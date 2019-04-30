30 апреля 2019



Дорожную сеть Орла чуть-чуть скорректируют

В перспективе на пересечении улиц 4-я Курская и Новосильская появится пешеходный переход. В настоящий момент его организация является нецелесообразной из-за недостаточного уровня освещенности. Сити-менеджер Александр Муромский поручил управлению коммунальным хозяйством города разработать проект комплексного благоустройства этого участка дороги: с обустройством подходов, ограждений, дополнительных светильников и «зеброй». Это и другое решение были озвучены на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Наконец-то нашли управу на водителей, которые паркуют машины и мешают проезду трамваев в районе сквера Танкистов. Неправильно припаркованные автомобили у ТЦ «Радуга» на ул. Пушкина постоянно попадают в сводки, так как перекрывают движение трамваев. Теперь парковка в этом месте, по стороне торгового центра, на участке от ул. Фомина до ул. 4-й Курской, будет запрещена.

Жители просили о выделении дополнительной полосы движения при повороте с ул. Бурова на ул. Космонавтов. Сотрудники отдела организации дорожной деятельности отметили, что в этом месте существует возможность уширения проезжей части. Александр Муромский поручил управлению коммунальным хозяйством Орла разработать соответствующий проект.

Члены комиссии рассмотрели также обращения от органов местного самоуправления и учреждений культуры. Так, по просьбе главы Орловского района Юрия Парахина, на ул. Полярной и ул. Жилинской будет организовано одностороннее движение, а директору Орловского краеведческого музея Дмитрию Моисееву разрешили установить дорожный знак «Остановка запрещена» на ул. Русанова в районе дома №43.

Территориальное управление по Северному району внесло в повестку просьбу жителей об установке переходного ограждения вдоль тротуара по Московскому шоссе от дома №99 до дома №101. По этой дороге дети ходят в школу №45. В целом тротуар удален от Московского шоссе, но на указанном промежутке приближается к проезжей части. В целях обеспечения безопасности детей члены комиссии постановили монтировать ограждение в районе пешеходного перехода.

На бульваре Победы со временем появится двустороннее движение. По информации УГИБДД УМВД России по городу Орлу, сейчас на указанном участке автомобили паркуются не по правилам, а дорожные знаки установлены так, что наказать за нарушение затруднительно. В связи с этим Александр Муромский поручил комплексно подойти к решению проблемы и подготовить схему организации дорожного движения для участка от ул. Октябрьской до ул. Лескова. Проект рассмотрят на следующем заседании комиссии.

Жители дома №25/27 по ул. Салтыкова-Щедрина попросили установить на въезде во двор знак «Движение запрещено», чтобы посторонние не парковали на участке свои автомобили. Члены комиссии отметили, что против установки знака не возражают, однако более целесообразно и эффективно будет поставить на въезде во двор шлагбаум. Александр Муромский поручил Артему Левковскому, главе Советского района, встретиться с жителями и объяснить им, как инициировать общее собрание и добиться решения вопроса от управляющей компании.

 

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Опубликовано 30 Апр 2019 в 12:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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