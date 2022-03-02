2 марта 2022



Дорогие медики, будьте здоровы!

 

Пациенты отделения для лечения коронавирусной инфекции Орловского противотуберкулезного диспансера благодарят прекрасного доктора Валентину Викторовну Хорошутину, а также заведующую отделением, других врачей и весь медицинский персонал за внимание и чуткость по отношению к больным людям, за высокий профессионализм.

Врачи и медсестры отделения с риском для собственного здоровья и жизни выхаживают своих пациентов, и днем и ночью контролируют их состояние, всеми силами, невзирая на нечеловеческую усталость, стараются не допустить осложнений. В отделении есть всё, что нужно для качественного лечения и обследования, здесь созданы все условия для нормальной жизни пациентов вне дома. Еще раз огромный поклон и благодарность всем медикам, и самое главное — будьте здоровы!

 

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Опубликовано 02 Мар 2022 в 14:55. В рубриках: Объявления. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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