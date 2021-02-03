Дороги опасные и безопасные

№4 (628) от 3 февраля 2021 г.

Ситуацию с аварийностью на орловских дорогах максимально подробно обрисовали на пресс-конференции в областной Госавтоинспекции. Недавний трагический случай, когда при столкновении маршрутки и грузовика из-за неисправного светофора погиб водитель автобуса, похоже, стал последней каплей – работу светофоров возьмут под особый контроль. Лихачей будут сдерживать лежачими полицейскими, а встречные потоки на федеральных трассах разделят отбойниками. Улицы поделят для уборки по четным и нечетным дням, из-за чего изменят правила стоянки. Мы подготовили для вас краткий обзор основных тем, затронутых на брифинге начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области Александра Коршунова.

Чем лучше дороги, тем серьезнее аварии

Руководитель Госавтоинспекции Александр Коршунов описал ситуацию с аварийностью по итогам года. В 2020-м аварийность незначительно сократилась (на полпроцента), но при этом выросло число погибших в ДТП (+19%). Снизилось число ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии, меньше стало аварий по вине пешеходов и меньше наездов на людей на пешеходных переходах. Меры по сокращению аварийности в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» начали приносить результат. В первую очередь ремонт делают на тех участках дорог, которые предложили в ГИБДД. «Серые заборчики», новые пешеходные переходы, заездные карманы и дополнительное освещение наиболее аварийноопасных участков – все это в комплексе показало, что деньги на безопасность потрачены не зря. ДТП с несовершеннолетними, к сожалению, стали происходить чаще. В основном погибшие были пассажирами. Лишь один ребенок был пешеходом и один ехал на велосипеде.

Практически все погибшие (и взрослые, и дети) пострадали на федеральных трассах. Как отметил Коршунов, в прошлом году именно крупные межрегиональные дороги дали очень серьезный прирост числа происшествий. И это при всех тех колоссальных затратах, которые пошли на их переоборудование, на установку систем фотовидеофиксации нарушений. Каждое пятое ДТП пришлось на трассы вне населенных пунктов. На эти же дороги пришлась половина всех столкновений и наездов с летальным исходом. Анализ наиболее аварийных мест показал, что нужно сделать в перспективе. Руководство трасс поддержало лишь часть предложений людей в погонах. Еще часть инициатив проходит сейчас процедуру согласований. В ГИБДД очень надеются, что для безопасности людей все предложенное будет реализовано. Тем более, далеко не все предложения требуют колоссальных затрат – ведь не всегда нужны многоуровневые развязки. Иногда на ситуацию может повлиять дополнительный «лежачий полицейский» или еще одна камера видеофиксации. Прежде всего проведенный анализ показал, что снижение трафика (когда редеет поток машин и повышается скорость движения) приводит к увеличению тяжести последствий.

Число ДТП вроде бы меньше, но погибших и пострадавших больше. Из общего числа аварий 80% произошли с выездом на встречную полосу в тех местах, где это официально разрешено. То есть нельзя сказать, что водители злостно нарушают ПДД и выезжают на «встречку» на запрещенных участках, напротив, люди за рулем либо переоценили свои навыки, либо не взяли в расчет погодные условия, видимость и т.п. В итоге на какие-то 7 происшествий пришлось более 20 погибших. Это очень серьезные последствия, – отметил Коршунов.

Лихачей разделят столбиками

Для изменения ситуации решено задействовать все доступные средства. Будут ставить и камеры, и муляжи камер, и рекламные щиты с призывами к водителям снизить скорость. Одним из самых действенных в ГИБДД считают разделение транспортных потоков (там, где обгон запрещен) с помощью специальных пластиковых столбиков. Естественно, что пластик не защитит на 100% от выезда на «встречку», но и не каждый поедет на скорости в столб, чтобы его сломать. Самое главное, что такое разделение чисто психологически заставит водителя сбросить скорость. Даже в случае непредвиденных ситуаций (не справился с управлением, скользкая дорога и т.п.) при выезде на «встречку» удастся избежать смертей и увечий, надеются в ГИБДД.

Еще один момент, на который обратил внимание Александр Коршунов: выросло число случаев превышения скорости (на 20%). И это при том, что практически все водители пользуются навигаторами, антирадарами и прочими гаджетами, в которых отмечено расположение камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Но это не помогает. Из положительных моментов Александр Коршунов отметил тот факт, что вдвое сократилось число водителей, которые не пропускали пешеходов. Естественно, такое отношение сказалось и на статистике, о чем мы упомянули чуть раньше.

Чтобы не перегружать читателей цифрами – один наглядный пример. На трассе Орел – Тамбов велись ремонтные работы. Место работ было обозначено еще за 2 километра. Стояли знаки о том, что необходимо снизить скорость. Тем не менее водитель не снижал скорость до последнего и сзади ударил машину, которая ехала впереди него. В итоге впереди идущая машина вылетела от удара на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение. Пострадали несколько человек. По мнению Коршунова, такие нарушения необходимо переводить в разряд более тяжелых преступлений. Если водитель превышает скорость, игнорирует знаки и понимает, что ставит под угрозу чужую жизнь и здоровье, изменить его психологию можно только через наказание, уверены в ГИБДД.

Проблемные мосты

Естественно, первый и главный на пресс-конференции вопрос касался перекрытия Красного моста. Александр Коршунов отметил, что водителям и пассажирам необходимо тщательно изучить схемы объездов и новые пути движения общественного транспорта. Проблемы будут неизбежно. При возможности лучше отказаться от поездок. Поскольку Красный мост расположен на центральной артерии, чуда ждать не надо. По возможности нужно изменить привычные маршруты, скорректировать время движения, чтобы не застрять в самых длинных пробках. И главное, быть взаимно вежливыми. Если на дороге с двумя полосами встать в четыре ряда, то быстрее от этого проехать не получится, – отметил Коршунов.

Осветили на пресс-конференции и ситуацию с ремонтом моста Дружбы, где сразу же после торжественного перерезания ленточек и фотосессии губернатора на фоне восторженных жителей появилась ремонтная техника и началось доделывание-переделывание температурных швов. Фирму-подрядчика оштрафовали как раз за эти швы. Но в целом мост соответствует требованиям безопасности. На прилегающих улицах положили «лежачих полицейских», расставили камеры фотовидеофиксации. Опять возвращаясь к теме борьбы с лихачами, Александр Коршунов напомнил, что как бы ни критиковали за искусственное замедление скорости потока машин, только при помощи лежачих полицейских удалось победить постоянные аварии и на Васильевской, и на Октябрьской, и на улице 5 Августа.

Снег пойдет – город встанет?

Только за январь в отношении УКХ и Спецавтобазы возбудили более 10 административных дел за неудовлетворительное содержание дорог. Причиной стали не только вовремя не убранный снег и не посыпанный песком лед, но и ямы. При этом в ГИБДД отметили, что это не повод для гордости: на нищий городской бюджет штрафы ложатся дополнительным бременем. Вместе с тем не стоит прикрываться дырами в казне: необходимо искать решение, которое позволит сделать дороги безопасными. Как одно из предложений на пресс-конференции озвучили идею во время снегопада вводить режим ЧС. Если по факту это ЧС, и город оказывается парализованным, то и действовать нужно соответствующим образом: вводить режим ЧС и в рамках полномочий привлекать к расчистке дорог все предприятия, у которых есть хоть какая-то техника для уборки улиц. Увы, суровая правда жизни в том, что ни «Спецавтобаза», да и никакая другая организация не смогут оперативно справиться с ситуацией, если враз выпадает более трети месячной нормы осадков. Пока не будет всеобщей мобилизации, снегопады так и будут парализовывать город. В качестве наглядной иллюстрации Александр Коршунов привел отчеты чиновников. В бумагах и в ходе всевозможных выступлений с высоких трибун фигурируют бодрые цифры, что город к снегопадам готов. Если же смотреть реально, то оказывается, что в эти цифры включают все: «и поливалки, и метелки, и грузовики. А реально чистить снег выходят считанные единицы. И в этом плане самую большую тревогу в ГИБДД вызывает перекрытие Красного моста. Если в ближайшее время как всегда неожиданно пойдет снег, город просто встанет».

Светофоры возьмут под контроль

На пресс-конференции не обошли стороной т резонансное ДТП, которое произошло на днях в Северном районе. В соцсетях написали, что перед происшествием несколько дней светофор работал со сбоями. Зафиксировали это и прибывшие на место журналисты: во многих сюжетах показали, как загадочно мигает это устройство, вводя в заблуждение водителей. Александр Коршунов отметил, что светофоров на орловских дорогах очень много – и это хорошо. Но нужно двигаться дальше. Все светофоры должны работать как единый организм. На комиссии по безопасности дорожного движения озвучили идею создания «Центра организации дорожного движения» в Орле. Если все устройства подключить к общему центру, то ситуация, подобная происшествию в Северном районе, была бы просто исключена. Если оператор увидит, что какой-то светофор начал сбоить, то его либо сразу же отключат с пульта, либо на место выедет ремонтная бригада, чтобы оперативно устранить неисправность. Предложение о создании ЦОДов передано в профильное министерство – своими силами ни регион, ни город такое нововведение не потянут. Сейчас же, как отметил Коршунов, мы видим «смекалку деревенского парня» – по городу режим работы светофоров регулируют вручную. Здесь добавить время, тут убавить – а в итоге возникают пробки, что называется, «на ровном месте». Более того, иногда одна беда влечет за собой проблему на соседнем перекрестке – и далее по цепочке.

Кроме того, очень остро ощущается нехватка в городе специалиста, который бы отвечал конкретно за организацию дорожного движения. Не за безопасность, а именно за организацию. Сейчас подрядчику сказали поставить светофор – он поставит. Не горит, да и ладно! Сбоит, да и пусть себе сбоит хоть день, хоть неделю. Областному центру нужен профессионал, который будет проводить исследования, изучать транспортные потоки. И самое главное, знать город, как свои пять пальцев. Тогда ситуацию можно будет исправить, отметил Коршунов.

Важные детали

В ГИБДД обратили внимание и на небольшие, но важные для безопасности движения детали. Например, в городе водители большегрузов нередко попадают на улицы, где проезд тяжелых авто вообще запрещен. Решить проблему может долгожданное строительство объездной дороги в районе Знаменки, чтобы вообще убрать трафик длинномеров из черты города. Затем последуют следующие шаги: можно будет потребовать от крупных торговых сетей, чтобы они доставляли товары не такими огромными партиями и не перегораживали близлежащие проезды на время разгрузки фур.

«Тусовку» молодежи от Ленинского моста попытались убрать с помощью запрещающих знаков. Но одними запретами проблему не решить: любители автозвука будут собираться в другом месте. Выходом для любителей подрифтовать и врубить звук на всю катушку могло бы стать создание некоего центра для автолюбителей на территории бывшего аэропорта.

Что касается запрещающих знаков в других частях города, то идея разделить все улицы и ввести ограничения на стоянку по четными нечетным дням вызвана как раз необходимостью чистить город от снега. Пока, увы, нет никакой ответственности для владельцев «автохлама», который годами стоит на проезжей части и мешает работе коммунальной техники. В новых законах наконец-то пропишут возможность эвакуации «чермета». Пока же принято решение хотя бы на время зимы максимально попытаться решить эту проблему с помощью запрещающих знаков и системы фотовидеофиксации «Паркон». В ходе одного из последних снегопадов пришлось даже выделять патрульную машину, чтобы она ехала перед снегоуборщиком и позволяла очистить проезжую часть.

Сергей Миляхин