорофеева В.А., в том числе относительно выданных им займов, до губернатора Орловской области, сообщив, что Дорофеев В.А. занимается непрофильной деятельностью и не справляется со своими обязанностями. Губернатор пообещал разобраться в данной ситуации.

Александр Ремига, который утверждает, что трижды просил Потомского уволить Дорофеева. Рядом с ним Артур Саркисов-Шлейхер

Примерно в конце октября-начале ноября 2016 года ему на подпись поступило решение Совета директоров АО «Орелгортеплоэнерго» о пролонгации трудовых отношений с генеральным директором Дорофеевым В.А. на новый срок в 1 год. Он отказался подписывать данное решение, поскольку лично для себя не видел Дорофеева В.А. на указанной должности, о чем сообщил губернатору Орловской области.

Через некоторое время решением Совета директоров он был исключен из членов Совета директоров АО «Орелгортеплоэнерго» и автоматически утратил статус председателя Совета директоров. Данное решение принято без его участия в заседании. Председателем Совета директоров АО «Орелгортеплоэнерго» избран Мишанов А.В.

Вывод здесь, пожалуй, однозначный. Ремига, который за год не менее трех раз обращался к Потомскому с просьбой уволить Дорофеева, прекрасно понимал, чем все может закончиться. И его действия, о которых он говорил в своих показаниях, – понятное стремление прикрыть себя и показать, что с противозаконной деятельностью Дорофеева он, Ремига, не имел ничего общего.

Первый заместитель Потомского Анатолий Мишанов, сменивший Ремигу, как мог, пытался «прикрыть» Дорофеева перед следователями. Вот его слова в изложении: «Дорофеев В.А. понимал вопросы экономики и теплоэнергетики, а также знал, как нужно модернизировать тепловые сети. В части характеристики Дорофеева В.А. как управленца он ничего пояснить не может. Дорофеев В.А. отчитывался на заседаниях балансовой комиссии.

Анатолий Мишанов, первый заместитель Потомского. Утверждает, что «не вникал в нюансы» деятельности Дорофеева, хотя и был председателем Совета директоров «Орелгортеплоэнерго»

Генеральный директор АО «Орелгортеплоэнерго» в служебные командировки им не направлялся. Служебные командировки являются самостоятельной финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, Дорофеев В.А. в силу занимаемой должности принимал данные решения лично. Один раз они с Дорофеевым В.А. присутствовали на совещании в «Межрегионгазе» в г. Москве.

Ему не было известно о постоянных командированиях Дорофеева В.А. в г. Санкт-Петербург в выходные дни, он не вникал в нюансы деятельности предприятий». Кроме того, Мишанов сообщил, что несколько раз ездил вместе с Дорофеевым в командировки в Москву.

Денис Блохин, который несколько месяцев работал заместителем Дорофеева в АО «Орелгортеплоэнерго», как это ему свойственно, «ничего не знал».

В своих показаниях он сообщил, что «в части развития теплоснабжения он готовил для генерального директора Дорофеева В.А. документацию, как Дорофеев распоряжался данной документацией, ему неизвестно.

Денис Блохин, заместитель Дорофеева, а ныне член правительства Орловской области и обвиняемый по уголовному делу. Он «не знал, куда и зачем выезжал Дорофеев в командировки»

В командировки Дорофеев В.А. выезжал, их цели, пункт назначения ему неизвестны. Насколько ему известно, Дорофеев В.А. еженедельно посещал г. Санкт-Петербург, уезжая с работы в обед пятницы и возвращаясь в обед понедельника, как ему казалось, Дорофеев В.А. ездил домой и за свой счет». Блохин, кстати, единственный из свидетелей, который в предположительном плане заявил, что Дорофеев лично платил за свои поездки.

Несмотря на неуклюжие попытки Блохина, работавшего заместителем Дорофеева, и Мишанова, возглавлявшего Совет директоров АО «Орелгортеплоэнерго», оправдаться «незнанием» и тем самым облегчить участь обвиняемого, суд, скорее всего, вынесет обвинительный приговор. Все-таки он, по мнению следствия, «причинил АО «Орелгортеплоэнерго» (оно же ОАО «Орелгортеплоэнерго») имущественный ущерб на сумму в 4 565 082,46 рубля, в особо крупном размере, и совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Ждать приговора придется довольно долго, поскольку объем уголовного дела, если судить по почти шестисотстраничному обвинительному заключению, просто огромен. Но все идет к тому, что в отношении Дорофеева будут либо возобновляться прекращенные по каким-то причинам уголовные дела, либо возбуждаться новые,- уж слишком широки были масштабы его деятельности…

ХРОНИКА УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ГРАЖДАНИНА ДОРОФЕЕВА

Первое уголовное дело №11702540015400242 было возбуждено 11.12.2017 в отношении бывшего генерального директора АО «Орелгортеплоэнерго» Дорофеева В.А. по факту злоупотребления последним полномочиями, повлекшим тяжкие последствия, при заключении договоров займа.

Второе уголовное дело №11802540015000002 возбуждено 19.01.2018 в отношении Дорофеева В.А. по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного при осуществлении Дорофеевым В.А. служебных командировок. Это как раз то самое дело, о котором мы рассказывали в нашем расследовании.

Третье уголовное дело №11807540001000005 возбуждено 06.02.2018 УФСБ по факту злоупотребления полномочиями генерального директора АО «Орелгортеплоэнерго», повлекшего причинение существенного ущерба при переплате денежных средств по договору №110516-Р от 11.05.2016.

Четвертое уголовное дело №11702540001000011 возбуждено 22.03.2018 УФСБ по факту хищения путем обмана при перечислении денежных средств по договору №150816 на капитальный ремонт теплотехнических элементов котлов от 15.08.2016.

Пятое уголовное дело №11802540015000026 было возбуждено 13.11.2018 по факту хищения с использованием своего служебного положения путем растраты денежных средства АО «Орелгортеплоэнерго» на приобретение топлива, выдачу под отчет Лукьянчикову М.О. в качестве суточных и проживание последнего в гостиницах г. Москвы и Московской области в крупном размере на общую сумму 609 487,59 рублей. Мы рассказывали о сути данного дела.

К 13.11.2018 все остальные дела окончательно «влились» в уголовное дело №11702540015400242.

13.09.2019 уголовное дело №11802540015000002 по факту совершения Дорофеевым В.А. мошеннических действий при убытии его в служебные командировки выделено из уголовного дела №11702540015400242.

С 13.09.2019 до середины февраля 2020 года готовилось обвинительное заключение по уголовному делу №11802540015000002 по обвинению Дорофеева В.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. 10 марта с обвинительным заключением должен был знакомиться Владимир Дорофеев, но он сообщил, что болен.

Итак, в отношении Дорофеева могут еще расследовать дела по мошенничеству в особо крупном размере, растрате в особо размере, злоупотреблению служебными полномочиями и так далее. Но начать решили все-таки с «мелочей». А вот в других уголовных делах фигурируют не четыре с половиной миллиона, а десятки миллионов рублей…