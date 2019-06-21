21 июня 2019



Дорожный знак ума не прибавил. Под «мостом глупости» снова ДТП

В социальных сетях (в частности, в группе ВК «Конубри») появились снимки очередного грузового автомобиля, который застал под аркой Ленинского моста. Недавно там установили знаки ограничения по высоте. Но проем моста имеет полукруглую форму. Как пишут очевидцы — машина смогла заехать под мост, но не смогла выехать. При попытке выехать назад — машина зацепила левым верхним углом будки опору моста. В комментариях читатели пишут, что в подобных случаях перед опасными пролетами мостов вещают кусок металлической трубы. Водитель в это случае может более точно рассчитать, впишутся ли габариты его грузовика под мост.

 

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Опубликовано 21 Июн 2019 в 17:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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