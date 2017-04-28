«Доступная среда» в орловском драмтеатре снова оказалась недоступной

Чиновники всех мастей и уровней очень много и подробно говорят о том, что во всех городах развивается доступная среда. Но насколько она доступна — решили проверить орловцы с ограниченными возможностями. Тест-драйв орловских пандусов опубликован в группе «ИнваЦентр».

Первой точкой проверки стал недавно отремонтированный с большим скандалом драмтеатр. Власти торжественно поклялись, что инвалиды теперь смогут приобщиться к прекрасному, но суровая орловская действительность приготовила сюрприз сразу же по пути от автостоянки. Возле драмтеатра установлен знак «Парковка для инвалидов» и сотрудники полиции регулярно отправляют на эвакуаторе нарушителей правил парковки. Так что припарковаться активистам-общественникам удалось без проблем. А вот дальше совершенно непонятно — куда ехать человеку в инвалидной коляске — ни указателей, ни знаков, ни табличек, ни тем более пандуса, который помог бы преодолеть несколько ступенек, ведущих от парковки для инвалидов к заветной цели.

— Со стоянки мы идем через площадь на другую сторону театра и здесь уже находим заезд к пандусу. Тут в принципе все нормально, легко может передвигаться любой, даже без того, чтобы его подталкивал кто-то. Потом идем на второй пандус. С виду все хорошо, угол нормальный для самостоятельно заезда и съезда, а так же есть какое-то покрытие, чтобы коляска не скользила. Но, совсем хорошо у нас как правило не бывает, поэтому видим, как от пандуса уже начали отваливаться плитки сбоку и нет внутреннего поручня. Отсюда вопрос: кто проектировал и кто принимал? — пишут участники проверки «Доступной среды».

— А когда поднялись наверх, то обнаружили, что здесь все покрытие тоже отвалилось и никому до этого дела нет. А ведь совсем недавно был ремонт. Печально, что сделано все было на соплях, — пишут активисты.

В итоге ребята все же попали в театр и вердикт таков: «Если не считать отвалившихся плиток, отсутствия внутренних поручней и полного отсутствия доступности еще для одной маломобильной группы населения (о которой чуть ниже), то в принципе с натягом, до входа среда действительно доступная, но полностью не информативна. (..) На входе на дверях имеются обозначения для слабовидящих. Самое печальное, что на этом доступная среда для слабовидящих и слабослышащих заканчивается. Проще сказать, что в данном театре о ней не подумали вообще — пишут в группе «ИнваЦентр».

Дальше вполне предсказуемо — в холле никаких пандусов, подъемников и табличек, где это все найти, обнаружено не было. Поэтому, руководствуясь исключительно методом тыка, гости пошли в правое крыло.

— Здесь было обнаружено целых три подъемника: один вертикальный и два наклонных (второй наклонный здесь не виден). Казалась бы, вот она радость, нажал кнопочку, и ты в зрительном зале. Но нет, все не работает. Честно говоря, сомневаюсь, что работало вообще: по крайней мере внешне этого не видно (по той же цепи подъемника), что конструкция когда-то двигалась, — пишут гости отремонтированного за бешеные деньги театра.

В итоге сами сотрудники театра организовали занос и вынос тел, транспортировку по порожкам в зрительный зал при помощи крепких мужчин.

Порадовало, что в театре оборудован туалет для инвалидов. Вот только попасть в него не получилось, так как дверь туалета для инвалидов была закрыта на ключ, которого ни у кого нет. В него посетители с ограниченными возможностями не смогли попасть в заветную комнатку ни до спектакля, ни после. Кстати, по словам ребят, это уже не первый случай, когда туалет для инвалидов превращается в кладовку для уборщиков и складирование разного хлама. По крайней мере, в двух торговых центрах в Орле такое было отмечено.

Итог первой вылазки в поисках чуда «доступной среды» в драмтеатре — среда была найдена процентов на 30%, а с учетом неработающих подъемников ее можно назвать совершенно бесполезной — пишут авторы поста.

Фото из группы «ИнваЦентр»

 

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Опубликовано 23 мая 2017 в 16:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 12

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