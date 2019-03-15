Дорогу на переулке Межевом приведут в божеский вид

В последнее время в городской совет снова стали поступать жалобы от жителей на неудовлетворительное состояние дороги по пер. Межевой. Как пояснили в пресс-службе горсовета, ПАО «Орелстрой» начал строительство нового жилого комплекса «Московский Парк» на участке между переулком Межевым и улицей Космонавтов. Планируется, что там будет построено шесть новых домов. За время с начала застройки квартала, близ уже построенных домов, строительная техника порядком разбила существующую дорогу. Следует отметить, что это уже повторное обращение жителей к градоначальнику и депутату по их округу. В ноябре прошлого года Василий Новиков уже проводил совещание с представителями холдинга. Тогда было принято решение об установке знака, запрещающего проезд большегрузных автомобилей по этому переулку. Были разведены потоки транспорта и пешеходов. Более того, тогда компания разработала проектную документацию по устройству временного тротуара от уже существующего твердого покрытия по пер. Межевой до тротуара по Московскому шоссе, который выполнила в обозначенные сроки, в начале декабря 2018 года.

Однако, с наступлением весны, основная дорога находится в удручающем состоянии. В этой связи, мэр Орла провел расширенное совещание со всеми заинтересованными сторонами. Относительно постоянной дороги и ее расширения, сотрудники компании рассказали, что утверждены проект планировки и проект межевания территорий, отсутствие которых было основанием для выдачи разрешения на ее строительство. Проектом межевания предусматривается обмен муниципальных земель с двумя участками, которые принадлежат юридическому лицу и попадают под строительство будущей дороги. В настоящее время администрация города готовит соглашение о перераспределении земель. После этого будет скорректирована проектная документация, проведена повторная экспертиза и ПАО «Орелстрой» приступит к строительству дороги. По словам сотрудников компании, ориентировочно, работы начнутся 31 мая.

Мэр Орла Василий Новиков обратил внимание представителей холдинга на то, что до основных мероприятий необходимо поддержать дорогу в нормативном состоянии, отсыпать ее щебенкой. Сотрудники компании заверили градоначальника, что до конца этой недели такая работа будет выполнена. По итогам совещания мэр Орла Василий Новиков попросил представителей компании, до начала капитального строительства, поддерживать дорогу в технически нормальном состоянии, а также на период ремонтных работать продумать другие заезды для жителей и экстренных служб.

В ходе совещания прозвучало предложение к ПАО «Орелстрой», сделать проезд от пер. Межевой до ул. Михалицина. Также было отмечено, что в перспективе, для удобства горожан, там можно сделать новые заезды с улицы Космонавтов (на участке от ул. Михалицина до ул. Бурова) и с ул. Блынского ( на участке от Московского шоссе до ул. Раздольной). С этим вопросом городская власть планирует обратиться в региональное правительство.