16 июня 2021



Дорогу «Нарышкино-Сосково» отремонтируют за 60,8 млн рублей

Более 60 млн рублей составляет сметная стоимость ремонта автодороги в Урицком районе «Нарышкино — Сосково».

Постановление правительства Орловской области об утверждении проектной документации подписал губернатор Андрей Клычков, сообщает официальный Портал Орловской области.

Протяженность ремонтируемого участка автомобильной дороги общего пользования регионального  значения «Нарышкино – Сосково» составляет 5,4 км. Сметная стоимость объекта – 60,8 млн рублей.

 

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Опубликовано 16 Июн 2021 в 14:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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