Дорогие медики, будьте здоровы!

Пациенты отделения для лечения коронавирусной инфекции Орловского противотуберкулезного диспансера благодарят прекрасного доктора Валентину Викторовну Хорошутину, а также заведующую отделением, других врачей и весь медицинский персонал за внимание и чуткость по отношению к больным людям, за высокий профессионализм.

Врачи и медсестры отделения с риском для собственного здоровья и жизни выхаживают своих пациентов, и днем и ночью контролируют их состояние, всеми силами, невзирая на нечеловеческую усталость, стараются не допустить осложнений. В отделении есть всё, что нужно для качественного лечения и обследования, здесь созданы все условия для нормальной жизни пациентов вне дома. Еще раз огромный поклон и благодарность всем медикам, и самое главное — будьте здоровы!