Дорога в никуда

№28 (521) от 22 августа 2018 г.

Жители Троснянского района пожаловались на разбитую дорогу и на чиновников, которые должным образом не реагируют на их обращения.

Как говорится в письме жителей, в настоящее время в районе идет строительство дороги Каменец – Горчаково протяженностью 1,5 км.

«На эти цели выделено более 49 млн рублей, – сообщают граждане, – причем половина денег – федеральные. Переносят линии электропередач, газопроводы, водопроводы – и все это для 13 жителей деревни Горчаково. А главное, никаких социально значимых объектов там нет, и дорога ведет в никуда. Этой дорогой никто не сможет воспользоваться, поскольку дорога, соединяющая д. Каменец и д. Горчакова с райцентром Тросна протяженностью 12 км, полностью разрушена большегрузным транспортом АО «Орелдорстрой». Каждый день завозится щебень грузовиками, и везут они не менее 30-40 тонн. И за этим нет никакого контроля.

Заказчик работ – КУ ОО «Орелгосзаказчик», который должен следить за соблюдением нагрузки на ось и за сохранением дорожного полотна, не исполняет свои обязанности. А уже не за горами 1 сентября – и как детей возить по такой дороге в школу? «Скорая» уже вряд ли приедет в деревню, поскольку на легковом автомобиле 10 км дороги проезжаем не менее чем за 40 минут. Не эту дорогу просили жители. Обращались к главе района и врио губернатора с просьбой дать ответ, когда будет отремонтирована наша дорога, но конкретного ответа по ремонту мы так и не получили».

В подтверждение своих слов граждане приложили к письму копии ответов, подписанных заместителем руководителя областного департамента ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, из которых следует, что «вопрос ямочного ремонта планируется рассмотреть после стабилизации основания под проезжей частью дороги», а также, что «Орелгосзаказчику» рекомендовано организовать мероприятия по восстановлению… данной дороги». Понятно, что подобные отписки жителей не устраивают.

Полагаем, дело могло бы сдвинуться с мертвой точки, если бы, к примеру, на многострадальную дорогу выехал пресловутый «губернаторский контроль», который буквально на днях, как сообщила пресс-служба областной администрации, проинспектировал сельские дороги. Правда, контролеры добрались лишь до нескольких деревень в ближайшем к Орлу Кромском районе, а до дальнего Троснянского почему-то не дотянули. Может, бездорожье помешало?