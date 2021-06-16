Дорогу «Нарышкино-Сосково» отремонтируют за 60,8 млн рублей
Более 60 млн рублей составляет сметная стоимость ремонта автодороги в Урицком районе «Нарышкино — Сосково».
Постановление правительства Орловской области об утверждении проектной документации подписал губернатор Андрей Клычков, сообщает официальный Портал Орловской области.
Протяженность ремонтируемого участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Нарышкино – Сосково» составляет 5,4 км. Сметная стоимость объекта – 60,8 млн рублей.