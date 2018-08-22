22 августа 2018



Дорога в никуда

№28 (521) от 22 августа 2018 г.

Жители Троснянского района пожаловались на разбитую дорогу и на чиновников, которые должным образом не реагируют на их обращения.

Как говорится в письме жителей, в настоящее время в районе идет строительство дороги Каменец – Горчаково протяженностью 1,5 км.

«На эти цели выделено более 49 млн рублей, – сообщают граждане, –  причем половина денег – федеральные. Переносят линии электропередач, газопроводы, водопроводы – и все это для 13 жителей деревни Горчаково. А главное, никаких социально значимых объектов там нет, и дорога ведет в никуда. Этой дорогой никто не сможет воспользоваться, поскольку дорога, соединяющая д. Каменец и д. Горчакова с райцентром Тросна протяженностью 12 км, полностью разрушена большегрузным транспортом АО «Орелдорстрой». Каждый день завозится щебень грузовиками, и везут они не менее 30-40 тонн. И за этим нет никакого контроля.

Заказчик работ –  КУ ОО «Орелгосзаказчик», который должен следить за соблюдением нагрузки на ось и за сохранением дорожного полотна, не исполняет свои обязанности. А уже не за горами 1 сентября – и как детей возить по такой дороге в школу? «Скорая» уже вряд ли приедет в деревню, поскольку на легковом автомобиле 10 км дороги проезжаем не менее чем за 40 минут. Не эту дорогу просили жители. Обращались к главе района и врио губернатора с просьбой дать ответ, когда будет отремонтирована наша дорога, но конкретного ответа по ремонту мы так и не получили».

В подтверждение своих слов граждане приложили к письму копии ответов, подписанных заместителем руководителя областного департамента ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, из которых следует, что «вопрос ямочного ремонта планируется рассмотреть после стабилизации основания под проезжей частью дороги», а также, что «Орелгосзаказчику» рекомендовано организовать мероприятия по восстановлению… данной дороги». Понятно, что подобные отписки жителей не устраивают.

Полагаем, дело могло бы сдвинуться с мертвой точки, если бы, к примеру, на многострадальную дорогу выехал пресловутый «губернаторский контроль», который буквально на днях, как сообщила пресс-служба областной администрации, проинспектировал сельские дороги. Правда, контролеры добрались лишь до нескольких деревень в ближайшем к Орлу Кромском районе, а до дальнего Троснянского почему-то не дотянули. Может, бездорожье помешало?

 

 

 

Мосты не в состоянии...
Сбой в программе
Прокуратура нажала на тормоз
Опубликовано 22 Авг 2018 в 14:13. В рубриках: Проблема. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

Комментарии закрыты.

Новости

Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"