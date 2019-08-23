Дорогу по переулку Межевому расширят к 1 ноября

Документация на строительство дороги на пер. Межевому (при выезде с Московского шоссе) находится в экспертизе. По завершении ПАО «Орелстрой» получит разрешение на строительство и перейдет непосредственно к стройке. Под дорогой находится газопровод, в связи с чем АО «Газпром газораспределение Орел» выставило ПАО «Орелстрой» техническое условие на защиту подземных коммуникаций. Сейчас проводятся земляные работы, далее газовая служба выполнит гидроизоляцию газопровода. Совместные работы планируется завершить до 1 октября.

Согласно «дорожной карте» расширение пер. Межевого должно завершиться до 1 ноября. Если новых сложностей не возникнет, работы ПАО «Орелстрой» выполнит в срок. В случае возникновения вопросов по взаимодействию с другими структурами (газо-, водо-, электроснабжающими) сити-менеджер Александр Муромский порекомендовал обращаться в администрацию города Орла: «Будем совместно и оперативно решать возникающие проблемы, чтобы завершить работы по расширению пер. Межевого вовремя».