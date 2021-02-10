«Дружба» крепкая? Не сломается?

№5 (629) от 10 февраля 2021 г.

Официальное сообщение КСП об итогах проверки капремонта моста «Дружба», обнародованное на прошлой неделе, произвело эффект информационной бомбы: аудиторы выявили многомиллионные нарушения. Наше издание следило за скандальным ремонтом с самого его начала в 2018 году и опубликовало целую серию статей, посвященных ходу работ. Не хотим повторяться, но неприятности, которые преследовали эту стройку еще с этапа проекта, продолжаются и после ввода моста в эксплуатацию. О странностях засекреченной процедуры приемки моста, состоявшейся 22 декабря 2020 года, мы подробно писали в прошлом номере. Теперь же расскажем, почему движение по только что отремонтированному мосту опасно. И это не наши предположения, а жесткие факты, изложенные в отчете КСП, полная версия которого оказалась в распоряжении «Орловской среды».

Меньше знаешь – крепче спишь?

Итак, на что же именно обратили внимание аудиторы КСП? Прежде всего на то, что за год до открытия движения по мосту «Дружба» был сменен заказчик работ и что с момента его смены за ходом строительства не наблюдал ни один профильный специалист. Как произошел такой кульбит? Напомним вкратце. Изначально заказчиком работ выступало «Управление коммунальным хозяйством» г. Орла (УКХ), где в штате был сотрудник, имеющий профильное образование по специализации «мостовик» и курирующий работы по содержанию мостовых и гидротехнических сооружений. Однако в августе 2019 года городская администрация своим постановлением без какого-либо обоснования и причины передала функции заказчика по капремонту моста в «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»).

Передача функции заказчика интересна тремя моментами. Во-первых, и это самое главное в нашей истории, в МКУ «УКС» отсутствовал специалист, имеющий профильное образование для работы с мостами. Во-вторых, передача полномочий заказчика работ по ремонту моста из УКХ в УКС повлекла за собой увеличение штата сотрудников и как следствие – затрат на зарплату (без малого на три миллиона рублей). При этом вопреки обещаниям чиновников, увеличение штата так и не привело к появлению в УКСе специалиста по мостам. И в-третьих, за сменой заказчика последовало проведение новой процедуры торгов. Следовательно, была пересмотрена стоимость работ с учётом индексов-дефляторов – разумеется, в сторону увеличения. А это – на секундочку – дополнительные 13,3 миллиона рублей из бюджета!

Наконец, после проведения всех этих процедур, в октябре 2019 года новый заказчик УКС заключил муниципальный контракт на завершение работ по капремонту моста «Дружба» на сумму в 273 миллиона рублей с белгородским подрядчиком – ООО «Ремспецмост», имеющим уставный капитал 10 тысяч рублей и не имеющим опыта ремонта крупных городских мостов. Контракт на проведение авторского надзора за производством работ был заключен с ООО «ДорМостПроект».

Сам играю, сам пою, сам билеты продаю…

Напомним, торжественное открытие моста – естественно, с участием самых важных персон областной и городской власти – прошло 3 августа 2020 года. Открывали мост задорно: с танцами, песнями и толпами зрителей без масок. Никого не волновало, что такое скопление орловцев (в том числе пожилого возраста) происходит в разгар пандемии коронавируса. Чиновники всех рангов во главе с губернатором Андреем Клычковым позировали перед объективами фото- и видеокамер, перерезая красные ленточки. А буквально через пару дней на мосту были замечены рабочие. У СМИ зародились смутные подозрения, что здесь что-то не так. «Не так» оказался весь этот театр с бубнами и плясками. Работы на мосту в августе были не завершены, а акты о приемке не подписаны (об этих документах в отчете КСП говорится отдельно). Закончились строительные страдания лишь 22 декабря 2020 года, когда члены приемочной комиссии во главе с мэром Парахиным подписали акт. Что характерно, в нарушение норм делопроизводства акт приемки даже не имеет номера, хотя в стандартном бланке для него выделено место. Кроме того, как ранее писала «ОС», вызывают сомнения две подписи председателя комиссии Парахина, проставленные на первом и четвертом листах акта.

А дальше вместо театра начался цирк.

Как говорится в официальном отчете КСП, после ремонта моста была проведена диагностика сооружения. Причем провел ее… сам подрядчик. Им же был получен Технический паспорт моста «Дружба» через реку Оку. Согласно паспорту, состояние мостового сооружения оценивается как хорошее (на 4 балла из 5). В чем же цирк? А в том, что проведением диагностики качества проведенных работ занималась организация, выбранная не заказчиком работ, а, как уже говорилось, подрядчиком! Для соблюдения формальностей подрядчик заключил договор с ООО «Центр Дорпроект» из Воронежа и даже заплатил за диагностику полмиллиона рублей. Было бы удивительно, если бы за эти деньги «диагносты» поставили «Ремспецмосту» неутешительный диагноз!

Поэтому аудиторы КСП совершенно справедливо считают, что «проведение указанной диагностики непосредственно заказчиком с применением конкурентных процедур определения исполнителя способствовало бы независимой и объективной оценке выполненных работ». В переводе с чиновничьего на русский это значит, что оценивать качество работ должна была не фирма, их же и выполнявшая, а тот, кто заказывал работы, то есть УКС города Орла. И выбирать организацию для оценки качества работ необходимо было по конкурсу. Чтобы на эту работу могли заявиться несколько организаций. Такой подход исключил бы вероятность сговора и позволил бы реально оценить качество капремонта моста. По факту же сами строители договорились с некой фирмой без какого-либо конкурса или аукциона. Естественно, что фирма оценила качество работ, так как от нее хотели. И эта оценка в корне расходится с информацией, отраженной в отчете КСП. Качеству ремонта в нем посвящены два самых важных подраздела. В них идет речь о деформационных швах и несущих балках.

Дьявол кроется… в балках

Начнем с несущих балок, ибо именно от их качества зависит надежность моста, а значит, и безопасность граждан. По проекту на мосту должны были устанавливать балки, как говорится, с пылу с жару. То есть только что поставленные производителем. Почему были установлены временные границы? Просто балки для мостов специально делают слегка изогнутыми с учетом установки и последующей на них нагрузки. Как мы помним, на объекте происходила то смена заказчика, то расторжение контракта с недобросовестным подрядчиком, то «выбор» нового… Все это время изогнутые и ждущие нагрузки балки лежали на территории грузового двора железнодорожной станции Орел. В июле 2019 года состояние балок специально было изучено выездной комиссией в составе сотрудников горадминистрации, тогдашнего подрядчика – ООО «РГС», фирмы-изготовителя балок – Дмитровского завода мостовых железобетонных конструкций, представителей «Орелгосзаказчика» и Орловского академического центра РААСН. Эта комиссия и установила, что на торцах железобетонных балок имеются трещины. При этом, согласно письму завода-изготовителя, трещины и сколы бетона в нижней части торцевых участков балок связаны с неправильным складированием балок. При этом и заказчика в лице УКХ, и подрядчика уведомили, что данные дефекты подлежат ремонту. Более того, после окончания ремонта необходимо в кратчайшие сроки установить балки в проектное положение и нагрузить их, как это предусмотрено проектом. В документах четко оговорено, что срок монтажа после производства балок для подобных конструкций составляет всего три месяца. Однако по факту на свое место балки встали с грубым нарушением рекомендуемых сроков – спустя 10-11 месяцев! Также завод-производитель честно предупреждает, что ремонт дефектов балок пролётных строений не проводился. А это, в свою очередь, может негативно сказаться как на эффективности работы моста, так и на безопасности законченного объекта.

Давайте сделаем в этом месте остановку и повторим вкратце, что выявила проверка КСП. Балки на мосту «Дружба» установлены с нарушением сроков, определенных заводом-изготовителем, с выявленными дефектами и без последующего ремонта трещин. То есть мост может быть опасен для автомобилистов и пешеходов. Особенно сейчас, когда основные транспортные потоки с перекрытого Красного моста направлены на мост «Дружба».

Собственно, только этого факта уже достаточно, чтобы бить во все колокола. А надзорным и контролирующим ведомствам нужно срочно реагировать, чтобы не дай бог не случилось ЧП. Но если вдруг кому-то и этого покажется мало, добавим информацию к размышлению. Оказывается, в Техническом паспорте моста «Дружба» есть раздел «Рекомендации». И там черным по белому прописано, что в первый год эксплуатации сооружения необходимо вести постоянный мониторинг за его состоянием. Чтобы экстренно принять меры в случае образования трещин на торцах балок уже после монтажа и ввода сооружения в эксплуатацию. При этом аудиторы КСП отмечают, что движение по мосту открыто с 3 августа 2020 года, но до 20 января 2021 года (то есть в течение полугода) мониторинг состояния балок вообще не проводился! Мало того, что городские чиновники были прекрасно осведомлены о нарушениях при установке балок, так они еще умудрились не следить за их состоянием уже после открытия движения!

Швам – швах: акты и факты

Теперь перейдем к другому, не менее важному, конструктивному элементу – деформационным швам. На мосту «Дружба» по проекту планировалось делать деформационные швы типа «Thorma-Joint» («Торма Джойнт»). Данный тип швов обеспечивает непрерывность асфальтобетонного покрытия без трещин, водонепроницаемость и плавность проезда. При этом, как отмечают на строительных форумах в сети, попытки поменять запатентованную технологию часто приводят к плачевным результатам. Аналоги и замены не годятся для дорог с высокой нагрузкой и не обеспечивают многие необходимые параметры, в частности водонепроницаемость.

К чему мы сделали это техническое отступление? Дело в том, что в отчете КСП этим самым швам посвящено целых три подраздела! Итак, первый по значимости подраздел говорит о том, что МКУ «УКС г. Орла» без замечаний приняты работы по устройству деформационных швов типа «Thorma-Joint» (согласно актам о приёмке выполненных работ). Вот только фактически на мосту сделали деформационные швы совершенно другого типа – «Формошов». При этом замена технологии на более дешевый аналог была произведена без изменения сметной стоимости. В нарушение сразу нескольких статей Градостроительного кодекса внесение изменений в ПСД по поводу замены вида деформационных швов, их утверждение и государственная экспертиза МКУ «УКС» не проводились. По мнению аудиторов КСП, начальник МКУ «УКС» Сергей Костиков неправомерно согласовал замену типа деформационных швов «Thorma-Joint» на «Формошов». Надеемся, не надо объяснять читателям, чем отличается продукт (скажем, колбаса), произведенный по ГОСТу, от точно такого же продукта, но произведенного по техническим условиям (ТУ)? Так вот, автор проекта капремонта моста – ООО «ДорМостПроект» – согласовал использование деформационных швов «Формошов», произведённых в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008, а по факту швы на мосту «Дружбы» были изготовлены по ТУ 5718-049-01393697-02.

И еще пара слов о качестве. Замена шва «Thorma-Joint» на «Формошов» без изменения цены контракта противоречит 44-му ФЗ, так как последний шов не является улучшенным по сравнению с качеством, техническими и функциональными характеристиками деформационного шва «Thorma-Joint». Вот цитата из заключения КСП: «Деформационные швы «Thorma-Joint» давно используются при строительстве, реконструкции и ремонте мостовых сооружений, зарекомендовали себя на рынке, включены в сметные нормативы и сметные цены строительных ресурсов. Использование при капитальном ремонте моста «Дружба» деформационных швов «Thorma-Joint» закреплено проектной организацией в соответствующей проектно-сметной документации и подтверждено при проведении государственной экспертизы данной проектной документации. Деформационный шов «Формошов» является аналогом деформационного шва «Thorma-Joint», не обладает улучшенными характеристиками и отличается по цене».

В итоге КСП констатирует: в актах о приемке работ указан один тип шва («Thorma-Joint»), а по факту на мосту проведено устройство швов другого типа («Формошов»), более дешевых. Таким образом, «начальником МКУ «УКС г. Орла» Костиковым С.В., заместителем начальника МКУ «УКС г. Орла» Кузнецовым Д.В. неправомерно приняты фактически не выполненные работы… что нанесло ущерб бюджету города Орла в сумме 8 815 тысяч рублей», говорится в отчете КСП. Далее КСП прямо отмечает, что действия руководителей МКУ «УКС» Костикова С. В. (до 11.12. 2020 г.) и Кузнецова Д.В. (с 14.12.2020 г.) по согласованию устройства более дешёвых швов свидетельствуют о признаках коррупции, так как привели к нарушению прав и законных интересов муниципального образования «Город Орёл» и причинили ущерб бюджету города Орла.

В отчете КСП по поводу швов имеется еще один очень интересный подраздел. Оказывается, что на месте несколько раз проводились осмотры выполненных работ. Конкретно – 20 ноября и 21 декабря (запомним последнюю дату). КСП отмечает, что в ходе осмотров было установлено следующее: «покрытие всех выполненных деформационных швов имеет неровности, видна выступающая битумная мастика и щебёнка, что не обеспечивает плавность проезда автотранспорта. Над опорами моста видны потёки в виде грязных тёмных пятен в местах устройства деформационных швов». Тем не менее 22 декабря, то есть буквально на следующий день после осмотра, комиссия во главе с мэром Орла Юрием Парахиным подписала акт приемки моста «Дружба», несмотря на дефектные деформационные швы.

Кстати, наличие дефектов деформационных швов подтверждено и Техническим паспортом моста «Дружба». В этом документе указано, что на мосту «выявлено локальное выпотевание вяжущего и выкрашивание щебёночного заполнителя деформационных швов. Рекомендовано в первый год эксплуатации сооружения обеспечить постоянный мониторинг за его состоянием и принять срочные меры по устранению в случае развития дефектов деформационных швов (выкрашивание, протечки и т.п.)». Стоит ли говорить, что, как и в случае с трещинами балок, по состоянию на 20 января 2021 года никакого мониторинга за состоянием деформационных швов не проводилось.

Еще один «криминальный» момент. Даже выявив некачественное выполнение деформационных швов, УКС не выдало подрядчику предписание об устранении дефектов с указанием даты устранения нарушений и повторной приёмки. Такая «доброта душевная» привела к тому, что не удалось взыскать с подрядчика штраф в сумме 1,3 миллиона рублей за неисполнение условий контракта. Бездействие УКС способствовало затягиванию сроков приёмки работ по капитальному ремонту моста «Дружба». А это опять же свидетельствует о признаках коррупции, уверены аудиторы контрольно-счетной палаты.

«Коррупционные» тротуары

Вопросы у КСП возникли и по поводу устройства тротуаров на мосту. На тот момент действующим начальником МКУ «УКС г. Орла» Сергеем Костиковым были неправомерно приняты и оплачены работы по устройству тротуаров, выполненных с нарушением проектной и рабочей документации. Так, поперечный угол тротуаров на мосту в среднем составляет 10%о (промилле), в то время как по проекту должно быть 15 %о. Это привело к неправомерному расходованию бюджетных средств в сумме 7,8 миллиона рублей. При этом при приёмке работ сотрудники УКС «не заметили» это нарушение и не выдали предписание об устранении дефекта. В итоге город не смог применить штрафные санкции, а бюджет недополучил 1,3 миллиона рублей. Данный раздел заключения КСП завершается неоднократно повторяющимся в документе выводом: «Указанное бездействие заказчика свидетельствует о признаках коррупции».

Кстати, на Красном мосту планируется точно такое же устройство тротуаров. Не надо быть предсказательницей Вангой, чтобы угадать, что тот же самый подрядчик сделает эту работу точно так же некачественно. А городские власти по привычке закроют на это все глаза.

Ну, браток, каков итог?

Особо в отчете КСП отмечается, что сроки сдачи моста в эксплуатацию неоднократно переносились, а выполненные работы принимались с нескольких попыток. Еще раз напомним: движение по мосту было открыто 3 августа 2020 года. Несмотря на то, что работы на тот момент были не выполнены и, естественно, не приняты заказчиком, постановлением горадминистрации №2678 была сформирована приёмочная комиссия в составе 10 человек. А дальше началось нечто невероятное: срок приёмки законченного объекта переносился ПЯТЬ раз: 30.07.2020 г., 30.10.2020 г., 10.12.2020 г., 16.12.2020 г., 25.12.2020 г. Приёмка в эксплуатацию объекта капремонта затягивалась по причине невыполнения работ по диагностике моста и некачественного выполнения работ по устройству деформационных швов, о чем мы писали выше. Отсутствие контроля со стороны города за ходом выполнения работ, несогласованность действий МКУ «УКС г. Орла» с подрядчиком, отсутствие предписаний об устранении дефектов – все это привело к затягиванию процесса приёмки на 5 месяцев и нарушению транспортного обслуживания населения города.

Весь отчет КСП занимает 11 страниц, и, к сожалению, формат газеты не позволяет привести его в полном объеме. Добавим лишь одну характерную деталь. После торжественного перерезания ленточек и фотосессии губернатора на фоне восторженных пенсионеров без масок с моста были убраны камеры удалённого видеонаблюдения. Хотя работы на объекте продолжались до конца декабря. Естественно, что без камер УКС не мог вести контроль за строящимся объектом и прилегающей территорией в режиме реального времени, да, собственно, как мы теперь понимаем, не очень-то и хотел.

Что мы получили в итоге? Первое – многомиллионный ущерб, нанесенный городу Орлу. Второе – полное раздолье для коррупционеров: фраза «свидетельствует о признаках коррупции» в отчете КСП встречается семь (!) раз. И третье – самое главное и самое страшное: за 300 миллионов бюджетных рублей вместо крепкого, добротного советского моста город получил сооружение с дефектными балками и такими же дефектными деформационными швами. С тротуарами, по которым невозможно ходить в непогоду: обдаваемые грязью пешеходы тонут в стоящей на них воде или снежной каше. И по этому потенциально опасному сооружению сейчас двигаются основные потоки городского автомобильного транспорта, потому что подрядчик, «отремонтировавший» мост «Дружба», в срочном порядке переместился на Красный мост и уже разворочал его за считанные дни, отрезав орловчанам все пути к отступлению. Что будет, если дефектные балки и швы на мосту «Дружба» не выдержат возросшей нагрузки, даже страшно представить. Очень надеемся, что катастрофы не произойдет, тем более, что материалы своей проверки КСП города Орла уже направила и в прокуратуру, и в полицию. Если честно, то по-хорошему мост «Дружба» следует закрыть и обследовать по новой – на предмет безопасности для граждан. Но вряд ли в настоящий момент это возможно: движение транспорта в городе в этом случае будет парализовано… С другой стороны, лучше стоять, чем ездить с риском для жизни. Найдется ли выход из этой безвыходной ситуации, и кто его найдет? На эти вопросы, увы, ответов пока нет…

Сергей Миляхин

Татьяна Филева

Глас народа:

Четвертого февраля в паблике «Орловчане ВКонтакте» были опубликованы фото затопленных тротуаров моста «Дружба». Пост собрал более полутора сотен комментариев недовольных горожан. Публикуем выборку из самых ярких.

«Красота же. По технике безопасности и комфорту все соответствует. Теперь и Красный мост по такой же технологии делать будут»

«Да хоть бы полуметровый профильный лист прикрутили по всему периметру»

«Зачем придумывать велосипед? Уже все придумано — называется гранитный бордюр. Его даже покупать не нужно было, достаточно было оставить старый…но ему нашли видно более нужное применение»

«Вот да, Красный мост тоже с отбойниками сделают. Это такой ужас. Непонятно, кто принимал этот проект, почему в этом городе работают одни и те же белгородские шарашкины конторы…»

«Мэр с губернатором по нему не ходят, а народ… как один человек сказал, денег нет, но вы держитесь».

«Такие мосты, как реконструированный Дружба, строят преимущественно на трассах, они дешевле. В городе это недопустимо по ряду причин, и одна – безопасность, многотонный грузовик снесет это ограждение на раз, и не дай бог кому-то оказаться рядом. Со старым, почти метровым бордюром грузовик почти всегда отбросит назад. Когда построили и открыли Дружбу, умные люди в комментариях отметили, что безопасности очень мало и зимой по нему хрен пройдешь без резиновых сапог. Теперь по поводу власти… Им просто повезло, что живут в другую эпоху, можно делать на авось, в другие времена за меньшие деяния репрессировали как минимум, а как максимум к стенке ставили. Я к тому, что все надо делать по-людски».

«Всё не для граждан города, тяп-ляп. А наверное, надо было закупить маленькие трактора, какие были при Вельковском. И тротуары начинали чистить в четыре утра. И наверное, нашему Губернатору надо с утра по городу делать прогулочку, чтоб потом разборки устраивать с подчинёнными. Надо уважать жителей Орловской области, они вам дали работу, и жизнь не на прожиточный минимум в 12000 т. руб. И такие не ухоженные тротуары везде».

«Кстати, по проекту Красный мост, главный мост города, тоже будет с отбойниками, а не тротуарами. Кому дали взятку эти «товарищи», чтобы протащить такой проект? Центральный мост города, но не федеральная трасса же…»

«…Не про погоду речь. А про то что тротуар должен быть выше проезжей части».

«…Он не был запроектирован. И также тротуар не запроектирован при ремонте Красного моста. Я думаю, нужно собирать инициативную группу и трубить во все надзорные органы о пересмотре проекта реконструкции Красного моста»

«Для руководства города, из окон персональных автомобилей, видится что на мосту всё ОК».

«Все сделано по » технологии отката», не зря губернатор ремонтников защищает! Без прокурора не разобраться!»