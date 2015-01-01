Дорогу к музею-усадьбе «Спасское-Лутовиново» отремонтируют за 57,6 млн рублей

Подписано постановление облправительства, в котором утверждена сметная документация на ремонт автомобильного подъезда к музею-усадьбе «Спасское-Лутовиново». Всего на эти цели запланировано 57,6 млн рублей. Причем, протяженность восстановленной дороги составит более 7 км.

А вот посчитать стоимость 1 км дороги просто разделив сумму на протяженность, увы, не получится. Дело в том, что кроме самого дорожного покрытия в плане ремонта еще и автомобильный мост, длинной 27 метров. Дорого будет двухполосной с обочинами по 2 метра и рассчитана на скорость движения 60 км/ч.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2018 году 200-летия со дня рождения Ивана Тургенева. Предполагается, что музей-усадьба станет неотъемлемой частью торжеств, на которые ожидается приезд гостей не только со всей России, но и из-за рубежа.

 

В Орле за неуплату налогов будут судить двух предпринимательниц
В Орловской области с реализации сняли полуфабрикаты неизвестного происхождения
Денису Бойцову назначили реабилитацию
Опубликовано 03 Фев 2017 в 10:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 55

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"