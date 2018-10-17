«Дорожная служба» забрала у «Спецавтобазы» часть техники

Шокирующее заявление прозвучало на совместном заседании двух комитетов горсовета. «Дорожная служба» забрала у «Спецавтобазы» часть техники в счет погашения долгов за скандальный проект по лизингу. На комитете выступила председатель КСП Татьяна Успенская, которая заявила, что по договору лизинга проводилась проверка. Аудиторы выяснили, что стоимость контракта была завышена на 30-40% на каждую(!) единицу техники. «Спецавтобаза» в рамках этого контракта переплатила очень существенную сумму. И вдруг выясняется, что предприятие еще должно и в счет этого долга забирают технику! Возникает масса вопросов и к руководству города, и к руководству самого предприятия — куда смотрели, когда заключали контракт на таких кабальных условиях?

Но самое интересное даже не это, а что город молча «проглотил» все происходящее: не назначил никаких проверок, почему забрали самую востребованную в городе технику (КДМы), а не к примеру, пылесосы, без которых предприятие вполне могло бы обойтись.