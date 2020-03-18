ДОРОФЕЕВ, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ КАТАТЬСЯ. ПОВЕЗЕТ ЛИ ОН САНОЧКИ? ЧАСТЬ I

«Россия: вор должен сидеть в тюрьме!»

Совместный проект с Агентством федеральных расследований FLB.ru

№10 (589) от 18 марта 2020 г.

Владимир Анатольевич Дорофеев, бывший генеральный директор АО «Орелгортеплоэнерго» – фигура крайне интересная. В отличие от «кладбищенских» – осужденной Екатерины Стрелец и подсудимого Эдуарда Троцюка – он общался с экс-губернатором Орловской области Вадимом Потомским напрямую. Более того, Дорофеев длительное время был генеральным директором «семейных» фирм Потомского «Всеволожскспецтранс» и «ВсеволожскСпецТранс», учредителями которых были родные дядя и тетя Вадима Владимировича Олег и Людмила Багдасаровы.

В 2013 году депутат Госдумы Потомский, который был в числе инициаторов единственного для него закона о капремонте, пролоббировал назначение «своего директора» на пост руководителя НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области». Но проработал он там меньше полутора лет и после критики со стороны губернатора Дрозденко тихо уволился. http://vyborg-press.ru/articles/20406/

Владимир Дорофеев, который сегодня готовится к суду

А в 2015 году Потомский снова позвал Дорофеева. В своих показаниях Дорофеев сообщил, что «на должность генерального директора ОАО «Орелгортеплоэнерго» он был приглашен лично губернатором Орловской области Потомским В.В., с которым знаком на протяжении последних 10 лет». Можно предположить, что приглашение было связано с возникшей проблемой переброски части средств, выделенных на подготовку празднования 450-летия Орла, в «нужные» фирмы. А в том, что касалось «переброски средств», Владимир Дорофеев был мастером, хотя бывали у него и провалы…

ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛИХИХ ДЕВЯНОСТЫХ, ФИНАНСИСТ И ОТЕЛЬЕР

До появления в Орле у Владимира Дорофеева не было особых конфликтов с законом, по данным следствия, он не был судим. Но деятельность его в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в последние четверть века была, что называется, «на грани». В те времена, когда термины «акции», «облигации», «векселя» были темным лесом для подавляющего большинства граждан, он уже в совершенстве мог осуществлять волшебные превращения бумаг в деньги и наоборот.

Допрошенный в ходе расследования «дела Дорофеева» свидетель Карпенко М.П. рассказывал: «С Дорофеевым В.А., Дорофеевой Л.М. и Дорофеевым М.В. он знаком примерно с 1990-х годов, они встречались по роду своей деятельности в кругу общих знакомых. На тот момент они были дилерами муниципальных казначейских обязательств г. Санкт-Петербурга».

В 1994 году Дорофеев уже был гендиректором питерского ЗАО «Первая городская страховая компания», затем последовали ООО «Деловой Альянс», ООО «Царскосельский», ЗАО «Финансовая компания «Эктоинвест», ООО «Пикник»…

О последних трех организациях следует поговорить подробнее, поскольку они демонстрируют масштабы деятельности гражданина Дорофеева. ООО «Царскосельский» в середине «нулевых» занималось реконструкцией профилактория Ижорского завода в Пушкине, которая превратилась в строительство загородного отеля, получившего название парк-отель «Потемкин». В нем 116 номеров, рассчитанных на 290 мест, три ресторана, конференц-залы, летние веранды и кафе плюс благоустроенная территория.

Так выглядит построенный компанией Дорофеева парк-отель «Потемкин»

«Парк-отель «Потемкин» открылся в 2008 г. в Пушкине на Красносельском шоссе, 85, – сообщается на сайте отеля. – Прежний владелец отеля – ООО «Царскосельский» – в 2006-2008 гг. получил в МБСП три кредита на 500 млн руб. под залог недвижимости. По данным «СПАРК-Интерфакса», владельцами ООО «Царскосельский» в равных долях являются ЗАО «ФК «Эктоинвест» и ОАО «Ижорские заводы». Санаторий был куплен у «Ижорских заводов», но компания полностью принадлежала «Эктоинвесту», рассказал его директор Владимир Дорофеев. Инвестиции в отель, по его словам, – 320 млн руб.». http://arin.spb.ru/2011/07/07/gostinicy-sankt-peterburga-mbsp-stal-otel-erom-agentstvo-nedvizhimosti-arin/

Но в 2010 году фирме, в которой работал Дорофеев, – ООО «Царскосельский» – пришлось расстаться с отелем, хотя и не полностью, и не навсегда. Вот что писали об этом десять лет назад: «В 2010 году комплекс от прежнего собственника – ООО «Царскосельский» – перешел за долги к МБСП. По словам директора ФК «Эктоинвест» Владимира Дорофеева (бывшего владельца ООО «Царскосельский»), случилось это из-за того, что компания, взяв в банке в 2006–2008 годах три кредита под залог недвижимого имущества общей суммой 500 млн рублей, вернула лишь 170 млн руб., после этого попросив о реструктуризации». https://pushkin.ru/news/pushkin-news/prodazha-potemkina-na-auktsione.html

Сын Владимира Дорофеева Михаил Дорофеев

Реструктуризации не последовало, и отель долгое время продавался, то за миллиард, то за полмиллиарда. Сколько денег осталось у Дорофеева, история умалчивает, но можно отметить, что его семья связана с парк-отелем «Потемкин» до сих пор. И вывод следствия о том, что Владимир Дорофеев в настоящее время нигде не работает, возможно, несколько преждевременный. Он, например, является учредителем действующего ООО «Пикник» (ресторанный бизнес и поставки продуктов в рестораны и кафе), которое расположено по одному адресу с «Потемкиным». https://egrulinfo.com/731076/ А родной сын Владимира Дорофеева Михаил Дорофеев, если судить по данным питерского ТВ, является коммерческим директором парк-отеля «Потемкин». https://potemkin-otel.piter.tv/

В 2012 году Владимир Дорофеев, как мы уже знаем, стал гендиректором «Всеволожскспецтранса», передав директорство своему сыну Михаилу Владимировичу, который возглавлял и ООО «Ленкварц» (учредители до декабря 2016 года – Артем Дайнеко, зять Вадима Потомского, с декабря 2016 года – Любовь Потомская, сестра Вадима Потомского). Потом последовал фонд капремонта, нынешнее руководство которого характеризовало орловским следователям Дорофеева «нейтрально». Ну а в конце ноября 2015 года Владимир Анатольевич прибыл в Орел по личному приглашению тогда еще губернатора Вадима Потомского.

НАЧАЛ СТРИЧЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ШЕРСТЬ ВМЕСТО СВОЕЙ

Заветы одного из киногероев «Кавказской пленницы» относительно того, что не нужно путать свою шерсть с государственной, Владимир Дорофеев исполнял менее трех месяцев.

Пребывание в Орле тяготило Дорофеева, у которого и семья, и бизнес были в Северной столице. Поэтому он на выходные отправлялся в Питер, причем, возможно, и за свой счет. Но затем ему, видимо, пришла мысль (следователи называют такие мысли «преступный умысел») о том, что решать свои личные вопросы можно за государственные деньги. И Владимир Анатольевич стал действовать.

Приказом №10 от 18.02.2016 генерального директора ОАО «Орелгортеплоэнерго» Дорофеева В.А. было утверждено Положение о служебных командировках от 11.01.2016. Оно, по мысли гендиректора, должно было стать основой для его еженедельных визитов в Питер, а иногда и в Москву. Для начала он установил себе персональные суточные – 2000 рублей (у остальных сотрудников – 700 рублей). Кроме того, Дорофееву оплачивались билеты на самолет или поезд, гостиница (он якобы проживал не дома, а в отелях), а также был предусмотрен двойной заработок (за «работу» в выходные дни). Водителю гендиректора, который отвозил его в аэропорты Москвы, Курска или Брянска, оплачивались не только горюче-смазочные материалы, но и гостиница, а также суточные. Кстати, водитель Дорофеева Лукьянчиков, по мнению следователей, принимал активное участие в подготовке для Дорофеева подложных или фальшивых счетов из гостиниц и иных документов. Материалы по нему выделены в отдельное производство для проверки.

Лукьянчиков довольно подробно рассказывал следователям о том, как и когда Дорофеев выезжал «в командировки»: «С самого начала своей трудовой деятельности, т.е. примерно с декабря 2015 года Дорофеев В.А. еженедельно убывал в г. Санкт-Петербург и возвращался обратно. Дорофеев В.А. всегда уезжал в пятницу вечером, а в понедельник утром возвращался обратно в г. Орел. Дорофеев В.А. добирался до г. Санкт-Петербурга, как правило, авиационным транспортом, реже железнодорожным. Еженедельно он на служебном автомобиле «Шкода-Суперб», государственный регистрационный знак … по распоряжению Дорофеева В.А. отвозил последнего в аэропорт в пятницу вечером, а в понедельник утром забирал обратно. Изначально вылет Дорофеева производился из аэропортов г. Брянска и г. Курска, но спустя какое-то время Дорофеев В.А. стал вылетать и прилетать из аэропорта г. Москвы. Из разговора с Дорофеевым В.А. ему было известно, что Дорофеев В.А. бывал в г. Пушкине Ленинградской области, с семьей».

Вообще-то водитель сказал, что не помнит такого случая, чтобы Дорофеев на выходные или праздники оставался в Орле. В деле присутствуют 67 эпизодов, когда гендиректор АО «Орелгортеплоэнерго» оформлял себе командировки, не вызванные производственной необходимостью или указаниями членов совета директоров. На реально выданные командировочные удостоверения ставились поддельные печати. Оправдательные документы во многих случаях подписывались вымышленными именами. Бланки, иногда с печатями, по просьбе Дорофеева покупал у разных лиц его водитель.

Конечно, проанализировать все 67 эпизодов мы не сможем, тем более что они были похожи. Возьмем для примера лишь один, самый первый.

18 февраля 2016 года Дорофеев В.А., «реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Орелгортеплоэнерго», действуя умышленно, путем обмана, используя свое служебное положение, вопреки интересам Общества, из корыстных побуждений, в целях незаконного личного обогащения, ввел в заблуждение сотрудников бухгалтерии общества относительно необходимости посещения г. Санкт-Петербурга в рабочих целях, скрыв свои истинные личные цели и намерения, не имея при этом служебной необходимости выезда в г. Санкт-Петербург».

При этом он дал указание подготовить проект приказа и командировочное удостоверение, указав в них в качестве цели командировки «производственная необходимость», длительностью 11 дней – с 19 по 29 февраля 2016 года».

После этого Дорофеев В.А. через Интернет приобрел электронный авиабилет из г. Брянска в г. Санкт-Петербург. Ему немедленно перечислили аванс на командировку в 31 500 рублей. Затем он через десять дней, уже в Петербурге, купил билет на самолет в Москву.

Вернувшись в Орел, он представил в бухгалтерию «командировочное удостоверение №6 от 18.02.2016 с оттисками печатей ООО «ЛК-Недвижимость» и подписью от имени вымышленного лица Родиной О.В. и ООО «ПетроКом» с подписью от имени вымышленного лица Будко М.С., проставленных неустановленными лицами при неустановленных обстоятельствах, содержащие заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о якобы посещении в целях производственной необходимости Дорофеевым В.А. как генеральным директором ОАО «Орелгортеплоэнерго» указанных организаций в период с 20 по 28 февраля 2016 года».

Еще он передал билеты на авиарейсы из Брянска в Санкт-Петербург и из Санкт-Петербурга в Москву. И не забыл напомнить, что к авансу нужно прибавить еще 413 рублей.

В счет выплаты зарплаты Дорофееву добавили 50314 рублей, из них 10063 рубля за «работу в выходные и праздничные дни».

Гендиректор сразу же втянул в «дело» и своего водителя Лукьянчикова. Тот также «отчитался» за поездку в Москву командировочным удостоверением с подписью вымышленного лица «секретаря Нехиной А.А.». Естественно, за «липовую» командировку водитель получил и суточные, и зарплату за работу в выходные дни…

Не будем перечислять все статьи расходов Дорофеева, которые он оплатил из государственного кармана, назовем только общую сумму – 90 176, 94 рубля, которыми, как выяснило следствие, Дорофеев «распорядился по своему усмотрению, причинив обществу материальный ущерб на указанную сумму».

И таким же образом друг, соратник и деловой партнер Вадима Потомского действовал еще как минимум 66 раз, оплачивая авиаперелеты и гостиницы, услуги водителя и бензин. При этом, нужно отметить, Дорофеев, опиравшийся на поддержку первого лица в регионе, чувствовал полную безнаказанность. Он поначалу даже не задумывался о том, чтобы как-то обосновать посещение мифических организаций, передал в бухгалтерию АО «Орелгортеплоэнерго» сотни фальшивых счетов, актов, чеков и прочих оправдательных документов. Скорее всего, как и другие, еще не привлеченные к уголовной ответственности ставленники Потомского, он был абсолютно уверен в том, что его никто и никогда не посмеет проверять, а тем более не будет возбуждать в отношении него уголовные дела.

Задержание Владимира Дорофеева вечером 18 января 2018 года

Но дела возбудили, 18 января 2018 года в 22 часа 50 минут Дорофеева задержали, и он отправился под стражу. Просидев в изоляторе до 6 июля 2018 года, подозреваемый отправился под домашний арест до 18 января 2019 года, а потом жил под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Сегодня, когда Дорофеев знакомится с обвинительным заключением, которое будет передано в суд, напомним, что говорит следствие: «Дорофеев Владимир Анатольевич, 1961 года рождения, уроженец острова Шикотан (по паспорту – Шикатан), поселка Крабзаводск Сахалинской области, ранее несудимый, совершил умышленное тяжкое преступление против собственности – мошенничество». Он обвиняется в «совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, по факту хищения путем обмана денежных средств в общей сумме 4 565 082,46 руб., принадлежащих АО «Орелгортеплоэнерго», перечисленных Дорофееву В.А. и его водителю Лукьянчикову М.О. в качестве компенсации затрат в служебных командировках». Санкции по данной статье – до 10 лет лишения свободы.

О том, каким образом пытался защищаться Дорофеев, как оперативники и следователи выводили его на чистую воду, что рассказали о нем вызванные в качестве свидетелей обвинения Денис Блохин, Анатолий Мишанов и Александр Ремига и какие еще уголовные дела могут ждать его, мы расскажем в следующей части нашего расследования.