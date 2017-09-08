Дороги нужнее…

№43 (491) от 13 декабря 2017 г.

Заведующий кафедрой «Строительство автомобильных дорог» ОГУ им. И.С. Тургенева, исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Орловский академический научно-творческий центр Российской академии архитектуры и строительных наук» Д. Данилевич и депутат Орловского горсовета, руководитель общественного движения «Без Ям Орловщина» Е. Косогов обратились к врио губернатора Орловской области Андрею Клычкову с рядом предложений по развитию улично-дорожной сети Орла. «Орловская среда» решила опубликовать текст данного обращения, поскольку мы, как и его авторы, считаем данные предложения актуальными и куда более востребованными жителями города, чем, например, затратное строительство пешеходного моста через Оку.

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ВРИО Губернатора Орловской обл.

Клычкову А.Е.

Уважаемый Андрей Евгеньевич!

Обращаем Ваше пристальное внимание на одну из первостепенных и, на наш взгляд, основополагающих инфраструктурных проблем г. Орла и Орловского района, а именно – на критическую ситуацию с уровнем удобства движения. Разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию улично-дорожной сети города Орла позволит улучшить условия движения автотранспорта и повысить безопасность движения для пешеходов. В этой связи хотелось бы предложить некоторые мероприятия и направления деятельности для профильных департаментов, служб и других заинтересованных организаций, ведомств:

1) разработать план поэтапного совершенствования улично-дорожной сети города Орла;

2) приступить к созданию дорог-дублеров, альтернатив Московскому шоссе и ул. Комсомольской;

3) обеспечить транспортную связь между районами города, минуя центр. Так, необходимо построить:

участок дороги, соединяющий микрорайон Болховский с м-ом Наугорским с выездом на Наугорское шоссе;

участок дороги, соединяющий микрорайон Новая Ботаника с ул. Комсомольской и далее перетекающий в ул. Авиационную до пересечения с Карачевским шоссе;

4) продолжить практику строительства кольцевых пересечений в г. Орле. Первоочередные участки – это примыкание ул. Мостовой к ул. Генерала Родина, примыкание ул. Раздольной к Болховскому шоссе, перекресток на пересечении Московского шоссе с ул. Рощинской, на примыкании ул. Машиностроительной и ул. Высоковольтной к Кромскому шоссе;

5) приступить к проектированию и строительству подземных пешеходных переходов на наиболее напряженных перекрестках города.

Решение вышеперечисленных проблем позволит повысить безопасность дорожного движения и придать дополнительный импульс развитию маршрутной сети общественного транспорта, а также повысит привлекательность жилой застройки на территориях, примыкающих к данным участкам дорог.

 

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Опубликовано 13 Дек 2017 в 15:13. В рубриках: Общество. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 71

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