Дождемся ли перемен?

№33 (481) от 4 октября 2017 г.

Главными новостями начавшейся недели, без сомнения, стали сообщения СМИ о возможной отставке губернатора Орловской области Вадима Потомского. Первыми из региональных изданий об этом сообщили «Орловские новости», из федеральных – «Коммерсант».

По сообщениям СМИ, которые, как правило, ссылаются либо на собственные источники в органах региональной и федеральной власти, либо на сообщения других СМИ, не исключено, что досрочная отставка Потомского может состояться уже на этой неделе. Отдельные издания называют даже предположительную дату – 5 октября. Заметим, что администрация президента при этом пока хранит молчание. Между тем 2 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя публикации о предстоящих отставках губернаторов (в числе кандидатов на «вылет» назывался также глава республики Коми Сергей Гапликов), заявил, что «не все сообщения СМИ соответствуют действительности» и ориентироваться следует на официальные сообщения Кремля. Таким образом, официально решение об отставке Потомского пока не подтверждено.

Тем не менее ряд экспертов уже высказались в СМИ по поводу вероятного ухода орловского губернатора со своего поста. Так, сайт «Орловские новости» опубликовал комментарии трех политологов – руководителя Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, доктора политических наук Владимира Слатинова и председателя совета директоров консалтинговой группы «РосПолитКонсалт» Игоря Титова.

По мнению господина Гращенкова, «информация СМИ о грядущей отставке Потомского вполне вероятная». При этом политолог назвал Потомского случайным в Орловской области человеком и привел сравнение с другим губернатором-коммунистом – главой Иркутской области Сергеем Левченко, который, в отличие от Потомского, «демонстрирует серьезные успехи в росте экономики и снижении задолженности региона. Так что дело, безусловно, не в «красном» окрасе губернатора, а в его способности эффективно работать на территории», – заявил в интервью ИА «Регион-Центр» Гращенков.

Политолог Владимир Слатинов также считает, что вероятность отставки Потомского довольно высока.

«Если смотреть на критерии сохранения своих постов, которые объявлены администрацией президента и ключевыми аналитиками, то мы видим, что Вадим Потомский проигрывает почти по всем. Во-первых, экономических успехов у него нет: с 2014 года регион как был депрессивным, так и остался по сей день. Во-вторых, популярность губернатора заметно снизилась на фоне отсутствия успехов и многочисленных элитных скандалов, связанных со странными заявлениями и невписанностью в местный пейзаж. В целом полученные в качестве аванса на выборах в 2014 году значительные цифры (Вадим Потомский получил на выборах 89% голосов. – Прим. ред.) к сегодняшнему дню уже растрачены», – сообщил Слатинов в комментарии изданию «Абирег». По его мнению, противоречия, возникшие между губернатором Орловской области и региональными элитами, привели «к относительно массовой кампании против Вадима Потомского, аналогов которой в регионах Черноземья нет». А между тем именно наличие или отсутствие внутриэлитных конфликтов является ключевым критерием для принятия решения о досрочной отставке губернатора.

Иного мнения придерживается коллега Слатинова Игорь Титов. Он считает, что в плане эффективности работы, степени управляемости и надежности особых претензий к Потомскому нет, однако оговаривается при этом, что «кадровые вопросы – прерогатива исключительно первых лиц государства, и что влияет на те или иные решения, известно только им».

Что касается самого Потомского, то вопреки обыкновению, его комментарий ТАСС по поводу возможной отставки оказался на редкость лаконичным:

«Я такие вещи не планирую, я не могу такие вещи планировать, поэтому ничего пока по этому поводу сказать не могу. Если что-то и будет, я думаю, мы все узнаем, мы с вами одновременно будем знать».

Пока же никто ничего не знает, Потомский отправился в очередную поездку – в Туркменистан, где уже успел подписать соглашение с руководством города Мары, который, как известно, является малой родиной пока еще орловского губернатора, а теперь – и побратимом Орла. По информации пресс-службы обладминистрации, после визита в Туркменистан Потомский намерен принять участие во всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве. Если успеет, конечно.

Между тем СМИ уже называют нескольких возможных «сменщиков» Потомского на губернаторской должности. В их числе депутат Госдумы от КПРФ, уроженец Тульской области Юрий Афонин, а также, по информации «Новой газеты», начальник оперативного управления МВД России Анатолий Якунин и руководитель орловского филиала РАНХИГС Павел Меркулов.

Полагаем, в течение недели ситуация должна проясниться: либо президент подпишет указ – и Потомский покинет должность, либо… Однако независимо от того, останется Потомский или уйдет, «Орловская среда» продолжит свои публикации об «эффективной» деятельности губернатора-коммуниста и его приближенных в Орловской области. Ибо писать есть о чем – «случайный человек» оставляет нам «богатое» наследство…

Татьяна Филева