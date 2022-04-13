Драгоценная «рубаха» орловской соцзащиты

Маргарита Ходырева

№13 (682) от 13 апреля 2022 г.

В понедельник стало известно, что президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить в текущем году снижение уровня бедности и неравенства по доходам населения. Готовы ли орловские чиновники к выполнению поручения президента? Как показывает практика – вряд ли. Даже существующие меры социальной поддержки гражданам зачастую приходится «выбивать» с помощью прокуратуры. Все мы хорошо помним, как буквально недавно, при прокуроре Малкине, надзорное ведомство судилось с департаментом соцзащиты, который отказывал в выплатах многодетным семьям под тем предлогом, что дети или родители были зарегистрированы в других регионах. И вот буквально недавно наша постоянная читательница и хороший друг ОС, орловская пенсионерка Маргарита Ходырева поделилась с нами своей историей о том, как на протяжении нескольких месяцев она пытается добиться от департамента соцзащиты положенных ей по закону выплат.

Дело в том, что в октябре прошлого года ушел из жизни супруг Маргариты Аркадьевны. Как инвалиду первой группы ему выплачивали компенсацию за ЖКУ и жилищную субсидию. Суммы очень скромные, но даже эти смешные деньги за сентябрь и октябрь (О.Т. Ходырев умер 19 октября) его вдове не выплатили. В ответ на жалобу Ходыревой из департамента соцзащиты пришел ответ с подробным перечнем причин и условий, объясняющий, почему деньги не поступили и что надо сделать, чтобы их получить. Этот перечень Маргарита Ходырева посчитала нарушением своих прав и обратилась за защитой в прокуратуру Орловской области.

На примере своей личной проблемы Ходырева рассказала о том самом неравенстве доходов и бедности, о которых говорится и в поручении президента Путина правительству. Итак, вот что пишет Маргарита Ходырева.

«12 ноября 2021 года я обратилась в департамент соцзащиты с жалобой о злоупотреблении правом в отношении моего мужа Ходырева Олега Тимофеевича, умершего 19.10.2021 г., в связи с незаконным удержанием причитающихся ему еще прижизненных социальных выплат в виде ежемесячных денежных компенсаций (ЕДК) за ранее оплаченные жилищно-коммунальные услуги и ежемесячной субсидии на содержание жилья: за сентябрь 2021 г. – 697 р. 42 к. и за октябрь 2021 г. – 686 р. 14 к. Итого – 1383 р. 56 к.

Вместо возврата по моей жалобе невыплаченной суммы с необходимыми в этом случае по закону письменными извинениями, как принято в цивилизованных странах, я получила 15 декабря 2021 г. как бы по закону как бы обоснование невыплаты ЕДК за ЖКУ, а по сути циничный ответ под флером соцзащиты…

В ответе г-жи Гаврилиной И.А., члена правительства Орловской области, возглавляющей департамент соцзащиты, эту как бы скрепоносную структуру между властью и «глубинно-придонным» народом, нуждающимся в социальной поддержке, просматривается неисполнение путем игнорирования множества нормативно-правовых актов – от статуса международных договоров РФ и Конституции до постановлений правительства Орловской области.

Все отсылочные правовые акты в ответе по большей части как бы правильные, но приведенные в усеченном виде или под другим номером пункта, как выгодно департаменту соцзащиты.

Например, департамент соцзащиты в ответе как бы «забыл» указать ссылку на постановление правительства Орловской области №43 от 29.05.2009 г., утвердившее «Порядок осуществления единой денежной компенсации (ЕДК) расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в Орловской области», претерпевший на дату 09.06.21 г. уже 27 изменений, что свидетельствует о «качестве» законотворческой работы орловских депутатов, которым порой достаточно неполного среднего образования. Вот это «качество», то есть наличие в «Порядке…» коррупциогенного фактора, департамент соцзащиты и использует.

Из Постановления №43 правительства Орловской области департамент соцзащиты ссылается на п.7.5 раздела VII «Основания предоставления и прекращения предоставления ЕДК», но упорно при этом как бы не замечает предшествующий п.6.9 раздела VI «Порядок осуществления выплаты ЕДК», который не содержит коррупциогенный фактор и гласит, что «в случае… наступления смерти получателя выплата ЕДК осуществляется за полный месяц, в котором наступила утрата права на меру социальной поддержки, т.е. смерть».

Таким образом, избирательно манипулируя нормами права к своей выгоде, учитывая «дыры» в орловском законотворчестве, г-жа Гаврилина И.А. – член правительства Орловской области, руководитель департамента соцзащиты, со своим заместителем, ученым юристом Данилевской Е.В., в ответе мне использовали те нормы «Порядка…», которые позволяли бы им приостановить или не платить ЕДК родственникам умершего инвалида…

О возврате мне ЕДК за ЖКУ за мужа, оплаченные 20.10.21 г., по условиям г-жи Гаврилиной И.А., речь не идет, т.к. оплата ЖКУ была осуществлена мной после 19 октября (даты смерти. – Прим. ред.). Налицо схема хищения последней прижизненной ЕДК у родственников умерших инвалидов. Как говорится, «с миру по нитке – голому рубаха».

«Рубаха» получается драгоценной, если учесть, что ЕДК за ЖКУ вместе с субсидией за жилье в месяц составляют примерно 700 р., а Постановление №43, утвердившее «Порядок…» с коррупциогенным фактором в п.7.7 применяется уже около 13 лет. Сколько тысяч родственников инвалидов недополучили ЕДК за ЖКУ и субсидию на оплату жилья за месяц, в котором умер их родственник-инвалид, узнать несложно – хотя бы за последние три года – было бы у нового прокурора желание бороться с коррупцией в Орловской области.

По данным Орелстата, число инвалидов в Орловской области за 14 месяцев (с 01.11.20 г. по 01.01.2022 г.) сократилось на 6 тысяч 182 человека (было 62 тысячи 85 инвалидов, стало 55 тысяч 903), что соответствует «мору» инвалидов 85,4 на тысячу в год и превышает общую смертность 10,4 на тысячу населения в 8,2 раза. То есть, происходит как бы ликвидация «детей войны»?

Этому способствует не только возраст (самым младшим «детям войны» — 76 лет), пережитые голод и холод, в том числе и в утробе голодавших матерей, сиротство, низкий иммунитет, ранняя инвалидизация в допенсионном возрасте, но и эпидемия COVID-19…

Защитить эту самую беззащитную социально-демографическую группу населения орловская власть со своим «оптимизированным» социальным блоком в правительстве области не смогла или не захотела…

… Г-жа Гаврилина И.А., руководитель департамента соцзащиты в очередной раз пытается опустить меня в статус просителя того, что она обязана была сделать, то есть выплатить 1383 руб. 56 к. безо всяких «если» еще 5 октября 2021 года, но не позднее 5 ноября 2021 года как долг правового и социального государства своему гражданину, чьи права и свободы являются высшей ценностью, — Ходыреву О.Т., инвалиду первой группы из поколения «детей войны», наконец, сыну ветерана ВОВ, боевого офицера, «грудью защитившего страну».

Может, прокуратура создаст судебный прецедент в защиту памяти конкретного ветерана Великой Отечественной войны Ходырева Т.Я. в связи с хищением государственными чиновниками финансовых средств у его сына, который слышал и видел войну с 1941 по 1943 гг., находясь на оккупированной территории? За истекшие пять месяцев долг следует индексировать из-за неконтролируемой инфляции продуктовой корзины и лекарств… Прожиточный минимум орловского пенсионера (инвалида) на 2022 год назначен в размере 10 тысяч 120 рублей, что составляет 86% от среднедушевого. Это насмешка над поколением голодавших «детей войны», которые уже были «раскулачены» властью в 90-х годах путем «заморозки», а точнее, конфискации хранимых на «черный день» дореформенных вкладов…

Я пишу об этом так подробно, чтобы показать официально установленную финансовую пропасть между задекларированным годовым доходом в 2 миллиона рублей (или 166,7 тысячи рублей в месяц) госпожи Гаврилиной, главного орловского соцзащитника, и назначенным прожиточным минимумом орловским пенсионерам, инвалидам, «детям войны» в размере 10 тысяч 120 рублей, что в 16,5 раза меньше, чем у их «защитницы». В цивилизованных странах этот разрыв («децильный коэффициент») не превышает величину 8 (раз).

Поэтому для госпожи Гаврилиной эти мои 1482 руб. 76 к. (с учетом инфляции) – смешные деньги, их можно не выдавать, даже письменно не уведомляя родственников умершего инвалида, как того требует п.7.5 «Порядка…» Однако эта сумма достаточна, по понятиям депутатов, на 9 дней питания и лечения, так как орловскому пенсионеру (инвалиду) выделили 167 р. 27 коп. в день. И все как бы по закону и по понятиям депутатов обеспечивает пенсионеру (инвалиду) «Достойную жизнь и свободное развитие» (п.1 ст.7 Конституции РФ).

Как следует из ответа департамента соцзащиты, департамент предлагает мне принять позу просителя и подать личное заявление, представить документы – паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о смерти. Таким образом, департамент соцзащиты злоупотребляет правом требования от меня документов, уже имеющихся у него в распоряжении, как то: копии паспорта с адресом регистрации и сведениями о пребывании в браке с Ходыревым О.Т., свидетельства о смерти, которое было получено департаментом заказным письмом 19.11.2021 г. с повторной копией доверенности.

Недополученные почти полторы тысячи рублей (с учетом инфляции) за сентябрь и октябрь 2021 г. (ЕДК и субсидия за жилье) за Ходырева О.Т. департамент обязан мне принести как незаконно удерживаемые деньги вместе с письменными извинениями за доставленные неудобства, как того требует федеральный закон №210-ФЗ.

Наконец, прокомментирую последнее предложение из ответа департамента соцзащиты, которое содержит трудновыполнимые и обременительные требования к инвалиду с нарушениями опорно-двигательного аппарата (речь идет о том, что для определения размера и выплаты недополученной суммы компенсации за умершего мужа М. Ходыревой предложили обратиться с личным заявлением в отдел соцзащиты Северного района. – Прим. ред.).

Создается впечатление, что выделенные на целевую программу «Доступная среда» 200 млн рублей ушли на иные цели. «Доступную среду» департамент соцзащиты обустраивает вот уже 10 лет и еще будет обустраивать до 2025 года включительно. Прямо как в сказке про голого короля. Везде как бы «доступная среда» для маломобильных групп населения (МГН), по отчетам департамента, а граждане из МГН, в том числе и я лично, не видят материализованной доступной среды в конструкциях зданий и сооружений. Есть, однако, как бы пандусы в виде их симулякров…

В отличие от карьерного роста руководителя департамента соцзащиты Гаврилиной И.А, стимулированного полуфеодальным непотизмом (непотизм (по-русски кумовство) — вид фаворитизма, заключающийся в предоставлении привилегий родственникам или друзьям независимо от их профессиональных качеств (например, при приеме на работу). – Прим. ред.), процветающим в области, роста фактической доступности зданий и услуг для МГН не происходит, даже утрачивается кое-какая доступность, которая имелась.

Апофеозом антисоциальной политики и презрения к маломобильным группам населения стало недавнее выселение с 1-го этажа административного здания по Московскому шоссе, 137 отдела социальной защиты населения Северного района г. Орла в неприспособленное помещение без лифта на 2-м этаже на у. Маринченко, 10а. Это свидетельствует о недоступности услуг по соцзащите в здании, которое недоступно для МГН…

Орловская область – среди лидеров в ЦФО по темпам вымирания населения, в первую очередь – «детей войны». Областной закон «О детях войны» почти 10 лет пробивался на Орловщине, введен лишь с 1 января 2017 года, как насмешка над этим поколением с украденным войной детством, с подачкой 500 рублей раз в год к 9 мая – и то лишь тем, кто не имеет никаких льгот и пенсию в размере прожиточного минимума, а таких в области было 12, 9 тысячи. Одним их противников этого закона был второй орловский омбудсмен (речь идет об Александре Лабейкине, не так давно покинувшем пост уполномоченного по правам человека в Орловской области. – Прим. ред.). На заседании областного совета 2 сентября 2011 года будущий омбудсмен пресек попытку одного из депутатов обсудить тему «детей войны» репликой: «Я не знаю, кто такие «дети войны»!» Видимо, и не хотят знать, что у этого поколения украдено не только детство – войной, но и усилиями власти – благополучная старость».

От редакции:

Все, о чем вы сейчас прочитали, только более подробно, со ссылками на нормы законодательства, Маргарита Аркадьевна Ходырева изложила и в заявлении на имя прокурора Орловской области Алексея Тимошина. Она попросила принять меры прокурорского воздействия к руководству департамента соцзащиты, обязать департамент «незамедлительно, без всяких условий и проволочек» выплатить ей всю причитающуюся по закону сумму компенсаций и субсидий, а также взыскать через суд (представляя ее интересы) компенсацию морального вреда. Но не только. В своем заявлении в прокуратуру Маргарита Ходырева просит защитить и интересы других граждан, а именно – назначить проведение антикоррупционной экспертизы Постановления правительства Орловской области №43, которым утвержден порядок выплат ЕДК за ЖКУ, один из пунктов которого, по мнению заявителя, позволяет правоприменителям расширить пределы усмотрения с целью не выдавать социальные выплаты. Кроме того, Маргарита Ходырева просит прокуратуру провести прокурорское расследование всей полноты выплаты ЕДК и субсидий за жилье всем родственникам умерших в 2021 году инвалидов с учетом месяца смерти, но не числа месяца смерти, как толкует правовую норму департамент соцзащиты.

Остается добавить, что заявление Маргариты Ходыревой сейчас рассматривает прокуратура Северного района и… все тот же департамент соцзащиты, куда его переслали, как это и положено, из областной прокуратуры. Будет ли проведена прокурорская проверка, о которой просит Ходырева, пока неизвестно, но, если она все же состоится, полагаем, мы можем узнать много интересного.