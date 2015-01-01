Дорогу к музею-усадьбе «Спасское-Лутовиново» отремонтируют за 57,6 млн рублей

Подписано постановление облправительства, в котором утверждена сметная документация на ремонт автомобильного подъезда к музею-усадьбе «Спасское-Лутовиново». Всего на эти цели запланировано 57,6 млн рублей. Причем, протяженность восстановленной дороги составит более 7 км.

А вот посчитать стоимость 1 км дороги просто разделив сумму на протяженность, увы, не получится. Дело в том, что кроме самого дорожного покрытия в плане ремонта еще и автомобильный мост, длинной 27 метров. Дорого будет двухполосной с обочинами по 2 метра и рассчитана на скорость движения 60 км/ч.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2018 году 200-летия со дня рождения Ивана Тургенева. Предполагается, что музей-усадьба станет неотъемлемой частью торжеств, на которые ожидается приезд гостей не только со всей России, но и из-за рубежа.