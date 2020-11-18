Дождется ли мрачный Орёл просветления?

Этим необычным вопросом задались депутаты горсовета на заседании комитета по ЖКХ. Народные избранники уже неоднократно говорили о плохом уличном освещении, критиковали существующий энергосервисный контракт. Сейчас в Орле реализуются два муниципальных контракта: энергосервисный контракт и контракт на содержание наружного освещения (не вошедший в энергосервисный контракт). Управление городского хозяйства и транспорта совместно с УКХ собирает информацию о наличии проблемных участков на улично-дорожной сети областного центра. После этого, в адрес исполнителя контракта направляются заявки для принятия мер по приведению уличного освещения в нормативное состояние.

В рамках доведенных ассигнований Дорожного фонда области в этом году освещение сделано на улицы Розы Люксембург в районе дома № 53, на Ливенской в районе разворотного кольца, на Выстовочной от улицы Высоковольтная до центрального въезда. Подходят к концу работы по улучшению освещения улицы Семинарская, Карачевского шоссе, переулка Ручейный.

Однако, по мнению депутатов необходимо продолжить работу в этом направлении.

Как отметил депутат Владимир Букалов, плохое освещение в городе еще связано с тем, что установлены плохие светильники.

“Было бы верхом неблагоразумия, имея дополнительные средства, установить те же светильники, которые горят сейчас. Поэтому попросил бы администрацию обратить на это самое пристальное внимание и приобрести светильники хорошего качества”, — отметил Букалов.

Депутат Александр Головин поинтересовался у сотрудников администрации, по каким критериям идет отбор улиц для установки освещения. Народный избранник не случайно задал этот вопрос. Все дело в том, что на протяжении трех лет депутат Головин обращается в администрацию с просьбой сделать освещение на улице Спивака: “На этой улице практически нет освещения. Это не безопасно для детей, которые ходят через нее в школу”. Аналогичная ситуация с отсутствием освещения в районе школы № 35 по улице Молдавской. Кроме того, по мнению депутатов, в городе не работает механизм передачи заявок на проблемы освещения. Люди зачастую просто не знаю, куда им звонить.

В итоге выяснилось, что заявки можно подавать через оперативного дежурного по городу (номер 43-22-12). Он передаст информацию в УКХ, а те уже в зависимости от держателя контракта — той организации, которая отвечает за этот участок. В случае с энергосервисным контрактом — Ростелекому. Депутаты отметили, что такая схема вообще не эффективна, так как у города отсутствуют рычаги влияния на “Ростелеком”. В качестве примера был назван адрес, информация о котором была передана в Ростелеком еще летом. Но воз и ныне там.

Учитывая, что отсутствие рычагов прописано в энергосервисном контракте, депутаты предложили заключить с Ростелекомом допсоглашение, где прописать — кто и в какие сроки должен восстанавливать освещение. В пылу обсуждения выпала из поля зрения такая “мелочь”, как утопающие во мраке целые улицы. Кто и почему периодически отключает целые линии освещения? Речь идет не о сломанных фонарях, а об утопающих во мраке проездах. Потом свет непременно включают. Но кто решил экономить на безопасности дорожного движения и как с этим бороться — ответа так и не прозвучало.

UPD: фонарь на перекрестке переулка Ягодного и Приборостроительной наконец-то починили — об этом сообщили нам наши читатели.